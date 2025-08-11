Přijdou vám značky elektromobilů náhodné? Zjistili jsme proč
Na registračních značkách elektrických aut je možné vidět čísla tak vysoká, jako by se jich měsíčně registrovaly desetitisíce. Důvod je však ve způsobu, jak jdou značky EL za sebou.
Registrační značky v ČR mají poměrně přísná pravidla i ve srovnání s některými evropskými zeměmi. Součástí je posloupnost jejich vydávání. Jenže u značek pro elektromobily to vypadá, jako by posloupnost neexistovala. Pár dnů po sobě totiž klidně můžete spatřit elektromobil či plug-in hybrid se značkou série EL8 a pak EL1.
Ptali jsme se, proč tomu tak je, zda se tyto značky razí a vydávají náhodně, nebo prostě jedno pracoviště registru vozidel dostane krabici série EL3, jiný EL8 a další EL0 a kvůli tomu to vypadá, že žádná posloupnost není. Je to ovšem trochu jinak.
Dnes používaný krajský formát začal před zhruba pětadvaceti lety kombinací 1A0 0000 – pamatuji si, jak jsme tehdy hleděli na první takové značky a přemýšleli, co to znamená – a postupně rostou čísla zprava. Když dojdou, přidají se písmena zleva, takže po 9A9 9999 přišlo 1AA 0000. Před nedávnem v Praze došly kombinace se dvěma písmeny, takže přibylo písmeno i do pravé čtveřice znaků a začaly se objevovat značky 1AA A000.
Elektromobilní značky, tedy ty formátu EL0 00AA, se začaly vydávat v roce 2019, tedy před více než šesti lety. Posloupnost v nich funguje v podstatě stejně, ale vypadá to o dost jinak. Nemění se libovolné znaky zprava, nýbrž stejně jako u standardních značek vždy napřed čísla. Takže začneme-li od EL0 00AA, značky se vydávají do EL9 99AA, než přeskočí první písmeno na EL0 00AB.
Doba vydání značky se tedy lépe odhaduje ne podle trojice znaků na levé části značky, nýbrž podle dvojice písmen vpravo. Proto je možné vidět vysoká čísla – ale když se zaměříte na písmena, zjistíte, že na šestém místě nevidíte vysoká písmena.
Podle vyjádření ministerstva dopravy jsou aktuálně ve výrobě značky s písmeny EE na konci. V našich testech, k nimž dostáváme auta stará většinou v řádu týdnů či měsíců, tak jsou v poslední době vidět většinou písmena C a D na předposledním místě.
zdroj: MDČR | zdroj foto a videa: Auto.cz