Kvalifikace motocyklové VC Dauhá 2021: V MotoGP byl senzačně nejrychlejší Jorge Martín

Druhý podnik letošního mistrovství světa silničních motocyklů se jede stejně jako ten první na katarském okruhu Losail, cirkus se tedy nikam nestěhoval. Systém dvojzávodů se osvědčil loni, kdy byla sezóna notně ovlivněná pandemií covidu-19. Letos je na programu zatím jediný. Pochopitelně dostal jiný název, Velká cena Dauhá (nebo chcete-li Dohá, čeština povoluje více variant názvu katarské metropole). Okruh leží 30 kilometrů severně od centra hlavního města. Grand Prix je náhradou za přesunutou Argentinu. Na rozdíl od minulého víkendu se ten aktuální musí obejít zcela bez divácké kulisy. Ale všichni jezdci se znovu perou s pískem, který silný vítr fouká na asfalt.

Už před týdnem byl takřka celý paddock očkován, takže doufejme, že nakažlivá nemoc minimálně účastníky šampionátu nijak neovlivní. Teď dostávají jezdci druhou dávku vakcíny (konkrétně Pfizer Biontech). Enea Bastianini však v noci ze čtvrtka na pátek bojoval s vedlejšími účinky a bylo mu opravdu zle, do pátečních tréninků však nastoupil. Marco Bezzecchi měl horečku, Stefan Bradl se cítil hodně unavený... Valentino Rossi a Franco Morbidelli si ji nechají píchnout až po závodě. Pro jistotu.

MotoGP

Danilo Petrucci (Tech 3 KTM) jede Grand Prix s naraženým ramenem po pádu v prvním kole minulou neděli. Vítězem úvodního tréninku nejsilnější třídy se stal Aleix Espargaró (Aprilia). Francovi Morbidellimu se z jeho yamahy dokonce dvakrát zakouřilo a ještě se nemohl rovněž dvakrát trefit do první zatáčky. Johann Zarco upadl, naštěstí bez následků.

V závěru druhého volného měření sil si „ustlal“ pro změnu Takaaki Nakagami. Álex Márquez se do kačírku svezl po svých zadních partiích. Oba jezdí za stáj Lucia Cecchinella, byť má každý stroj jiné sponzory, ale tahle praxe trvá u LCR už léta. „Zkusil jsem to a zariskoval...“ řekl ke svému pádu Álex. Jasně nejlepší byl ovšem Jack Miller, kterému sekundovali Francesco Bagnaia a Johann Zarco. Ducati opět excelovaly...

Ve třetím tréninku se na vítěze čekalo až do samotného finále. Fabio Quartararo porazil obě suzuki. Miller, Zarco, Martín a Marini zůstali v boxech, vůbec nevyjeli. V FP3 (free practice) se jezdilo pomaleji než v sobotu, takže nejlepší ze všech celkově byl právě Australan. Po kvalifikacích Moto3 a Moto2 následoval „nastavovací“ trénink čtvrtý, kde mohou jezdci zkoušet i závodní simulaci, byť trvá jen půl hodiny. Ve velké rychlosti spadl Bradl a docela si potrhal vzadu kombinézu. FP4 dominoval Francouz Zarco. Dvojnásobný exmistr světa Moto2 vyhlíží 50. pódium v kariéře napříč všemi třídami.

O postup z první kvalifikace bojovali loňský šampion Joan Mir s Bradem Binderem. V MotoGP jdou dál jen první dva k Top 10. Pak se na druhém místě objevil Danilo Petrucci a následně Luca Marini. Jenže rozhodovalo až finále, Mir, Oliveira? Pol Espargaró se jako jediný prosmýkl ještě do rychlého kola, ale už se nezlepšil, takže postoupili úřadující šampion a rychlý Portugalec.

Velkým překvapením byl v boji o nejlepší pozici na roštu výkon Jorgeho Martína. Po polovině patnáctiminutovky vedl. Pak většina z dvanáctičlenného pole zajela vyměnit pneumatiky a zpět na trať všichni vyrazili na posledních pět minut. Martínův výkon pokořil Viñales. Pod šachovnicí projel Maverick jako první. Ale nebylo rozhodnuto. Excelovali hoši od Pramacu. Nejdříve se dostal na vrchol Zarco a následně ho pobil... znovu Jorge Martín! Obrovská senzace, dokázal vyhrát kvalifikaci při svém druhém startu v MotoGP. Zdá se, že si na nejvýkonnější motorku zvykl poměrně rychle...

Třetí Maverick Viñales Simonu Crafarovi řekl: „Byly to těžké podmínky, s první zadní pneumatikou to hrozně klouzalo, po výměně už to bylo lepší. Jsem konzistentní, těším se na zítřek.“ Zarco mimo jiné pravil: „Jsem překvapený z výkonu Jorgeho, ale je to skvělé pro celý tým.“ A Jorge Martín? „Nevím, co mám říct. Cítil jsem se velmi silně, ale rozhodně jsem si nemyslel si, že dnes vyhraji. Zítra bych rád dojel mezi prvními šesti.“

Moto2

Marcos Ramírez VC Dauhá nejede, před týdnem dokonce zkoušel i závod, ale po prvním kole vzdal. Je příliš polámaný z katarské kvalifikace, i když celý týden cvičil. „V silném větru jsem neměl šanci s bolavou rukou motorku uřídit,“ nechal se slyšet. Na závodišti ale je přítomen. Nestartuje ani Barry Baltus a taktéž zraněného Simone Corsiho vystřídal u MV Agusty, respektive Forward Racingu jeho krajan Tommaso Marcon. Pro něj je to třetí GP v životě, starty v elektrickém šampionátu nelze počítat, MotoE není oficiálním mistrovstvím světa. Loni jel elektromotorky sedmkrát. Corsi ovšem v Losailu zůstal. Ramíreze a Baltuse nenahradil nikdo.

