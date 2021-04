Motocyklová VC Portugalska 2021: MotoGP ovládl Fabio Quartararo, Rins upadl

Třetí závod letošní sezóny MS silničních motocyklů se konal na jihu Portugalska. Autódromo Internacional do Algarve se nachází v blízkosti města Portimão. Závodiště bylo otevřeno na začátku listopadu roku 2008, konal se zde světový šampionát superbiků. Klasická Grand Prix se uskutečnila poprvé loni, stejně jako závod formule 1. Areál zahrnuje kromě okruhu také dráhu pro motokáry, offroadový park a sportovní komplex. Na 4653 m dlouhé trati se zatáčí devětkrát vpravo a šestkrát vlevo.

MotoGP

V zahřívacím tréninku, který začal v půl jedenácté dopoledne po warm upu Moto3, se Jack Miller zahřál možná až moc. S technickým problémem dojel k mechanikům, načež se z jeho Ducati Desmosedici vyvalil dým a vyšlehly plameny. Ani to ale nezabránilo Australanovi, aby byl ze všech nejrychlejší. Na dráze se objevil i Takaaki Nakagami, i když je samá modřina. Chyběl tak jen Jorge Martín, ten ale leží v nemocnici a určitě ho neuvidíme delší dobu... Včera se mu dokonce vyzula pravá bota.

Bagnaia ke včerejší penalizaci a škrtnutí fantastického času zajetého pod žlutými vlajkami po Oliveirově pádu uvedl: „Vlajka byla vyvěšena na pravé straně a neviděl jsem ji, zatáčel jsem doleva.“ Potvrdil mu to i Álex Márquez. Přesto nebyl trest odvolán. Možná by se mělo pravidlo revidovat...

25 kol, 114 km. Tolik čekalo na jezdce ve standardní čas, 14:00. Nejrychleji vypálil Zarco před Álexem Rinsem. Marc Márquez se agresivně prokousal až na třetí místo, bojoval s Millerem, ale pak jej předjel Joan Mir a on mu ťukl do zadního kola a propadl se až na šesté místo, pak pokračoval v sestupu až na devítku. Naopak mezi obě suzuki se ve 4. kole prosmýkl Quartararo, z jehož yamahy na startu cosi odlétlo a úplně se mu nepovedl.

O páté místo si to rozdávali Miller s Aleixem Espargarem, jeho bratr Pol skončil po technickém problému v boxech. Mezitím se protlačili dopředu před Zarca Rins a Quartararo. Dobře rozjetý závod zahodil po pádu Jack Miller, sáhl po páčce brzdy ještě před naklopením motorky a letěl. Oliveira neobhájil své loňské vítězství, také havaroval, klasicky na předek. Vpředu jeli Rins, Quartararo, Mir se dostal před Zarca. V devátém kole se měnil vedoucí závodník...

Francouz s italským jménem ze svých zad setřásl všechny závodníky s výjimkou Álexe Rinse, ten se ho držel jako klíště. Traťový rekord ale neodolal. Saze chytly v Bagnaiovi, po chybě v úvodu klání se probil na šesté místo a obtěžoval Franca Morbidelliho. V 17. kole „Pecco“ Franca pokořil a vydal se stíhat úřadujícího šampiona. Chtěl si evidentně po nešťastné kvalifikaci spravit chuť. A spravil si ji! Jenže neznamenalo to čtvrtou příčku, nýbrž rázem třetí. Rins totiž tlačil na pilu až moc, zavřel předek... a následoval pád. Ještě omylem traťovému maršálovi vytrhl vysílačku. „Peccovi“ neodolal ani Zarco a ten se vzápětí rychle odporoučel k zemi. Bylo jasné, že ztratí vedení v šampionátu.

Fabio Quartararo mířil k dalšímu vítězství, do cíle chybělo 6 kol. Bagnaia Mirovi neujel a musel se mu bránit. Za nimi se nacházeli Morbidelli a nenápadný, ale skvělý Brad Binder (KTM). Miguel Oliveira, který po pádu zkusil pokračovat, jim musel uvolnit cestu, ztratil celé kolo. Do cíle už se nic nezměnilo nic, Quartararo vyhrál před „Peccem“ a loňským šampionem. Yamaha ještě letos zůstala neporažena, naposledy se jí tři triumfy povedly před 12 lety. Marc Márquez se díky pádům soupeřů dostal na sedmičku, ale v cíli toho měl plné zuby. Nakagami podal heroický výkon a z posledního místa na roštu dojel desátý!

