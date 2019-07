Motocyklová VC Německa 2019: Marc Márquez vítězí na Sachsenringu podesáté v řadě!

Moderní podobu Sachsenringu známe už třiadvacet let, motocyklová GP Německa se na něm jela poprvé o dva roky později. Okruh leží 20 km západně od Saské Kamenice (Chemnitzu), nedaleko města Hohenstein-Ernstthal. Čítá deset levotočivých a tři pravotočivé zatáčky, některé jsou velmi úzké. Je unikátní svým výškovým profilem, i cílová rovinka vede částečně do kopce.

Zatímco v sobotu bylo teplo a svítilo slunce, i když také foukal vítr, v neděli ráno se počasí změnilo. Moto3 absolvovaly svůj warm up ještě na mokré trati, nejrychlejší byl Tony Arbolino. Také při Moto2 byl asfalt vlhký, nejlépe si počínal Marcel Schrötter. Při MotoGP už osychal a prvenství si připsal Marc Márquez.

MotoGP

Vyhraje Marc Márquez na Sachsenringu MotoGP posedmé za sebou a podesáté napříč všemi třídami? Závod byl vypsán na 30 kol. Postartovní strkanice dopadla nejlépe pro Marca Márqueze, stínovali jej Maverick Viñales a Jack Miller. Fabio Quartararo se propadl, protože mezi ním a Millerem došlo ke kontaktu loktů, chtěl získat pozice zpět, ve druhém kole svou yamahu příliš naklonil a šel ven... Brzy se s polem rozloučil i Johann Zarco, Miguel Oliveira po pádu pokračoval, byť se velkou ztrátou.

Millera předjeli Álex Rins a Cal Crutchlow. Špička se roztáhla, ale Crutchlow se zkusil nalepit na Viñalese. Bagnaia si v 10. kole vyjel mimo trať. Pak byl klid až do poloviny klání, kdy si šestý Danilo Petrucci vyšlápl na Millera a dostal se přes něj. Álex Rins absolvoval vynikající závod, ale na průběžném stříbru se neudržel, 19. okruh pro něj znamenal rychlé sklouznutí a konec všem nadějím. Cukl plynem a už letěl.

Petrucci se tak dostal už na čtvrtou příčku a za sebou vodil početnou grupu. Morbidelli a Aleix Espargaró ale jejímu tempu nestačili, Rossiho, Mira a trojice strojů Ducati se neudrželi, ale i italská legenda na své soupeře ztrácela. Jenže pak se bojovalo opět a piloti v ní dělali chyby. Průběžně bronzový Crutchlow byl stále nalepený na Viñalese. Vymyslí něco? Ne, nakonec boj vzdal a jistil za Maverickem poslední pódium. Márquez jel neohroženě v čele pro další triumf, těsně před cílem se pustil řídítek, zpomalil a vychutnal si vítězství.

Danilo Petrucci přelstil všechny ostatní a dojel si pro nepopulární čtvrté místo před Dovim, Millerem a Mirem. Pád Aleixe Espargara pomohl Karlu Abrahamovi k bodíku.

VC Německa MotoGP 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 41:08,276 min 2. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +4,587 s 3. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Idemitsu +7,741 s 4. Danilo Petrucci Ducati Ducati Team +16,577 s 5. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +16,669 s 6. Jack Miller Ducati Pramac Racing +16,836 s 7. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +17,156 s 8. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +19,110 s 9. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT +20,634 s 10. Stefan Bradl Honda Repsol Honda Team +22,708 s 15. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing +37,934 s

Moto2

Brad Binder v tuto chvíli jedná o svém přestupu do MotoGP s továrnou KTM. Nahradil by od příští sezóny Hafizhe Syahrina v satelitní stáji Hervého Poncharala, ale nic ještě není jisté. Exmistr světa Moto3 (2016) sice oni vyhrál třikrát, ale letos má zatím na kontě jediné pódium.

Jezdce prostřední třídy tříválcových Triumphů 765 čekalo na Sachsenringu 28 kol. Start nevyšel Álexu Márquezovi, který byl pomalejší než Luca Marini, Marcel Schrötter a ještě se přetahoval s Ikerem Lecuonou. Jenže spolu s Xavim Viergem zlobili... i když se do čela dostal domácí Schrötter, ale ten chyboval. Jezdci Asparova týmu Jake Dixon a Xavi Cardelús se potkali.

