Motocyklová VC Portugalska 2020: Enea Bastianini a Albert Arenas jsou mistry světa

15. závodem skončila letošní sezóna světového šampionátu silničních motorek. I když v Portugalsku nejsou tyto závody příliš oblíbené a jezdců je pomálu, země má jednoho závodníka v MotoGP. A letos velmi úspěšného. V Algarve se vůbec nemělo jet, ale jezdci si „motokros na asfaltu“ užívali. V kalendáři na příští rok je okruh uveden jako rezerva, pokud se některý z podniků neodjede. I když v tuto chvíli je samozřejmě předčasné hovořit, kolik a jaké závody se vlastně uskuteční.

V komplexu se pořádaly závody superbiků, letos se zde jela i F1. Součástí je i dráha pro motokáry, off-roadový park a hotel. Motocykloví jezdci zatáčejí v každém kole šestkrát doleva a devětkrát doprava. Okruhu většina z nich říká „horská dráha,“ Aleix Espargaró ji nazval „lanovkou.“

MotoGP

Fabio Quartararo získal BMW M Award pro letošní rok. Ta se uděluje za nejlepší součet kvalifikačních časů v sezóně. Její součástí je i modrá M2 CS. Tu sice Francouz věnuje svému otci, ale na okruhu se s ní projel. V úvodu zahřívacího tréninku lehce havaroval Stefan Bradl. „Session“ dominoval Brad Binder, ale nakonec byl nejúspěšnější tým Lucia Cecchinella: Cal Crutchlow před Takaakim Nakagamim.

Závod byl vypsán na 25 kol, tedy 114 km. Od startu odjel nejlépe Oliveira a okamžitě zvyšoval náskok, o druhé místo válčili Jack Miller a Franco Morbidelli. Skončil „Pecco“ Bagnaia, pravá ruka mu visela z motorky. Závěr sezóny se nevydařil Bradu Binderovi, který spadl. Výborně jel Cal Crutchlow, na čtvrtém místě, ale ve skupině s Polem Espargarem, Stefanem Bradlem a Johannem Zarcem. A tam se bojovalo. Mistr světa Mir kroužil šestnáctý mimo body.

Těsně před polovinou závodu málem upadl Pol Espargaró a musel přepustit čtvrtou příčku Britovi, ale pak se na ni vrátil. Bojovalo se hlavně uprostřed pole. Mir odstoupil, pravděpodobně kvůli technickému problému, suzuki se mu zavlnila a cosi na ní sledoval. Zajel do boxů, kde pak kroutil hlavou...

O páté místo válčila celá skupina. Crutchlow udělal pět kol před cílem chybu, ale zůstal v ní. Schylovalo se ovšem k souboji o stříbrnou příčku. Jenže Morbidelli si ji hlídal. Spadl Lorenzo Savadori. Jack si útok na druhé místo nechával až na samotný závěr závodu a vyšel mu. Franco Morbidelli ale v pohodě dobyl titul vicemistra světa. V Portugalsku ovšem slavil Miguel Oliveira, i když se jelo bez diváků. Na suverénního domácího závodníka prostě nikdo neměl. Pohár konstruktérů vyhrála překvapivě Ducati.

Morbidelli v cíli řekl: „Je to skvělé, se sezónou a celkově druhým místem jsem spokojený. Miguel byl dnes nedostižitelný. Snažil jsem se ujet Jackovi, ale držel se mě. Když mě předjel, už jsem mu to prostě nedokázal vrátit.“ Jack Miller: „Oliveira byl neskutečný. Na Morbidelliho jsem chtěl zaútočit mnohem dřív, ale vyšlo to až v závěru.“ Nezapomněl poděkovat týmu Pramac, se kterým se loučí. A vítěz? „O tomhle prostě sníš, že vyhraješ doma. Největší úspěch mé kariéry a mohla ho naživo sledovat i moje rodina.“

Moto2

Zahřívací trénink patřil Marcelu Schrötterovi. Hodně divoký pád potkal Jorgeho Navarra a Héctora Garza. Garzó Navarra podjel, ale snahu přehnal a... fyziku neobelstíte, svého soupeře vzal s sebou do kačírku. Jorge musel do zdravotního střediska, ale prohlídka naštěstí skončila dobře.

Jezdci vyrazili na 23 kol (106 km). Di Giannantonio sundal hned v úvodu Bulegu. Vedení se ujal Remy Gardner, Enea Bastianini se „kočkoval“ s Lucou Marinim, ale vzhledem k tomu, že následovali v pořadí Australana, první jmenovaný by byl šampionem. Vlastně si musel jen hlídat pozici. Arón Canet obdržel dvojité kolo za ulitý start. Lowesovi nateklá ruka držela a prokousal se až na třetí místo před Bastianiniho, toho předtím zdolal i Marini a jel druhý.

Oba se navíc vydali za Gardnerem. Spadli Héctor Garzó a Jorge Navarro. V osmém kole Brit s Italem dostali Australana a pronikli na špici. Naopak Bastianini neodolal Augustu Fernándezovi, Marcovi Bezzecchimu i Jorgemu Martínovi. Najednou titul visel na vlásku... Pád Kasmy Daniela dění vpředu neovlivnil.

Marini vpředu získával náskok, Sam dělal chyby, pravé zápěstí evidentně nefungovalo. Zase chytly saze v Gardnerovi, který jezdil chvilku dokonce až čtvrtý za Fernándezem. Španěl ale propadl dozadu. Šest kol před koncem srovnal highsider, ale ztratil. Spadl Andi Izdihar. Gardner se přilepil na Mariniho, zaútočil až v předposledním kole! Okamžitě se mu začal vzdalovat a mířil k prvnímu vítězství kariéry, kterého také dosáhl.

