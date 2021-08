Motocyklová VC Štýrska 2021: V MotoGP jsme viděli oheň, poprvé vyhrál Jorge Martín

Desátým závodem letošní sezóny MS silničních motorek je Velká cena Štýrska. Okruh Red Bull Ring nese současný název od roku 2004, kdy bývalý A1 Ring koupil výrobce energetických nápojů. Nechal jej přestavět na moderní závodiště. Silniční motocyklové mistrovství světa se zde koná od sezóny 2016, ale až do loňska výhradně coby Grand Prix Rakouska. Ta se pořádala i na předchozím A1 Ringu v letech 1997 a 1998.

MotoGP

V neděli přivítalo na Red Bull Ringu jezdce deštivé počasí. Dopolední warm up ovládl Marc Márquez (1:31,4 min), dráha byla pořád mokrá.

Závod se odehrál za sucha, déšť nakonec nepřišel. Miguel Oliveira jel pod prášky, po sobotním pádu ho bolely ruka, šlachy i klouby, a ne zrovna málo. Jorgemu Martínovi se zvedlo přední kolo, ale než ho předjel Mir, držel se druhý za Francescem Bagnaiou. Pak se na příčku vrátil. Zpočátku zlobil Marc Márquez, v první zatáčce se opřel do Aleixe Espargara, pak se prokousal až na pódium, ale v souboji ztratil a na průběžný bronz se vyhoupl Quartararo.

Následně byl zastaven závod rudou vlajkou, kamery zaznamenaly drama: spadl Dani Pedrosa a Lorenzo Savadori do jeho stroje tvrdě narazil, Takaaki Nakagami se vyhnul jen tak tak. Ital nejdřív odběhl, pak ale padl a odnesli ho na nosítkách, jeho aprilii už zachvátily plameny a oheň rychle strávil i Daniho KTM. Viditelně otřesený Savadori naštěstí zůstal takřka nezraněn, jen kulhal.

Znovu se startovalo ve 14:44 po vyčištění trati dle původního gridu na stejnou vzdálenost, tedy 27 kol. Maverick Viñales nemohl svůj stroj přivést k životu do zahřívacího kola, zamířil tedy do boxové uličky, ze které také odstartoval, zpátky na rošt nebyl vpuštěn. Martinovi se znovu zvedl předek, ale ustál to a Marc Márquez znovu ťukl do Aleixe Espargara, ten musel vyjet a propadl se až za body. Jackovi Millerovi se začátek povedl, ocitl se v čele.

Dani Pedrosa dostal náhradní KTM, Marc Márquez vyjel z trati a pokračoval hluboko ve druhé desítce. V čele jela trojice Martín – Mir – Miller následovaná Quartararem a Zarcem. V 6, kole skončil závod pro Aleixe Espargara, aprilia mu přestala jet. První dvojice se oddělila, brzy zbytku ujela a Fabio urputně bojoval s Jackem o „bednu“. Viñales pole nedohnal, snažil se, ale dostal dlouhé kolo.

Ve 14. kole začala stávkovat KTM Miguela Oliveiry a Portugalec zajel do boxů. Bojovalo se spíše na rozhraní bodů, tedy na konci první patnáctky (Bastianini, Pedrosa, Lecuona, Pol Espargaró, Rossi). Enea však obdržel long lap. V 18. kole přebrzdil Jack Miller předek a letěl. Škoda, ze čtvrtého místa... I špičkoví jezdci dělají chyby, což potvrdil Joan Mir. Jorge Martín mohl jet posledních pět okruhů v naprostém klidu, i když naplno. Lecuona se pohyboval na začátku druhé desítky, ale i on si kvůli překročením traťových limitů musel odbýt trest.

Jorge Martín přinesl úplně první vítězství týmu Pramac, sám vyhrál v MotoGP také poprvé. Na stupních vítězů jej doplnili Joan Mir a Fabio Quartararo. Skvělý finiš Brada Bindera znamenal čtvrté místo, poradil si s nenápadným Nakagamim i Zarcem, kterému nevydržela měkká zadní guma. Marc Márquez dojel osmý. V cíli devátý Bagnaia dostal třísekundový trest, takže se do Top 10 protlačil Pedrosa...

