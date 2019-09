Motocyklová VC San Marina 2019: Marc Márquez ukázal Quartararovi v MotoGP záda

V Misanu proběhl 13. závod letošní sezóny mistrovství světa silničních motocyklů. Rychlý okruh u města byl otevřen v roce 1972, pro automobilové závody se ani příliš nehodí, na dnešní poměry je moc úzký. Měří ani ne 4,3 km, má šest levotočivých a deset pravotočivých zatáček.



Zahřívacím tréninkům na nedělní Grand Prix vládli v jednotlivých kubaturách Marc Márquez (Moto2), Jorge Navarro (Moto2), který nakonec překonal Álexe Márqueze a Kaito Toba (Moto3).

MotoGP

Andrea Iannone si včera při pádu opět pochroumal rameno a dnes na roštu nestál. 27 kol slibovalo zajímavou podívanou. Nejlépe vyrazil Viñales před Quartararem, Morbidellim a Marcem Márquezem, obhájce titulu si s Italem ale rychle poradil. Fabio Quartararo se dostal ve třetím kole do vedení a následně Márquez proklouzl lehce na druhé místo, následně začal stahovat lídra. Spadl „Taka“ Nakagami, zkoušel jet dál, ale honda odmítala naskočit. Nakonec byl však úspěšný.



Po Espargaró jezdil pátý, Álex Rins vzdal vzájemný souboj poté. co musel mimo dráhu, naštěstí v asfaltované části okruhu. tovární KTM ale předjel Rossi a pak se přes ni prokousal i Andrea Dovizioso. Ducati letos Misano vůbec nesedělo. V devátém kole havaroval Miguel Oliveira, o čtyři okruhy později i Bagnaia. Zatímco Portugalec pokračoval, „Pecco“ ne.



Závod se přehoupl do druhé poloviny. Bohužel v něm nevydržel Álex Rins, skončil po pádu. Valentino Rossi zkusil atak na Morbidelliho. Později uspěl. V čele se nedělo nic, Márquez sice Quartarara dávno dojel, jenže nesnažil se jej překonat. Chybělo šest kol do cíle, když lehl Michele Pirro, ale svou ducati zvedl... Dojel však jen do boxů a vzdal.

Marc Márquez si útok nechával profesorsky až na cílovou rovinku a nájezd do posledního kola.Francouz mu předjetí vrátil, ovšem pouze jednou, katalánský šampion se nenechal zviklat a znovu vedl! Rozhodující se ukázala Quartararova následná chybka, rozdíl mezi prvními dvěma se decentně natáhl a s tím už nešlo dělat nic. To ale nijak nesnižuje výkon druhého v cíli...



Marc Márquez získal 77. vítězství své kariéry napříč třídami a odsunul Mika Hailwooda na páté místo historických tabulek sólo kubatur. Třetí dorazil Maverick Viñales, Rossi s Morbidellim a Dovizioso už měli velkou ztrátu. Pol Espargaró si na konto připsal hezké sedmé místo.

VC San Marina MotoGP 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 42:25,163 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Repsol Honda Team +0,903 s 3. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +1,636 s 4. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +12,660 s 5. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT +12,774 s 6. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +13,744 s 7. Pol Espargaró KTM Red Bull KTM Factory Racing +20,050 s 8. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +22,512 s 9. Jack Miller Ducati Pramac Racing +26,554 s 10. Danilo Petrucci Ducati Ducati Team +31,456 s 17. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing +1:24,666 min

Pořadí MS jezdců po třinácti závodech: 1. Marc Márquez 275, 2. Andrea Dovizioso 182, 3. Danilo Petrucci 151, 4. Álex Rins 149, 5. Maverick Viñales 134... 25. Karel Abraham 5

Moto2

Italtrans Racing Team už má na příští sezónu plno, k Eneovi Bastianinimu se přidá Lorenzo dalla Porta. Podvozky Speed Up bude používat kromě tovární stáje i Ángel Nieto Team Aspara Martíneze, který zatím potvrdil jen Aróna Caneta.

Závod prostřední kubatury tříválcových motorů Triumph 765 na 25 kol začal nejlépe Fabio di Giannantonio před Augustem Fernándezem a Tomem Lüthim. Álex Márquez měl špatný start a musel se prokousat z pětky zpět dopředu, až na třetí místo. Pátý jezdil Remy Gardner a šestý Xavi Vierge, v čele se utvořily záhy tři dvojice. V sedmém kole spadl náhradník Adam Norrodin.



Fernández to na „Diggiu“ zkusil a napodruhé úspěšně. Souboj přitáhl do děje i dva závodníky za nimi, Álex Márquez za chvíli jezdil už druhý. Fabio di Giannantonio se vrátil do čela a pokoušel se vzdálit. 11. kolo se stalo konečnou pro Nicola Bulegu. Fernández zdolal mladšího Márqueze a opět dokazoval, že Sito Pons vsadil na správnou kartu. „Diggia“ však ujížděl všem!



Za Top 4 jela s větší ztrátou skupina vedená Samem Lowesem, Viergem, Bradem Binderem a Jorgem Navarrem. Binder s Navarrem se dokonce sťukli lokty a Lowes byl tak rychlý, že se odtrhl. Andrea Locatelli a Xavi Cardelůs dostali ong lap penalty, v čele se ovšem schylovalo k dramatu. Jenže Fernández drobně chyboval a chvíli mu trvalo, než se za lídra zavěsil zase zpět.



