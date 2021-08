Kvalifikace motocyklové VC Štýrska 2021: Jorge Martín překonal v MotoGP rekord okruhu

Po šestitýdenní letní pauze se znovu rozjíždí kolotoč MS silničních motorek. Desátým podnikem je Velká cena Štýrska. Ta se konala poprvé loni na Red Bull Ringu v rámci rakouského dvojzávodu, letos si tedy účast v kalendáři zopakuje, koná se ale jako první, v sezóně 2020 tomu bylo opačně. Okruh severně od Zeltwegu měří 4318 m, má jen deset zatáček – sedm pravých a tři levé. Diváci mohou přijít bez omezení. Konečně!

MotoGP

Ani mistři světa nemohou jezdit donekonečna. Valentino Rossi ve čtvrtek 5. srpna odpoledne oznámil konec jezdecké kariéry v MotoGP. Sezónu dojezdí. Loučí se devítinásobný šampion a vítěz 115Velkých cen. Když začínal ve světovém šampionátu, někteří jeho současní soupeři ještě nebyli na světě. Na odchod má ve svých 42 letech plné právo, i když jeho výsledky hlavně v posledních dvou letech jsou jen stínem těch předchozích.

Štýrsko ale hlásí kromě jednoho odchodu také dva velké návraty. Divokou kartu dostal pro domácí závod KTM Španěl Dani Pedrosa. Vítěz 54 GP a trojnásobný mistr světa nižších kubatur se tak v poli závodníků objevuje poprvé od Valencie 2018, kdy oficiálně ukončil kariéru. Od té doby působí v roli testovacího jezdce rakouské značky. Obdobnou roli u Yamahy vykonává Cal Crutchlow. Franco Morbidelli si potřebuje doléčit zraněné a už konečně operované koleno, a tak má Rossi u Petronas SRT na tři závody nového týmového kolegu.

Pro Ikera Lecuonu nezačal víkend příliš šťastně, v prvním tréninku upadl. Miguela Oliveiru jeho KTM řádně vykopla a Dani Pedrosa následně zastavil na trati. Takaaki Nakagami naopak exceloval a časem 1:23,8 min všechny své soupeře pokořil. Druhý trénink se odjel na mokru. Lecuona znovu havaroval, velmistr Rossi si vyjel mimo trať, stejně jako Álex Márquez. Dlouho vedl jeho bratr Marc, ale ke konci trať osychala, takže časy padaly. Nejrychlejšího - 1:31,3 min dosáhl Lorenzo Savadori, déšť pochopitelně všechny výrazně zpomalil. Oliveira ani nevyrazil z boxu, odpočíval po dopolední těžké havárii. Naštěstí si nic nezlomil.

Ve třetím tréninku se Fabio Quartararo na chvíli podíval mimo trať. Nejrychlejší čas historie jako první pokořil Maverick Viñales. Pak se ale strhla obří bitva, kterou nakonec rozhodl pro sebe „Pecco“ Bagnaia (1:23,1 min). V závěru spadl Luca Marini.

Joan Mir se ocitl na zemi ve čtvrtém „nastavovacím“ tréninku. Lecuona si bude muset hledat pro příští rok angažmá, pravděpodobně zpět v Moto2 – a ani tentokrát ho neminulo sklouznutí! K týmu Tech 3 totiž míří nejen Remy Gardner, ale i Raúl Fernández... Bude se muset tudíž pakovat také Danilo Petrucci. Marco Bezzecchi možná nezamíří k Rossimu, ale k Petronasu, kde jsou dvě volná místa.

Franco Morbidelli totiž pojede v továrním týmu. Maverick Viñales se naopak dohodne pravděpodobně s Aprilií. Petronasu odmítli superbikeři Jonathan Rea, Garrett Gerloff a Toprak Razgatlıoğlu. FP4 (free practice) ovládl Quartararo (1:23,8 min).

Enea Bastianini se z postupu k Top 10 dlouho neradoval, neminul zelenou zónu a rychlé kolo mu bylo zrušeno. Dál šli Álex Márquez a Miguel Oliveira, ještě stihl havarovat Savadori. Jorge Martín využil potenciál své ducati v boji o pole position na maximum a jako první muž se na Red Bull Ringu dostal pod 1:23 min. Jenomže Quartararo byl ještě rychlejší. Ale nedodržel limity, takže mu bylo anulováno a propadl se až na třetí příčku, druhý skončil Bagnaia. Marc Márquez upadl a do boje o pole position nepromluvil.

Quartararo mimo jiné řekl: „Je škoda, že jsem přejel traťový limit. Zítra má pršet, jel jsem s motorkou na limitu, pojedu tedy naštěstí zepředu. Nebylo to moje nejrychlejší kolo... Je fajn vidět fanoušky na tribunách.“ Pecco: „Jsem šťastný, loni jsem tu nemohl jet. Dopoledne jsme udělali hodně práce. Nastavení elektroniky jsem převzal od Jacka Millera z minulého roku. První řada je to nejlepší, co se mi tu mohlo povést.“ A vítěz? „Nebylo to skvělé kolo, zablokoval jsem předek, pak jsem udělal chybu v řazení. Hodně foukal vítr, dával jsem si pozor, ale snažil jsem se jet co nejlépe. Pak jsem viděl čas... říkal jsem si, že to bylo hodně rychlé! “

VC Štýrska MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 1:22,994 min 2. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:23,038 min 3. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:23,075 min 4. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:23,300 min 5. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:23,322 min 6. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:23,376 min 7. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:23,448 min 8. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:23,489 min 9. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:23,508 min 10. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:23,536 min

Moto2

Američan Cameron Beaubier upadl během prvního tréninku prostřední kubatury uprostřed trati, jeho soupeři naštěstí stačili zabrzdit. Nejrychlejším mužem se na úvod stal Marco Bezzecchi (1:29,1 min). Ve druhém tréninku se mohutně z mokrých gum na suché. Spadl Simone Corsi. V první zatáčce se sklouzl i Bezzecchi. Nad okruhem už zase svítilo slunce. V samotném závěru havarovali Arón Canet, Bo Bendsneyder a Hafizh Syahrin. Zvítězil Remy Gardner (1,29,2 min).