Usměvavý Fabio Quartararo v cíli mimo jiné řekl: „Vždycky je těžké startovat po rudé vlajce. Jack byl rychlý až do svého pádu, ale já ho předjel a splnil jsem cíl: pódium.“ Mir: „Celý víkend jsme se připravovali. Jorge jel ale úplně neskutečně, musíme ještě najít pár desetinek, abych mohl příští víkend vyhrát.“ A Jorge Martín? „Nemůžu tomu uvěřit. Co se dnes podařilo, je úžasné. Soustředil jsem se pekelně. Joan jel taky skvěle a já si zničil předek. Cíl mám, chci se stát mistrem světa. Příští víkend se budu zase hodně snažit...“

VC Štýrska MotoGP 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 38:07,879 min 2. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +1,548 s 3. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +9,632 s 4. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing +12,771 s 5. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu +12,923 s 6. Johann Zarco Ducati Pramac Racing +13,031 s 7. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +14,839 s 8. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team +17,953 s 9. Álex Márquez Honda LCR Honda Castrol +19,059 s 10. Dani Pedrosa KTM Red Bull KTM Factory Racing +19,389 s

Pořadí MS jezdců po deseti závodech: 1. Fabio Quartararo 172, 2. Johann Zarco 132, 3. Joan Mir 121, 4. Franccesco Bagnaia 114, 5. Jack Miller 100...

Moto2

Při zahřívacím tréninku na mokru se sklouzl Arón Canet. Po zádech putoval ve třetí zatáčce přes celou asfaltovou zónu až do kačírku, ale naštěstí bez nepříjemných následků. Sam Lowes zajel 1:39,0 min a všechny své soupeře pokořil.

Závod Moto2 byl vyhlášen jako suchý. Simone Corsi toho mnoho nenajel, ve třetí zatáčce prvního kola si lehnul. Z postartovní strkanice nejvíce vytěžil Marco Bezzecchi a hned si vytvořil náskok. Remy Gardner v úvodu ztratil ve prospěch Raúla Fernándeze, ale vzal si druhé místo zpět. Stínoval je Arón Canet. Havarovali Joe Roberts a Barry Baltus, na suchých gumách to bylo těžké...

Bezzecchi svým třem pronásledovatelům příliš neodskočil a Canet předjel Fernándeze. Jenže v 7, kole se prokousal až na první místo, Bezzecchi se propadl až na průběžný bronz a Raúl po chybě a výjezdu z trati až na sedmičku. Čtyřku převzal Sam Lowes, ale záhy vystrčil drápky Ai Ogura. Své ale řekl i Gardner a táhl za sebou Caneta, ostatním se vzdálili. Upadl Hafizh Syahrin a Američan Roberts zajel definitivně do boxů. Čekali jsme letos od něj mnohem více...

Těsně za polovinou závodu se Ogura dotáhl do boje o pódium, potažmo stříbro, Bezzecchi zdolal Caneta. Lowes vyjel z trati a propadl se až na konec první desítky. Havaroval Garzó. V 19. kole si Bezzecchi vyšlápl na Gardnera a Ogura na Caneta. Na čele se vytvořily dvě dvojičky, které spolu sváděly bitvu. Jenže ne dlouho. Australan udělal chybu, nevešel se do jedné ze zatáček a rázem byl až pátý. Vzápětí dostal trest dlouhého kola v tu chvíli druhý Japonec, ten si odbyl, vyjel před Gardnerem a ten s ním sváděl bitvu.

Marco Bezzecchi si vítězství vzít nenechal. Druhý dorazil do cíle Arón Canet. Augusto Fernández vybojoval další stupně vítězů. Po loňské neslané nemastné sezóně se vrací do formy a už se o něj zajímají i v MotoGP. Simonu Crafarovi řekl: „Cítím se skvěle. Na začátku jsem hodně na mokru ztratil, ale věděl jsem, že mám rychlost. Tlačil jsem na to, pak dostal long lap Ogura, na to musíte být připraveni...“ Arón Canet: „Bylo to opravdu těžké. Jel jsem tak rychle, jak to šlo, předek mi trochu uskakoval. Potřebuji pokračovat tímhle způsobem, v první půlce sezóny jsem nebyl konzistentní.“A vítěz Bezzecchi: Nebyl to jednoduchý závod, ale skvělé souboje. Hodně lidí mě předjelo. Arón byl hrozně rychlý, ale já si nechal na poslední dvě kola něco v kapse...“

Ogura byl ještě penalizován třemi sekundami, protože ani long lap neprojel čistě, skončil tedy až pátý za Gardnerem. Na šesté místo se prokousal Vietti, v posledním kole předjel Raúla Fernándeze.

VC Štýrska Moto2 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 37:29,460 min 2. Arón Canet Boscoscuro Aspar Team Moto2 +1,171 s 3. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team +3,260 s 4. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo +3,856 s 5. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +6,922 s 6. Celestino Vietti Kalex Sky Racing Team VR46 +9,390 s 7. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo +9,590 s 8. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia +12,217 s 9. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing +12,747 s 10. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP +12,874 s

Pořadí MS jezdců po deseti závodech: 1. Remy Gardner 197, 2. Raúl Fernández 162, 3. Marco Bezzecchi 153, 4. Sam Lowes 101, 5. Fabio di Giannantonio 76...