V předposledním kole se znovu pokusil zaútočit a konečně se strhla ona očekávaná bitva o triumf. Španěl byl dlouhý na brzdy a přepustil vedení Italovi, jenže v posledním okruhu šel do boje znovu. Neobešlo se to bez fyzického kontaktu, ale nakonec si Augusto Fernández odvezl z Misana vavřín nejvyšší. Ve své teprve 36. GP už slavil potřetí. Lorenzo Baldassarri, který mu sekunduje u Ponsova týmu, je naopak po třech letošních triumfech hodně v pozadí, ani on se nevyhnul trestu dlouhého kola.

VC San Marina Moto2 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Augusto Fernández Kalex Flexbox HP 40 41:12,535 min 2. Fabio di Giannantonio Speed Up +Ego Speed Up +0,186 s 3. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS +1,283 s 4. Thomas Lüthi Kalex Dynavolt Intact GP +2,733 s 5. Sam Lowes Kalex Federal Oil Gresini Moto2 +8,764 s 6. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo +8,952 s 7. Jorge Navarro Speed Up +Ego Speed Up +9,928 s 8. Xavi Vierge Kalex EG 0,0 Marc VDS +12,844 s 9. Enea Bastianini Kalex Italtrans Racing Team +13,916 s 10. Lorenzo Baldassarri Kalex Flexbox HP 40 +15,338 s

Pořadí MS jezdců po třinácti závodech: 1. Álex Márquez 197, 2. Augusto Fernández 171, 3. Thomas Lüthi 159, 4. Jorge Navarro 155, 5. Brad Binder 135...

Moto3

Do závodu na 23 kol neodstartoval Romano Fenati po dvou pádech ve včerejších kvalifikacích. Hned v úvodu upadli Makar Jurčenko, Kaito Toba, Ayumu Sasaki a Sergio García. Tatsuki Suzuki dlouho v čele nevydržel, otěže převzal Tony Arbolino. Jenže Japonec se dopředu vrátil. Stínoval je Arón Canet a ostatní. Alonso López ve třetím okruhu dostal highsider a Kuba Kornfeil musel tvrdě na brzdy. Záhy skončil na zemi podobným stylem Albert Arenas. Tom Booth-Amos rozšířil seznam odpadlíků a ještě vytlačil z tratě Denize Öncü.



Následovala kolize Antonelliho s Viettim a zajetí do boxů Aróna Caneta. Tohle všechno nahrávalo do karet nejen Suzukimu a Arbolinovi, kteří ostatním ujeli, ale i třetímu dalla Portovi, jemuž odpadl největší rival v boji o titul. Ten se sice na okruh vrátil, ale kvůli nějakému technickému problému kroužil pomalu a občas vyjel i mimo. V devátém okruhu si lehnul Darryn Binder. První pětka se záhy sjela, přibyli do ní Masiá a Migno.



Dalla Porta měl slabší chvilku, propadl se až na konec vedoucí grupy, pak ale stoupal zase vzhůru. Dostal ovšem varování ohledně nedodržování limitů trati. Krátce po polovině závodu vzdal své snažení Canet. Filip Salač se naopak dotáhl do druhé skupiny bojující o šesté místo. Z té se ucukl Ai Ogura, i Suzuki v čele začal ostatním ujíždět. Jenže toho se chytil Masiá... a šest kol před koncem se prosmýkl do vedení. Spadl Meikon Kawakami jedoucí na divokou kartu a za chvíli po něm i Kazuki Masaki. Vedoucí skupina čítala již sedm jezdců.



Závěr závodu byl v režii Arbolina, Suzukiho a Migna, Masia s dalla Portou zůstali vzadu. Jenže domácí Andrea Migno a Ai Ogura neodolali v posledním kole útoku Johna McPheeho a oba skončili na zemi. Pomohli tak Filipu Salačovi k výslednému devátému místu! Tatsuki Suzuki nakonec vedení udržel až do cíle. Skot skončil těsně druhý před Arbolinem. Dalla Porta obdržel třísekundovou penalizaci a z pětky se propadl pořadím až na osmičku. Stejný trest odsunul Stefana Nepu z Top 10. Jakub Kornfeil dojel dvanáctý i s obdrženým dlouhým kolem.

VC San Marina Moto3 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 40:00,034 min 2. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +0,112 s 3. Tony Arbolino Honda VNE Snipers +0,201 s 4. Jaume Masiá KTM WWR +0,708 s 5. Dennis Foggia KTM Sky Racing Team VR46 +3,232 s 6. Gabriel Rodrigo Honda Kömmerling Gresini Moto3 +3,431 s 7. Marcos Ramírez Honda Leopard Racing +3,518 s 8. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing +3,740 s 9. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP +4,358 s 10. Raúl Fernández KTM Sama Qatar Ángel Nieto Team +14,210 s 12. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +17,217 s

Pořadí MS jezdců po třinácti závodech: 1. Lorenzo dalla Porta 179, 2. Arón Canet 157, 3. Tony Arbolino 149, 4. Marcos Ramrez 123, 5. Niccolò Antonelli 118... 10. Jakub Kornfeil 71... 24. Filip Salač 13...

Foto: Václav Duška jr.