Marini se v posledním závodě zvedl, ale stačilo to jen na druhé místo v cíli i celkové klasifikaci. Sam Lowes bojoval jako lev, patří mu oba bronzy. Enea Bastianini dojel pátý za Bezzecchim, zvládl závod a slaví titul. Neminulo ho čestné kolo s jedničkou na zádech.

Sam Lowes: „Mám dvě zlomené kůstky v zápěstí. OK, v šampionátu jsem skončil až třetí. Jsem na sebe hrdý, pódium jsem nečekal.“ Jeho ruka ale už nebyla nateklá. Luca Marini: „Cítím se dobře. Chtěl jsem vyhrát alespoň tenhle závod, ale Remyho rychlost nechápu...“ Vítěz: „Nemám slov, sorry...“ Pak ale pokračoval: „Byl jsem silný a šel tvrdě šel za vítězstvím. Lucovu jízdu jsem si přečetl...“ Mistr světa: „Byla to fantastická sezóna, ale hodně složitá. Jsem mistrem světa! Je to nejlepší den v mém životě, i když se dnešní závod úplně nevyvedl.“

VC Portugalska Moto2 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Remy Gardner Kalex Onexox TKKR SAG Team 39:35,476 min 2. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 +1,609 s 3. Sam Lowes Kalex EG 0,0 Marc VDS +3,813 s 4. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 +8,437 s 5. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team +8,646 s 6. Jorge Martín Kalex Red Bull KTM Ajo +8,899 s 7. Joe Roberts Kalex Tennor American Racing +8,956 s 8. Augusto Fernández Kalex EG 0,0 Marc VDS +9,568 s 9. Lorenzo Baldassarri Kalex Flexbox HP 40 +10,367 s 10. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing +11,084 s

Moto3

Dopolední zahřívací trénink ovládl Jaume Masiá, ale v závodě ho čekala penalizace v podobě dlouhého kola. Dokonce dvojnásobná! Kandidáti na titul Ai Ogura a Albert Arenas stáli na roštu ve druhé řadě, Tony Arbolino ale kvalifikaci nezvládl a startoval až ze 27. místa.

Rodrigovi se nerozjela jeho honda už do zahřívacího kola. Po startu vedl Raúl Fernández a jel pořádnou pilu, takže si vypracoval náskok, Ai Ogura i Albert Arenas jezdili vpředu. Arbolino se prokousal z konce pole, ale velmi rychle se ocitl na bodech. Ve čtvrtém kole si Foggia s Masiou odbyli najednou první trest a zanedlouho i druhý. Za lídrem tak pokračovala grupa sedmi jezdců s oběma kandidáty na titul.

Arbolino už jel devátý, ale s třísekundovou ztrátou na tuto skupinu. Jenže ji začínal stahovat spolu s oběma muži Leopardu. Grupa se dotáhla, ale Jeremy Alcoba, Arenas a Tatsuki Suzuki naopak na chvíli poodjeli. Pole se trhalo dál. Ogura se pohyboval až na rozhraní první a druhé desítky, zatímco Arenas s Arbolinem bojovali o sedmé místo! „Leopardům“ nezabránil ani „double long lap“ v tom, aby si to rozdali o pódium. Jenže Masiá čtyři kola před cílem spadl.

Ogura si to chvíli rozdával s Arenasem, ale pak couval pořadím. Předposlední kolo bylo konečnou pro Suzukiho. Raúl Fernández vyhrál naprosto suverénně stylem start-cíl, vedl už o devět sekund, nakonec trochu ztratil. Druhý přijel do cíle Dennis Foggia a první pódium v kariéře získal Alcoba. Arbolino přivedl do cíle velkou skupinu, sám skončil pátý a stal se vicemistrem světa. Ogura dojel až osmý a Arenas dokonce dvanáctý a ještě dostal varování za nedodržování limitů trati, ale nakonec slaví titul!

Jeremy Alcoba věnoval své třetí místo mamince, která má narozeniny: „Když budu závodit takhle i příští rok, dostanu se tam, kam chci a kam jsem si představoval.“ Dennis Foggia: „Neuvěřitelné, nemám slov. Před závodem by mě nenapadlo, že budu na bedně. Prostě jsem na to tlačil a vyšlo to. Gratuluji Arenasovi k titulu.“ A Raúl Fernández? „Můj poslední závod v Moto3 skončil snově. Už jsem nemohl bojovat o titul, ale těším se do Moto2.“ Nemohl chybět ani mistr světa: „Ještě mi asi chvíli potrvá, než mi dojde, co jsem dokázal. Začátek závodu byl fajn, ale odcházela mi zadní guma. Poslední kolo byl mazec, ale naštěstí všechno dobře dopadlo.“

VC Portugalska Moto3 2020 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Raúl Fernández KTM Red Bull KTM Ajo 38:06,462 min 2. Dennis Foggia Honda Leopard Racing +5,810 s 3. Jeremy Alcoba Honda Kömmerling Gresini Moto3 +5,866 s 4. Sergio García Honda Estrella Galicia 0,0 +6,447 s 5. Tony Arbolino Honda Rivacold Snipers Team +12,998 s 6. Darryn Binder KTM CIP Green Power +13,065 s 7. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 +13,907 s 8. Ai Ogura Honda Honda Team Asia +13,9285 s 9. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +13,945 s 10. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 +14,438 s

Zdroje: MotoGP.com, iSport.cz, MotoGP.com, MotoGP Twitter, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.