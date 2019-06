Motocyklová VC Itálie 2019: Danilo Petrucci se konečně dočkal!

Zahřívací tréninky na 6. závod letošního MS silničních motocyklů ovládli Marc Márquez (MotoGP), Enea Bastianini (Moto2) a Gabriel Rodrigo (Moto3). Hlavně vítězství Bastianiniho je trochu překvapením, jede Moto2 první sezónu. V závodech však vždy vítěz tří GP nejslabší třídy zatím bodoval. Je vidět, že se ve tříválcích rychle chytil. Mugello však není jeho vyloženě domácí tratí, neboť se narodil v Rimini.

V klání nejprestižnější kubatury se pole drželo dlouho pohromadě. Vykrystalizovala z něj pětice jezdců a po pádu Jacka Millera si to v přímém boji o triumf rozdali Marc Márquez, Andrea Dovizioso (při svém 300. závodě napříč třídami v kariéře) a Danilo Petrucci. Ani Álex Rins jen nepřihlížel. Nakonec slavil Danilo – doma a na domácím stroji!

Závod Moto2 se proměnil ve spanilou jízdu Álexe Márqueze, který pokořil Thomase Lüthiho a nedal nikomu jinému šanci. Bitvu jezdců Moto3 pro sebe rozhodl až na cílové čáře Tony Arbolino, který pokořil Lorenza dalla Portu i všechny ostatní. Dnešní GP sledovalo 84.000 diváků a bylo velmi teplo, až 29 stupňů.

MotoGP

Závod byl vypsán na 23 kol. Tito Rabat se ani nerozjel kvůli technickému problému, nakonec vyrazil z pit lane. Nejlepší start se povedl Marcu Márquezovi před Calem Crutchlowem, přes něj se ale přesypali Andrea Dovizioso s Danilem Petruccim. Vpředu úřadovali i Jack Miller a Álex Rins, ten stál na roštu až třináctý. V šestém kole přišel Márquez o vedení, nasadil mimochodem obě tvrdé gumy. Snažil se z pátého místa dostat zpět dopředu, kontakt s Millerem ustál. Spadl ale Franco Morbidelli.

8. kolo bylo konečnou utrápeného víkendu Valentina Rossiho, zavřel se mu předek a následoval kontakt se zemí. Pole vodily dvě rudé ducati, čelo se ale neustále drželo pohromadě a díky vzájemným soubojům se dotahovali další jezdci. Bagnaia byl dlouhý na brzdy, najel na špínu, motorka mu uklouzla a byl konec. Incident se udál těsně za polovinou závodu. Do boxů zajel Hafizh Syahrin. První pětka ostatním ujela... Jenže po pádu ji opustil Jack Miller. Vpředu tedy zbyla čtveřice Petrucci – Márquez – Dovizioso – Rins.

Maverick Viñales nejprve vyřídil Quartarara a poté i Crutchlowa a dostal se na šestou pozici za výborného, byť osamoceného Nakagamiho. V nájezdu do 20. kola šel dopředu Dovizioso, ale Danilo mu to vrátil. V posledním okruhu se dostal na chvíli do čela Márquez a sťukl se s Dovim, čehož využil Petrucci. Marc se snažil, ale Danila už do cíle nedohnal, jeho kolega naopak odolal atakům Rinse.

Petrucci je konečně vítězem Grand Prix. Čekal na triumf 124 závodů a upřímně, zasloužil si ho. Jeho kariéra byla jiná, nepostupoval do MotoGP přes nižší kubatury, dostal se k týmu IodaRacing jako vítěz Poháru FIM litrových superstocků 2011. Karel Abraham dokončil jako čtrnáctý a získal první dva letošní body.

VC Itálie MotoGP 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Danilo Petrucci Ducati Mission Winnow Ducati 41:33,794 min 2. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +0,043 s 3. Andrea Dovizioso Ducati Mission Winnow Ducati +0,338 s 4. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +0,535 s 5. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +6,535 s 6. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +7,481 s 7. Michele Pirro Ducati Mission Winnow Ducati +13,288 s 8. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol +13,937 s 9. Pol Espargaró KTM Red Bull KTM Factory Racing +16,533 s 10. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT +17,994 s 14. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing +27,298 s

Pořadí MS jezdců po šesti závodech: 1. Marc Márquez 115, 2. Andrea Dovizioso 103, 3. Álex Rins 88, 4. Danilo Petrucci 82, 5. Valentino Rossi 72... 22. Karel Abraham 2...

Moto2

Prostřední kubatura jela na 21 kol. Hned v úvodu se ocitl na zemi Iker Lecuona, který spolu s Xvim Viergem vyjel lehce z trati. Nejlépe odstartovali jezdci týmu Dynavolt Thomas Lüthi a Marcel Schrötter, stínoval je Álex Márquez. Dobře odjel i Luca Marini (čtvrtý), jeho stájového kolegu Bulegu překonali Jorge Navarro a Sam Lowes, osmý byl Bastianini. Bulega se dále propadal, stoupal naopak Lorenzo Baldassarri, který průběžně vede seriál. Lüthi odrážel Schrötterovy útoky a ostatní jezdci se k nim přibližovali, ze začátku si švýcarsko-německá dvojka vybojovala drobný náskok.