Joan Mir Simonu Crafarovi řekl: „Byl to obtížný závod, rychlý a bylo horko. Mohli jsme udělat menší změny na nastavený, v půli závodu přišel problém s přilnavostí. Jel jsem na sto procent, dobrá práce, i když mi tu chyběl můj mechanik Frankie, mám pódium.“ Francesco Bagnaia: „Dělal jsem, co jsem mohl. MotoGP je našlápnuté, ale samotný start je důležitější než dřív. Nevím, jak si stojím v šampionátu, asi jsem třetí, ale udělám všechno proto, abychom skončil co nejlépe a Ducati taky.“ A vítěz? „ Je to super být zpátky, sebevědomí jsem si přivezl z Kataru. Udělali jsme s Yamahou změny v nastavení, konečně mi drží přední kolo. Závod byl strašně rychlý, skoro jako kvalifikace. Dokázal jsem se perfektně koncentrovat, pořádně to oslavím, za dva dny mám narozeniny a těším se do Jerezu.“

VC Portugalska MotoGP 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 41:46,412 min 2. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team +4,809 s 3. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +4,948 s 4. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT +5,127 s 5. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +6,668 s 6. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +8,885 s 7. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +13,208 s 8. Álex Márquez Honda LCR Honda Castrol +17,992 s 9. Enea Bastianini Ducati Avintia Esponsorama +22,369 s 10. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +23,676 s

Moto2

Warm up prostřední tříválcové třídy, startoval v 11:00, přinesl pořádné vzrušení. Fabio di Giannantonio musel svou motorku za pomoci traťových komisařů odtlačit mimo dráhu poté, co se mu z ní zakouřilo trochu více než obvykle. Nezajel žádný čas. Zato Remy Gardner překonal výkonem 1:42,447 min rekord dráhy, co na tom, že šlo jen o trénink a ještě zahřívací?

„ Nevím, kde je chyba,“ řekl k dosavadním výsledkům sezóny rozčarovaný Marcel Schrötter. „Hledám ji v sobě.“Motodvojky vyrážely do závodu atypicky jako poslední v 15.30. Hned v první zatáčce vyhasly naděje Sama Lowese na třetí triumf v řadě. Šel pozdě na brzdy, seklo se mu zadní kolo a konec. Od motorky dokonce dostal bodyček. V čele se vytvořila brzy čtveřice Remy Gardner – Marco Bezzecchi – Xavi Vierge – Joe Roberts a závodníci spolu bojovali, první dva o vedení.

A pak se děly věci! Spadli Jorge Navarro, vzápětí Yari Montella a Stefano Manzi, tam se objevil dokonce oheň, motorky hořely obě a celý incident byl hodně divoký. Ai Ogura a Somkiat Chantra určitě nepotěšili své týmové šéfy včetně Hiroshiho Aoyamy, Oguru ovšem sejmul Cameron Beaubier, takže v tom byli nevinně. Mezitím se Bezzecchi dostal do čela a ostatním ujel. Gardner se držel druhý, za něj se prokousali Arón Canet a Raúl Fernández, Roberts jezdil pátý.

Canet byl při chuti, v 9. kole si vyšlápl na druhého Gardnera, Ten byl následně hodně dlouhý a musel vyklidit pozice. Pak se rozhořel boj mezi Canetem, Robertsem a Bezzecchim. Bez šance nebyli ani oba Fernándezové. Bezzecchi ale po chybě ztratil vedení a odcouval až na páté místo, sice se pokusil o zmrtvýchvstání, ale už se mu nezdařilo. Další dvojpád potkal Bulegu a Viettiho. První ale jel bůhvíkam, rozhodně ne doprava do zatáčky, kam měl a Celestina sejmul. Málem došlo na pěsti... Otěže krásného závodu převzal Roberts, to už bylo klání za polovinou.

V 15. kole upadl na brzdách Jake Dixon. Od toho jsme asi čekali letos víc... Dnes se ale drobných chybek dopouštěli i jezdci na špičce, Remy Gardner minul brzdný bod a najednou byl až pátý. Vpředu ujížděl Joe Roberts a na něm visel Canet. Když si prohodili příčky, dohnal je Raúl Fernández... a poté, co byl dlouhý Američan, vládli poli dva Španělé. Raúl měl chuť vyhrát a dělal pro to všechno, do cíle chyběla necelá čtyři kola, když se objevil v čele. A záhy si vypracoval více než sekundový náskok...

Nováček třídy vyhrál! Bojovalo se alespoň o druhé místo. To nakonec získal Arón Canet. V posledním kole ještě vyšťouchl z pódia Robertse Remy Gardner. Doslova a nebylo to úplně čisté. V cíli to nijak nekomentoval, řekl: „Poprvé v životě vedu šampionát, dozvěděl jsem se to od mechaniků. Dneska bylo velké vedro a udělal jsem mnoho chyb. Tým ale odvedl perfektní práci.“ Arón Canet: „Po složitém loňském roce mám konečně první pódium. Je to jeden z nejhezčích dní v životě. Ke konci závodu jsem měl problémy s pravým předloktím, ale jsem spokojený a chci takhle pokračovat dál.“ A vítěz? „Je to k neuvěření. Mám tu nejlepší motorku. V kvalifikaci jsem sice přišel o pár příček, když mi škrtli kolo... Ale teď jsem vyhrál! Tohle je můj nejoblíbenější okruh.“ Loni tu vyhrál v Moto3...

