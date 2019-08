Motocyklová VC Velké Británie 2019: Álex Rins pokořil v MotoGP šampiona Márqueze

Dvanáctým podnikem letošního seriálu MS silničních motocyklů je britská Grand Prix. Ta se na bývalém vojenském letišti Silverstone konala v období 1977-1986 a poté se sem vrátila počínaje sezónou 2010. V mezidobí ji hostil Donington. Okruh v Northamptonshiru prošel celkovou rekonstrukcí a přestavbou v roce 2011, kdy byla přesunuta i cílová rovinka (předchozí se používá pořád pro motocyklové i národní závody, nová zůstává vyhrazena F1). má osm levotočivých a deset pravotočivých zatáček.

Závodní den britské Grand Prix má trochu jiný program než ostatní evropské závody. Zahřívací tréninky začaly až v deset dopoledne. Ovládli je Fabio Quartararo (MotoGP), Jorge Navarro (Moto2) a Arón Canet (Moto3). Nejprestižnější kubatura MotoGP sice startuje tradičně ve dvě hodiny odpoledne, té ovšem předchází jen Moto3 se začátkem ve 12:20 SELČ. Posledním kláním je pak Moto2, její závod začal v 15:30.

MotoGP

Závod na 20 kol (118 km) začal divokým pádem Fabia Quartarara. Smyk zadního kola, vykopnutí ze sedla... a mohlo být vymalováno, ale ještě nebylo... Andrea Dovizioso už se neměl šanci jeho yamaze vyhnout, ducati si skočila, doklouzala k bariéře a objevily se i plameny. Italský závodník dopadl tvrdě a putoval k lékařům na nosítkách, následně do nemocnice v Coventry. Letos už to na titul pravděpodobně nebude... Marc Márquez, Valentino Rossi a Álex Rins soupeřům hned poodjeli.

Rins si ovšem s devítinásobným šampionem rychle poradil a ten začal ztrácet. Musel odolávat Viñalesovi a v 7. kole mu podlehl, zatímco Rins se snažil držet tempo s Márquezem a úspěšně! Ten měl před dnešním závodem na kontě 76 vítězství napříč všemi kubaturami, shodně s Mikem Hailwoodem. V desátém okruhu podjel Johann Zarco Miguela Oliveiru, ale vzal ho s sebou.

Cal Crutchlow se propadl z pátého na sedmé místo, pak se však vrátil před Jacka Millera. Tito Rabat dostal trest dlouhého kola za nedodržení limitů tratě. Rins na Márqueze vůbec neztrácel, i když se nepokoušel protlačit se do čela. To už se klání přehouplo přes polovinu a Maverick Viñales se zkoušel na první dva dotáhnout. Naprosto nenápadně na pátém místě kroužil Franco Morbidelli. Otázkou v závěru závodu bylo to, jestli se Rins pokusí urvat vítězství na svou stranu.

První atak přišel v předposledním kole, ale Marc mu ho vrátil. Na cílové rovince musel jezdec Suzuki až do zelené části za obrubníky (pochopitelně už bez penalizace). Jenže profesorsky vyčkával až na samotný závěr, v poslední zatáčce měl rychlejší výjezd a to rozhodlo. Álex Rins porazil Marca Márqueze v přímém souboji! Viñales už do bitvy nezasáhl, i když ztrátu neměl velkou... Po návratu se dostal na body i Jorge Lorenzo a poslední vybojoval náš Karel Abraham.

VC Velké Británie MotoGP 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 40:12,799 min 2. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +0,013 s 3. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +0,620 s 4. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +11,439 s 5. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT +13,109 s 6. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol +19,169 s 7. Danilo Petrucci Ducati Ducati Team +19,682 s 8. Jack Miller Ducati Pramac Racing +20,318 s 9. Pol Espargaró KTM Red Bull KTM Factory Racing +21,079 s 10. Andrea Iannone Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +25,144 s 15. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing +1:29,282 min

Moto2

Začíná se rýsovat startovní rošt pro příští sezónu, o některých změnách již byla řeč v předchozích článcích. Co je tedy nového? U Dynavoltu, Sita Ponse a Speed Upu se sestavy nemění. Do Marc VDS k Álexu Márquezovi zamíří Sam Lowes. Enea Bastianini zůstává u Italtransu a Tetsuta Nagashima u SAG Teamu. Ajo Motorsport přechází na podvozky Kalex, místo Brada Bindera angažoval Ikera Lecuonu. Marcos Ramírez podepsal týmu American Racing. Bulega opouští VR46 a přechází ke Gresinimu. Ze startovního roštu zmizí Kiefer Racing, pro něj už není v paddocku místo.

Moto3

John McPhee už má prodloužený kontrakt s Petronasem, pro příští rok tedy měnit tým nebude. Do Moto3 ovšem vstoupí fracnouzský Tech 3... Jezdce nejslabší třídy čekala v Silverstone stovka kilometrů, 17 kol. Vítěz kvalifikace Tony Arbolino vypálil neskutečně, ale brzy jej ostatní dostihli. V čele s Lorenzem dalla Portou. Arónu Canetovi se nepovedl start a ve 3. kole se sťukl a Albertem Arenasem. Skončili na zemi, ale pokračovali dál. Odtrhla se první šestice, avšak pole se opět po chvíli sjelo.

Arbolino tvrdě bojoval o vedení s dalla Portou, sekundovali jim John McPhee a Ai Ogura. V desátém okruhu se mimo záběry kamer odporoučel k zemi Romano Fenati, na vítězství z Rakouska tak nenavázal. O dvě kola později udělal chybu Jaume Masiá a hodně ztratil, nevešel se do zatáčky. Dalla Porta se pokusil o trhák. Ale nevyšel. Naopak se dopředu dostal jeho parťák od Leopardu Ramírez. První devítka získala drobný náskok a závod se pomalu chýlil ke konci. Z téhle skupiny mohl vyhrát prakticky kdokoliv...

Kornfeil se prokousal až na 13 místo, ale pak klesl mimo body, protože byl členem velké grupy. Dennis Foggia po startu z 20. pozice bojoval dokonce o triumf. Maxmilian Kofler se na svém stroji neudržel, ale to nebylo důležité... Kdo vyhraje? Ramírez tak dlouho obtěžoval Arbolina, až projel cílem vítězně před ním a týmovým kolegou dalla Portou. Ani jeden z českých závodníků body nezískal, i když Kornfeil k nim měl blízko.

VC Velké Británie Moto3 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marcos Ramírez Honda Leopard Racing 37:50,443 min 2. Tony Arbolino Honda VNE Snipers +0,240 s 3. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing +0,374 s 4. Niccolò Antonelli Honda SIC58 Squadra Corse +0,425 s 5. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +0,495 s 6. Ayumu Sasaki Honda Petronas Sprinta Racing +0,816 s 7. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +1,045 s 8. Dennis Foggia KTM Sky Racing Team VR46 +1,210 s 9. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 +1,235 s 10. Ai Ogura Honda Honda Team Asia +1,300 s 16. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +13,034 s 21. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP +14,028 s

Zdroje: MotoGPsport.cz, iSport.cz, Wikipedia, MotoGP.com, Nova Sport