Jenže Schrötter se propadl až na čtvrté místo za nevlastního bratra Valentina Rossiho Mariniho a o průběžné vedení bojovali Lüthi s Márquezem. Záhy po sobě havarovali Stefano Manzi, Bulega a položil to i Simone Corsi. Álex Toma v čele zdolal a ujížděl mu, to se událo v 8. okruhu. Schrötter přepustil i čtvrtou příčku Jorgemu Navarrovi a pak bojoval krásně s Baldassarrim, Augustem Fernándezem a Bastianinim. Na svém stroji se neudržel Jake Dixon.

Mladší z bratrů Márquezů vpředu ujížděl, získal i 2,5 s, zatímco Marini, který byl dnes hodně vidět, dostihl Lüthiho a překonal jej. 7 kol před cílem byl Navarro delší na brzdy a čtvrté místo připadlo „Baldovi“. Navíc se na něj začal dotahovat opět Schrötter, jenže pak podlehl Fernándezovi. Joe Roberts v 18. okruhu vzdal. Poslední kolo! Navarro opět chyboval a odporoučel se až na sedmičk

O triumfu Álexe Márqueze nebylo pochyb. Zdá se, že si exšampion Moto3 srovnal věci v hlavě a přestal dělat chyby, vyhrál už podruhé za sebou. Marini bez problémů uhájil stříbrnou příčku před Lüthim. Luca si tak vzpomněl na loňské úspěchy, kdy vystoupil pětkrát na pódium, z toho jednou (v Malajsii) dokonce na nejvyšší stupínek.

VC Itálie Moto2 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 39:31,262 min 2. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +1,928 s 3. Thomas Lüthi Kalex Dynavolt Intact GP +2,242 s 4. Lorenzo Baldassarri Kalex Flexbox HP 40 +3,653 s 5. Augusto Fernández Kalex Flexbox HP 40 +3,973 s 6. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team +3,985 s 7. Jorge Navarro Speed Up MB Conveyors Speed Up +4,986 s 8. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP +6,215 s 9. Sam Lowes Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +11,466 s 10. Fabio di Giannantonio Speed Up MB Conveyors Speed Up +13,050 s

Pořadí MS jezdců po šesti závodech: 1. Lorenzo Baldassarri 88, 2. Álex Márquez 86, 3. Thomas Lüthi 84, 4. Jorge Navarro 73, 5. Marcel Schrötter 64...

Moto3

Nejslabší třída absolvovala tradičně nejmenší porci: 20 okruhů. Nejlépe se odlepil Gaby Rodrigo před Tonym Arbolinem, pak si prohodili místa. Vpředu jeli i Lorenzo dalla Porta a Tatsuki Suzuki. V jedenácté zatáčce Palaggio upadl Kazuki Masaki, navíc rychle a v chumlu. Příliš se tedy nesvezl, ale hlavně se mu jezdci za ním vyhnuli. Na špici se prokousal i John McPhee, který startoval až osmnáctý. Rodrigo havaroval v 5. kole v zatáčce Materassi. Vítr vpředu naopak dělal Darryn Binder.

Dalla Porta se v sedmém okruhu pokusil o trhák, ale zavěsil se za něj Arbolino. Kevin Zannoni na stroji TM vzdal pro technický problém. Ve dvanácté zatáčce upadl Alonso López. Čelní skupina čítající 8 jezdců se zase sjela dohromady a záhy se rozrostla na desítku. Dalším, kdo si ustlal, byl Tom Booth-Amos v zatáčce číslo 14. Marcos Ramírez ve třináctém kole zajel do boxů a vzdal. Filip Salač absolvoval trest dlouhého kola.

Vedoucí grupa už pobírala prakticky všechny bodující jezdce. Dotáhl se do ní i Romano Fenati, který zpočátku jezdil vpředu, ale pak se propadl až ke konci druhé desítky. Následně ovšem kolidoval s Andreou Mignem. Zbývaly čtyři okruhy do cíle, když se sťukli Ayumu Sasaki a Kaito Toba. V čele tedy jelo už jen osm závodníků. Pořadí se měnilo hlavně na cílové rovince ve slipstreamu, takže... bylo jasné, že se rozhodne až v posledním kole...

Už už to vypadalo na dalla Portu, který vodil pole prakticky po celý závod, ale nakonec byl o 29 tisícin vpředu Tony Arbolino, který vyhrál poprvé v životě a navíc z pole position a ještě doma. Poslední pódium urval Jaume Masiá, Antonelli už se na něj nevešel. Kubovi Kornfeilovi pomohly pády soupeřů k zisku dvou bodů.

VC Itálie Moto3 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Tony Arbolino Honda VNE Snipers 39:29,874 min 2. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing +0,029 s 3. Jaume Masiá KTM Bester Capital Dubai +0,078 s 4. Niccolò Antonelli Honda SIC58 Squadra Corse +0,156 s 5. Dennis Foggia KTM Sky Racing Team VR46 +0,267 s 6. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +0,403 s 7. Arón Canet KTM Sterilgarda Max Racing Team +0,559 s 8. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +0,595 s 9. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 +1,566 s 10. Darryn Binder KTM CIP Green Power +1,597 s 14. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +22,830 s 20. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP +29,782 s

Pořadí MS jezdců po šesti závodech: 1. Arón Canet 83, 2. Lorenzo dalla Porta 80, 3. Niccolò Antonelli 70, 4. Jaume Masiá 65, 5. Celestino Vietti 52... 17. Jakub Kornfeil 24... 25. Filip Salač 1

Zdroje: MotoGPsport.cz, iSport.cz, Nova Sport, MotoGP.com