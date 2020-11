BMW M2 CS – Tohle je zábava!

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

A teď, na konci životního cyklu první M2, je tu CS, tedy Clubsport. Auto, na němž dohromady pracovali specialisté z oddělení M a divize BMW Motorsport. Auto výkonnější a údajně to nejlepší, co lze z ostré dvojky vymáčknout. V plánu je výroba pouhých 2200 kusů.

Motor, jízdní vlastnosti

Motor povýšil

Pod kapotou BMW M2 CS zůstává třílitrový šestiválec S55, přeplňovaný je dvěma jednokomorovými turbodmychadly, vybavený přímým vstřikováním paliva, proměnným zdvihem sacích ventilů a variabilním časováním vačkových hřídelů.

Chladicí okruh nově pochází z BMW M4 Competition. Tvoří ho centrální chladič, dále dva chladiče po stranách a také chladič motorového oleje.

Hlavně ale motor poskytuje nejvyšší výkon 331 kW při 6.250 min-1, o 29 kW více než BMW M2 Competition. Maximum točivého momentu je stejné, tedy 550 N.m, je ale k dispozici v trochu širším spektru otáček - od 2.350 do 5.500 min-1.

S šestistupňovou manuální převodovkou Clubsport vystřelí z klidu na 100 km/h za 4,2 sekundy, s testovanou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou za rovné 4 vteřiny. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 280 km/h. O rychlosti se tedy asi nemusíme moc bavit. Tohle auto dovede úžasným způsobem zkracovat vzdálenosti. A taky dráždit žaludek.

Naprosto podmanivý je ale způsob, jakým motor svoje schopnosti podává. Miluje totiž otáčky, tak moc, že pošlete ručičku nad čtyři tisíce a pak už doufáte, že ji nic nezastaví. Za doprovodu řezavého a agresivně-mechanického zvuku se dostavuje dramatický zátah, který spolehlivě probudí každou část vašeho těla.

V 7.600 otáčkách sice to nádherné představení zastaví omezovač, ale jen na chvíli. Přeřadíte, automatická převodovka tam okamžitě pošle nový kvalt (rychlost a jemnost řazení lze nastavit) a jede se dál. Bavorák přitom ve zrychlování nepoleví, jen při přeřazení cukne a zase hladově vypálí vpřed.

Na okreskách kombinace tohoto motoru a dvouspojkové převodovky funguje skvěle, trochu horší to je ve městě při rozjíždění a popojíždění. Pohonné ústrojí totiž občas zvláštně reaguje, nebo spíš nereaguje na plyn. Několikrát se mi stalo, že jsem ho musel prošlápnout víc, abych se vůbec rozjel. A na mokru to znamenalo i výraznější protočení zadních kol - což třeba při couvání do parkovacího místa může vypadat skoro až trapně.

S adaptivními tlumiči

Důležité změny se u BMW M2 CS udály také na podvozku. Nejmenší plnohodnotné emko především dostalo adaptivní tlumiče, které by měly zpříjemnit soužití s vozem ve městě nebo v “klidovém režimu”. Ani v tom komfortním nelze od vrcholné M2 očekávat chování luxusní limuzíny, to je snad jasné. Nerovnosti vždy spíš kopíruje, než žehlí, ale přitom není prkenné nebo uskákané. Je prostě tuhé - tím správným způsobem. Nemlátí, netřese se a dokáže vždy udržet kontakt kol s povrchem.

Právě dokonalá “pevnost” byla jedním z cílů konstruktérů. Stejně jako u M2 Competition se v motorovém prostoru nachází výztuha z uhlíkových kompozitů, vzpěru bychom našli také mezi horním uložením tlumičů a přídí. Zajímavé řešení se objevuje vzadu. Lehký ocelový pomocný rám zadní pětiprvkové nápravy je totiž napevno, bez pružných gumových prvků, přišroubovaný do karoserie.

BMW M2 CS

Přední a zadní náprava disponují odlehčenou hliníkovou konstrukcí a příčné dynamické síly z důvodu maximální přesnosti přenáší prostřednictvím kulových kloubů s nulovou vůlí. A výrobce zmiňuje také speciálně navrženou elastokinematiku podélných ramen zadní nápravy.

Výsledek všech úprav je ohromující. BMW M2 CS by mohlo být ve slovnících jako příklad u definice termínu “řidičské auto”. I když si plně uvědomuji, jak hrozně blbě to zní, dostalo mě bezprostřední spojení, které mezi vozem a mnou existovalo. Až jsem měl pocit, že mi snad Clubsport čte myšlenky. Tak krásně a okamžitě vůz poslouchá.

A zvládne toho opravdu hodně. Přední náprava poskytuje spoustu gripu, takže jakýkoli oblouk můžete vykroužit neuvěřitelnou rychlostí. Příď je tak “pevná”, až auto připomíná loveckého psa - jako by čumákem neustále čmuchalo stopu. Díky tuhému zavěšení a všem těm výztuhám se karoserie prakticky nenaklání a kola se odhodlaně drží silnice. Přitom cítíte, že se auto opírá i o tuhou záď a zadní nápravu s aktivním diferenciálem.

Na vás bude, jestli umírněnější prací s plynem necháte poháněná zadní kola jen utáhnout oblouk (jako by zatlačit záď do vnitřku), abyste ho projeli co nejrychleji, nebo to s pravým pedálem schválně přeženete a pobavíte se rozhozenou zádí nebo rovnou efektním smýčkem.

V druhém případě počítejte s rychlým kontra. I když zahřáté pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 lepí úžasně, kola se dokážou utrhnout bleskově. Ale není se čeho bát, M2 CS je mimořádné čitelné a kompaktně působící auto, jehož jednotlivé pohyby jsou snadno cítit. Navíc vám pomůže strmé a ostré řízení, které si vystačí s jemným zacházením.

Právě kombinace čitelnosti, poslušnosti a kousavosti mě na vrcholné em-dvojce baví nejvíc. Umí být neutrální, rychlá a přesná, ale také se dovede proměnit v rozpustilého darebáka. Ani tak ale nad ní neztratíte kontrolu - tedy pokud aspoň trochu víte, co děláte. I když je M2 CS auto, které se snadno vnímá, musíte si ho nejdřív trochu načíst. Pořád je to hodně silná zadokolka, u které není k průšvihu nikdy moc daleko.

Já jsem třeba drobet znejistěl, když mi jeden den propršel. Cupové michelinky (zákazníci mohou zvolit i civilnější obutí Michelin Pilot Super Sport) na mokru mají jisté rezervy, takže jsem byl zpočátku skoro jak na klouzačce. Ale stačilo pár zatáček a M2 zase ukázala svou vlídnou tvář. A já si ten nepřilnavý povrch užíval.

Tohle auto se prostě povedlo, sešlo se tu skvělé řízení, úchvatný motor, který vám poskytne sílu vždy, když to potřebujete, delikátní balanc a ohromující podvozek.

Zapomenout nesmím na brzdy. Testovaný kousek byl vybaven příplatkovými karbon-keramickými brzdami s ideálním dávkováním, masivním účinkem a výbornou trvanlivostí.