První páteční trénink opanoval v prostřední kubatuře nádherně znějících tříválcových motorů Triumph 765 s elektronikou Magneti Marelli Fabio di Giannantonio. Sklouzl se Američan Cameron Beaubier. Lorenzovi Baldassarrimu jeho MV jednu chvíli nejela. Ve druhém tréninku dlouho vedoucího „Diggiu“ nakonec porazil Raúl Fernández. Nováček třídy – a o propastnou půlsekundu.

Ve třetím vyletěl Héctor Garzó v předposlední zatáčce před nájezdem na cílovou rovinku a skončil v kačírku. Remy Gardner krotil jankovitou motorku a chvíli s ní jezdil i po zadním kole. Vyhrál Sam Lowes, ale kvůli pomalým časům nad dvě minuty kombinované pořadí nijak neovlivnil. Celkově byl nejrychlejší Raúl Fernández z pátečního večera. Motodvojkám ale vadí silný vítr o něco méně než slabší třídně.

Nejrychleji v první kvalifikaci kroužili po trati Jorge Navarro, Bo Bendsneyder, Albert Arenas a Jake Dixon, ti postoupili do Q2, Celé pole si ale špatně načasovalo konec a u všech se krátce poté, co zavlála šachovnicová vlajka objevil její symbol v grafice. Nejúspěšnější trojice se svými časy dostala pod dvě minuty.

Tuto hranici poprvé prolomili v boji o přední pozice na roštu Bezzecchi a Canet. Ale pak úřadoval Sam Lowes. Zůstal ba čele až do samotného konce, i když svoje snažení po chybce vzdal. Prvenství mu nevyrval ani Gardner, který v posledním kole drobně zaváhal. Poslední místo v první řadě patří Bezzecchimu,

Moto3

Nejslabší kubatura vyjela v pátek k tréninku nejdříve: ve 12:50. Zahájil ho nejlépe vítěz prvního klání Masiá, náš Filip Salač skončil třetí. „Pokud budou i další závody takto dramatické, moje srdce na to nemusí stačit,“ řekl po VC Kataru šéf vítězného týmu Aki Ajo. Samozřejmě s nadsázkou, vždyť slavil dvojitý triumf.

Nováček Lorenzo Fellon měl ve druhém tréninku technický problém a svou hondu týmu SIC58 musel tlačit. Xavier Artigas si v závodě odbude dvě dlouhá kola za způsobenou havárii a hromadný pád minulý víkend. Ke konci FP2 se bůhvíproč taktizovalo, jedna rychlá skupina dojela druhou pomalejší a většina jezdců rychlé kolo nestihla. Předtím se tři minuty na trati nedělo nic... Nejrychlejším ze všech byl Darryn Binder. Druhý trénink byl rychlejší než ten úvodní a Salač neudržel poslední postupovou příčku.

Pedro Acosta, Romano Fenati, Dennis Foggia, Sergio García, Stefano Nepa, Deniz Öncü a Riccardo Rossi budou muset v neděli do závodu startovat z boxové uličky. Pomalá jízda ve druhém tréninku znamená tvrdý trest pro všechny. Fenati v minulém klání ulil start, proto šel na dva „long lapy“. Běžnou praxí je rušení nejrychlejších kol kvůli nedodržování limitů trati.

Třetí trénink odstartoval v sobotu před půl jednou odpolední našeho času, i na okruhu bylo ještě světlo. Nezačal dobře pro Andiho Farida Izdihara, honda mu odmítala fungovat. Indonésan loni jezdil Moto2, ale nebodoval. Letos se vrátil o třídu níže. Může, v srpnu mu bude teprve 24, věkový limit 28 let tedy stále bez problémů splňuje. FP3 vyhrál Jason Dupasquier, ten překvapil 10. místem v katarském závodě, má první body vůbec. Tato „session“ byla ale pomalá, nicméně Acosta měl ve finále co dělat, aby se udržel na své KTM. Nejrychlejším ze všech za pátek i sobotu byl Darryn Binder.

Filip Salač v kombinovaném pořadí z tréninků skončil až devatenáctý, musel tedy do první kvalifikace. Ta začala v 16:30, za rudého zapadajícího slunce. Čtrnáctka pomalejších z tréninků si to rozdala o čtyři postupové příčky ke čtrnáctce těch rychlejších. Deniz Öncü havaroval v poslední zatáčce a dost se rozčiloval. Salač se pohyboval vysoko, v Top 4, ale po deseti minutách z ní vypadl. Izdihar se válel v kačírku. Na trať vyrazila trojice rychlíků Foggia, Artigas a Dupasquier, kteří šli dál spolu s vítězem Andreou Mignem. Salač udělal v posledním rychlém kole chybu, skončil až šestý nejrychlejší. Foggia ale pojede z boxů. Filip by měl stát kvůli výše zmíněným trestům soupeřů na roštu patnáctý.

Souboji o pole position nejprve vévodil Migno. Nad okruhem se rychle setmělo a jezdci bojovali s větrem a pískem. Rozhodovalo ale poslední kolo. Nejrychlejší byl Jaume Masiá před Garcíou a Jeremym Alcobou. Druhý muž kvalifikace však odstartuje z pit lane, takže do první řady se posune Gabriel Rodrigo.

Foto: Václav Duška jr.