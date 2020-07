Motocyklová VC Španělska 2020: Po 21 letech vyhrál královskou kubaturu Francouz

V Grand Prix Španělska, letošním druhém závodě MS silničních motorek se z vítězství radovali Fabio Quartararo (MotoGP), Luca Marini (Moto2) a Albert Arenas (Moto3).

Závod MotoGP byl vypsán na 25 kol. Všichni měli měkké pneumatiky vzadu, Rossi a Viñales ji ale nazuli místo tvrdé i dopředu. Právě druhý jmenovaný vyrazil nejlépe, i když dostal smyk, za něj se zařadil Marc Márquez který pozávodil Millera. Na čtvrtého Quartarara si vyšlápl Bagnaia. Havarovali Joan Mir s jedinou suzuki i Aleix Espargaró (Aprilia). Márquez s Viñalesem si nedarovali ani centimetr, Marc se dostal ve třetím kole do vedení. Jenže vydržel tam pouhé dva okruhy, pak málem upadl, svou jankovitou hondu ovšem zkrotil, i když si vyjel si mimo trať. Propadl těsně za body.

Maverick Viñales tedy převzal otěže, za ním si to rozdávali Miller s Quartararem. Brad Binder jel na vynikající sedmé pozici, pak udělal velkou chybu a hodně ztratil, odcouval až na konec pole. V nájezdu do 10. kola se měnilo pořadí na čele: Viñales byl dlouhý na brzdy a do vedení se protlačili Quartararo s Millerem. Marc Márquez se stíhací jízdou prokousal už do Top 10. Valentino Rossi ho dokonce pustil bez boje. Andrea Dovizioso si to rozdával o páté místo s Polem Espargarem a brzy mu ujel. Pol měl co dělat s Morbidellim. „Dovi“ pak předjel Bagnaiu a ten dále couval dozadu.

Quartararo vpředu ujížděl Millerovi i Viñalesovi. Kam se ale v cíli dostane Marc Márquez? Šest kol před finišem už vyřídil Doviziosa a smlsl si na Millerovi, i když mu Jack nedal průběžný bronz zadarmo. Stíhací jízda osminásobného mistra světa skončila po tvrdém highsideru v rychlosti přes 140 km/h a drsném pádu, Honda ho předním kolem nakopla do pravého zápěstí. To už sledoval závod z boxu Valentino Rossi.

Iker Lecuona zajel do garáže. Stane se něco mezi Millerem, „Dovim“, Morbidellim a Polem Espargarem, kteří jeli pospolu? Jistě! Morbidelli ťukl do Doviziosa a nafoukl se mi airbag. První dvě místa byla však víceméně jasná. Fabio Quartararo vyhrál poprvé v MotoGP. Od předešlého triumfu Francouze v královské kubatuře uplynuly už více než dvě dekády, naposledy se ještě v půllitrech radoval Régis Laconi, konkrétně 19. září 1999 ve Valencii na Yamaze YZR500 týmu Red Bull WCM. Viñales dorazil stříbrný, poslední pódium urval Dovizioso. Záběry na polámaného Marca Márqueze prozrazovaly, že dostal i krční límec.