Moto3

V závodním víkendu nepokračoval Niccolò Antonelli, v sobotní druhé kvalifikaci si po pádu zlomil ruku. Boj s covidem bohužel ještě neskončil. Xavi Artigas byl nucen odstoupit z ranního zahřívacího tréninku kvůli „neprůkazným“ výsledkům testu. Kdo je tady pánem? Pedro Acosta ukázal i na mokru, že nevede celkové pořadí MS coby nováček náhodou. V dopolední „rozcvičce“ byl ze všech nejrychlejší časem 1:45,4 min.

Deniz Öncü si pole position neužil, těsně před startem byla jeho KTM odtlačena. Tým pracoval na motorce, přezouval na slicky, bohužel ve lhůtě tří minut do startu. Turek ztratil výhodu pole position a podle pravidel vyrážel z konce roštu. Nejlépe vypálil Romano Fenati a brzy se spolu se Sergiem Garcíou a Acostou odtrhli. Pedro neměl problém se dostat do vedení ve 3. kole z 23 vypsaných. García si ale nenechal nic líbit, Fenati ztratil. Trať rychle osychala...

Skvěle jel domácí Max Kofler, pohyboval se na šestém místě. Filip Salač se rychle prokousal do první desítky, ale pak odcouval mírně za ni. Mezitím spolu sváděli tuhý boj oba jezdci na čele. Mohou se příští rok sejít u Akiho Aja v Moto2. Andy Farid Izdihar v 9. kole spadl. Fenatiho dohonili Jaume Masiá, Ayumu Sasaki a Kofler. Zezadu se blížil Darryn Binder na suchých gumách, už byl na bodech.

Ve 13. kole převzal Acosta vedení a Masiá se dostal na průběžné pódium. Pedro ale na čele dlouho nevydržel, oba Španělé si nedarovali ani centimetr a před ostatními měli náskok deset sekund. Podruhé se ocitl na zemi Izdihar, ale to se stává občas i špičce. Ve stejné třetí zatáčce spadl debutant David Salvador. Salač klesl na třinácté místo, předjel ho mladší z bratrů Binderů. A ten pokračoval ve stíhací krasojízdě, dotáhl se až za šestého Koflera, Rakušan pro něj tři kola před finišem nepředstavoval nestravitelné sousto, ale dokonce se dotkli pneumatikami.

Náskok Acosty a Garcíi narostl na 14 sekund, ale o vítězi se rozhodlo až v posledním kole. V první zatáčce se oba jezdci dotkli a Acosta musel ven. A pak se udála neuvěřitelná věc. Sergio se dvě zatáčky před cílem odporoučel k zemi, ale svůj gasgas ještě dokázal zvednout a o dvacet bodů za druhé místo nepřišel! Pedrovi brutálně ujel předek, ale zvládl to a dojel si pro triumf. Fenati se dostal na pódium, na cílové čáře zdolal Masiu. Skvělý Binder dojel šestý, Kofler se naopak propadl na devítku, ale ani tento výsledek není špatný. Filip Salač vybojoval 11, pozici.

Romano Fenati řekl: „Kvůli pneumatikám to bylo těžké, na brzdách s přední gumou. Cítil jsem, že se mi zavírá předek, tak jsem byl opatrnější. Další jezdci měli neskutečný rytmus. Na příští víkend se musíme pořádně připravit.“ García: „Neuvěřitelný závod až na poslední kolo, kdy jsem spadl. Ale havarovat a být druhý je skvělé i pro šampionát. Musím se na další závod zlepšit, chci vyhrát.“ A vítěz? „Závod byl hrozně dlouhý. Sergio byl opravdu silný, na konci se mi ho podařilo předjet, i když hodně na limitu.“

VC Štýrska Moto3 2021 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo 39:45,869 min 2. Sergio García GasGas Santander Consumer GasGas +14,431 s 3. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +15,410 s 4. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo +15,510 s 5. Ayumu Sasaki KTM Red Bull KTM Tech 3 +18,48 7s 6. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +20,534 s 7. Ryusei Yamanaka KTM CarXpert PrüstelGP +30,080 s 8. Yuki Kunii Honda Honda Team Asia +30,174 s 9. Maxmilian Kofler KTM CIP Green Power +30,245 s 10. Adrián Fernández Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +36,355 s 11. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP +36,437 s

Pořadí MS jezdců po deseti závodech: 1. Pedro Acosta 183, 2. Sergio García 130. 3. Romano Fenati 96, 4. Dennis Foggia 86, 5. Jaume Masiá 85... 13. Filip Salač 40...

Zdroje: MotoGP Twitter, MotoGP.com, MotoGPsport.cz, Nova Sport, iSport.cz

Foto: Václav Duška jr.