Vedení se ujal Iker Lecuona, s ním jezdil chvíli Marini, ale překonal ho Márquez. Dokonce se na chvíli dostal i na špici. Brad Binder se dostal ze 17. pozice na startu už na pátou a jal se stíhat čtveřici před sebou. Což se Jihoafričanovi v osmém kole povedlo. Jel výborně, navíc pro diváky efektně, zadní kolo se mu dostávalo do smyku. Lecuona se jako klíště držel mladšího z bratří Márquezů.

Ale pak mu začal znepříjemňovat život Binder. Tom Lüthi sundal ve 13. okruhu Xaviho Viergeho. Španěl měl závod dobře rozjetý a ztráta bodů ho řádně naštvala. Švýcar jel dál.. Začal boj o druhé místo mezi Binderem, dnes skvělým Lecuonou a Schrötterem, který se dotáhl zpátky. Álex Márquez mohl v klidu ujíždět. Marinimu se nedařilo, po skvělém úvodu propadl na konec Top 10. Ve 20. kole dostal pátý Lüthi trest long lap a propadl za Fabia di Giannantonia, před duo Ponsova týmu. Schrötter jel druhý!

Ale Binder zvládl lépe závěr závodu a stříbro mu patřilo oprávněně. To se nedá říci o Lecuonovi, který se v poslední zatáčce před cílem sklouzl a Marcel Schrötter tak získal doma pódium. O vítězství Álexe Márqueze nemohlo být pochyb, i když svůj v průběhu závodu až třísekundový náskok neudržel. Smutný Iker Lecuona musel do boxů pěšky...

VC Německa Moto2 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 39:35,101 min 2. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo +1,208 s 3. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP +1,630 s 4. Fabio di Giannantonio Speed Up MB Conveyors Speed Up +4,116 s 5. Thomas Lüthi Kalex Dynavolt Intact GP +5,191 s 6. Augusto Fernández Kalex Flexbox HP 40 +6,332 s 7. Lorenzo Baldassarri Kalex Flexbox HP 40 +6,526 s 8. Jorge Navarro Speed Up MB Conveyors Speed Up +8,177 s 9. Jorge Martín KTM Red Bull KTM Ajo +10,538 s 10. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +13,591 s

Moto3

Klání nejslabší kubatury čtyřdobých jednoválcových dvěstěpadesátek bylo vypsáno na 27 kol. Nejlépe jej začal Romano Fenati před Marcosem Ramírezem a Kaitem Tobou. Pád postihl hned v úvodu Gabyho Rodriga a Alonsa Lópeze, záhy opustil svůj stroj Tom Booth-Amos. Filip Salač měl skvělý start, dostal se někam na 8. místo, ale záhy propadl do třetí desítky kvůli kolizi Rodriga s Lópezem. Kornfeil jezdil pátý, šestý, v čele se vytvořila devítičlenná skupina.

Tam se to mlelo, jak už tomu tak v Moto3 bývá. Kubajz dokonce chvíli vedl a bojoval s oběma tyrkysovými hondami Leopard Racing o čelo! Rodrigo v 8. okruhu své snažení vzdal definitivně. Kubu předjel John McPhee, takže průběžné pódium ztratil a couval dál do grupy, která už se značně rozrostla. Ramírez se v 11. kole pokusil o trhák a ten mu vycházel. Kornfeil se vyšvihl zpátky do boje o bednu.

Albert Arenas a Kaito Toba se odporoučeli k zemi ve stejné zatáčce, avšak nezávisle na sobě. Vpředu udělal chybu Ramírez a propadl se, ale jeho agresivní styl byl úspěšný. Jenže musel si dávat pozor nejen na kolegu dalla Portu, ale také Fenatiho. Tomu ale únik 9 kol před šachovnicí nevyšel. Sedm jezdců v čele spolu válčilo na centimetry. Ramírez se pral s motorkou, málem na to doplatil Kornfeil, ale udržel se, jenže odcouval až na devítku. Naopak zezadu útočil Arón Canet.

Španěl byl agresivní a vycházelo mu to, najednou se vozil druhý z 22. místa na roštu. Kornfeil se ale dále propadal na dvanáctku, i když vedoucí grupa zahrnovala všechny bodující. Foggia a Darryn Binder spadli v posledním kole. Rozhodla cílová zatáčka do kopce. Vyhrál Lorenzo dalla Porta před Ramírezem, Canetem, na Fenatiho pódium nezbylo. Kornfeil přijel do cíle desátý, fanoušci určitě čekali více. Filip Salač to dotáhl nakonec na třináctku a má další tři bodíky.