Moto3

Nedělní program začal v 10 hodin dopoledne warm upem nejslabší třídy Moto3. Andi Farid Izdihar poznal tvrdost portugalského asfaltu. Jaume Masiá byl mnohem úspěšnější, zahřívací trénink vyhrál.

Kromě Jeremyho Alcoby a Johna McPheeho odstartovali z boxů i Darryn Binder a Deniz Öncü za zdržování při včerejší druhé kvalifikace. Mladší Binder mohl vyjet hned po roštu, Öncü až po pěti vteřinách. Filip Salač se tím pádem posunul z 18. na 14. příčku na roštu. Včera před kvalifikací spal a budili jej mechanici. Z první, ve které neměl vůbec startovat, ale penalizace jednoho z protivníků byla odvolána, postoupil. Ve druhé však druhé neuspěl, jiný soupeř mu ve finiši ťukl do brzdové páčky, ta se mu posunula... Jezdce čekalo 21 kol, 96 km.

Od startu udávali tón oba jezdci Leopardu (Xavier Artigas a Dennis Foggia), také Andrea Migno. Ale dopředu se prokousával i Pedro Acosta, před sezónou nováček, ale dnes již vítěz GP a vedoucí závodník průběžné klasifikace. Ve čtvrtém kole skončily naděje Artigase po ťukanci do zadního kola od Gabriela Rodriga. Dojel alespoň do boxů.

V osmém okruhu Kaito Toba nedobrzdil, dotknul se Antonelliho a Izan Guevara už se neměl kam vyhnout. Pole vedli Foggia s Acostou. Rodrigo dostal za sestřelení Artigase dlouhé kolo a propadl se k Salačovi za desítku. Jenže pak začal stoupat vzhůru. Mezi desítkou a ostatními už zela díra. Sergio García po souboji s Tatsukim Suzukim ve třináctém kole odcouval z druhé příčky dozadu, ale Japonec s ním.

Jediný tyrkysový leopard s Foggiou za řídítky měl za sebou armádu KTM v barvách Red Bullu, kterou posléze rozdělil Migno. 16. okruh se stal konečnou pro Suzukiho a Adriána Fernándeze. Španěl byl dlouhý na brzdy, zavadil o Japoncovo zadní kolo a oba šli k zemi. García málem sestřelil Acostu. První devítka jela pohromadě. Sergio v posledním kole málem vystoupil z motorky, ale kontakt s Mignem ustál. Jaume Masiá už ne a naprosto zbytečně upadl. Foggia jel celý závod profesorsky, ale nakonec ho Acosta udolal a ani rozvlnění jeho KTM v poslední zatáčce ho o druhý triumf v řadě nepřipravil. Slipstream naopak Italovi nepomohl se dotáhnout. Třetí příčku urval Migno, Masiá ještě na motorku nasedl a v cíli mu patřilo deváté místo. Filip Salač přijel pod šachovnici třináctý, Alcoba a Öncü stihli ještě body.

Andrea Migno: „Byl jsem rychlý celý víkend. Omezovač otáček na motorce jsem měl nastavený až na maximum a ztrácel na cílové rovince, ale bojoval jsem. Je to dobrý výsledek i pro další závody a sezónu.“ Dennis Foggia: „Závod byl dlouhý, odvedl jsem celé pole. Acosta byl velmi silný na brzdách a neubránil jsem se mu. Mistrovství pro mě začíná, je to můj první dokončený letošní závod, jsem ale spokojený.“ A vítěz? „Byl to úžasný závod po tom všem, co nás provázelo – hlavně v pátek déšť a vlhká trať. Aki Ajo se mě ptal, jakou mám strategii. Chtěl jsem se na motorce pětadvacet minut bavit a užívat si to a poslední čtvrthodinu za to vzít a vyhrát. A to se mi povedlo!“ Španěl vlétl do mistrovství světa jako raketa... „ Nešlo mi to. Nebyl to můj den, nedokázal jsem ani pořádně brzdit,“ okomentoval dnešní závod Filip Salač.

VC Portugalska Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo 38:01,773 min 2. Dennis Foggia Honda Leopard Racing +0,051 s 3. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +0,584 s 4. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 +0,615 s 5. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 +0,675 s 6. Niccolò Antonelli Honda Avintia Esponsorama Moto3 +0,729 s 7. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +0,773 s 8. Sergio García GasGas GasGas Valresa Aspar Team +1,245 s 9. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +12,487 s 10. Ryusei Yamanaka KTM CarXpert PrüstelGP +12,508 s 13. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team +12,833 s

Zdroje: iSport.cz, Wikipedia, MotoGP Twitter, MotoGP.com, Nova Sport, MotoGPSport.cz