Ve třetím tréninku potkal další pád Bezzecchiho. Ujel mu předek a bylo to... Také Lorenzo Baldassarri se potkal s asfaltem. V první zatáčce si „ustlal“ Jorge Navarro. Barry Baltus a Yari Montella byli dalšími v pořadí, ale všechny incidenty se díkybohu obešly bez újmy na zdraví. Ve finále ještě upadl Celestino Vietti. Nejrychlejším ze všech byl znovu Gardner (1:28,6 min).

Viettiho potkala stejná nepříjemnost i v první kvalifikaci, ujelo mu přední kolo. A tento incident jej ve finále stál postup dál. Stefano Manzi, Albert Arenas, Héctor Garzó a hlavně vítěz Fabio di Giannantonio byli úspěšnější. Famózně si v bitvě o nejlepší příčky na roštu počínal Ai Ogura, nejdříve se protlačil do první řady a pak do průběžného vedení. To neudržel Bezzecchi. Jenže pak do hry razantně vstoupil Gardner. Poslední rychlé kolo mu sice anulovali, ale nejrychlejší zůstal. Ogura uhájil famózní druhé místo a do první řady se postaví ještě zmiňovaný Bezzecchi.

VC Štýrska Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 1:28,668 min 2. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:28,789 min 3. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:28,811 min 4. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:28,978 min 5. Arón Canet Boscoscuro Aspar Team Moto2 1:29,004 min 6. Augusto Fernández Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:29,005 min 7. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:29,138 min 8. Lorenzo dalla Porta Kalex Italtrans Racing Team 1:29,220 min 9. Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:29,223 min 10. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP 1:29,238 min

Moto3

Bývalá tým Filipa Salače Rivacold Snipers nasazuje místo Alberta Surry druhý stroj se Španělem Davidem Salvadorem za řídítky. Ten jezdí juniorské MS FIM CEV Repsol a patří k nejrychlejším. Náš závodník se vrátil do stáje PrüstelGP, což bylo oznámeno už před letní přestávkou.

Program začal pátečním dopoledním tréninkem Moto3. Ten ovládl Sergio García (GasGas) časem 1:37,1 min, určitě stále myslí na letošní titul. Niccolò Antonelli dost dlouho pořadí vévodil, ale neminul jej pád. Ayumu Sasaki (Tech 3 KTM) se vrátil po zranění a hledal limity tratě. Pochopitelně je překročil, naštěstí bez pádu...

Do kačírku si ve druhém pátečním volném měření sil vyjel i Salač. Necelých deset minut před koncem se z mraků, které se nad okruhem válely spustily kapky a zavlály bílé vlajky s červeným křížem. Odpoledne vyhrál Darryn Binder (1:36,8 min), skoro všichni se zlepšili.

V sobotu svítilo sluníčko. Sasakimu se zasekla brzda a letěl, motorka zůstala dost poničená. Nakonec ale třetí trénink vyhrál v novém rekordu 1:35,9 min. Ten starý překonal i třetí Salač, takže přímo postoupil do boje o pole position.

Pomalejší skupina si to po půl jedné odpoledne rozdala o čtyři postupové příčky. Zpočátku se vyčkávalo, ale po zhruba osmi minutách všichni vyrazili na trať. Vítězství v první kvalifikaci ve finále urval Dennis Foggia před Tatsukim Suzukim, Gabrielem Rodrigem a Romanem Fenatim. Tato čtveřice doplnila rychlejší čtrnáctku.

Boji o nejlepší příčky na roštu dlouho vévodil Izan Guevara, ale opět se taktizovalo a třetina jezdců vyjela až na posledních šest minut. Kdo získá pole position? Pedro Acosta, kterému se v kvalifikacích moc nedaří? Sergio García? Ten nespoléhal na slipstream a jezdil sám. Ale ve svém posledním kole upadl. Dostal highsider. Belhal se a nevypadalo to dobře. Deniz Öncü po zajetí nejrychlejšího času 1:36,4 min probrzdil, ale už ho nikdo nepřekonal. Třetí čas zajel Fenati. Salačovi byla všechna projetá kola škrtnuta kvůli nedodržení limitů trati.

VC Štýrska Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Deniz Öncü KTM Red Bull KTM Tech 3 1:36,453 min 2. Sergio García GasGas Santander Consumer GasGas 1:36,477 min 3. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:36,506 min 4. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Ajo 1:36,575 min 5. Izan Giuevara GasGas Santander Consumer GasGas 1:36,635 min 6. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:36,637 min 7. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:36,637 min 8. Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing 1:36,657 min 9. Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:36,716 min 10. Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 1:36,720 min 18. Filip Salač KTM CarXpert PrüstelGP bez času

Zdroje: MotoGP.com, Wikipedia, MotoGP Twitter, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.