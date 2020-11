Motocyklová Velká cena Evropy 2020: Pole position v MotoGP pro Pola Espargara a KTM

13. závod letošního MS silničních motocyklů se koná na Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. Okruh se nachází u obce Cheste. Klání bylo označeno jako Velká cena Evropy. Trať je pojmenována po dvojnásobném mistru světa kolibřích padesátek z let 1978 a 1981.

Vítěz 19 GP byl nucen ukončit svou závodní kariéru na jaře 1984, kdy těžce havaroval na závodní Derbi 80 při testu na běžné silnici nedaleko továrního komplexu motocyklového výrobce v Martorelles. Španělsko mělo tehdy jen dva (!) autodromy, Jaramu a Calafat, ani na jednom nebylo volno. Tormo si rozlámal pravou nohu po kolizi s autem, které tam v tu chvíli nemělo co dělat, silnice byla dočasně uzavřena. Zemřel na leukémii v prosinci 1998, bylo mu pouhých 46 let.

Grand Prix Evropy silničních motocyklů má zajímavou historii. V meziválečném období (1924-1937) byl takto čestně označen závod, ve kterém se udělovaly tituly evropských mistrů. Doplňkový název přežil i po druhé světové válce, ale už bez udělování korun šampionů. Součástí mistrovství světa byla GP Evropy v letech 1991-1995. Hostily ji výhradně španělské okruhy Jarama a Catalunya.

V provizorním kalendáři mistrovství světa 2021 je devatenáct závodů a jeden volný termín. Dorna doufá, že se odjedou všechny podle plánu. Nicméně Brno v něm chybí, je třeba položit nový asfalt, na který si jezdci letos stěžovali. Doufejme, že se oněch 100 milionů korun na rekonstrukci najde. Pokud by náš domácí závod vypadl, už těžko se vrátí. Coby náhradní okruhy jsou připraveny portugalské Algarve, indonéská Mandalika a ruská Igora Drive nedaleko Petrohradu.

MotoGP

Yamaha přišla o část bodů v šampionátu konstruktérů a obě stáje mezi týmy. Problém s motory, který letos měla, vyřešila novými ventily. Jenže na zaplombované pohonné jednotky se nesmí sáhnout a tři ladičky svou původní žádost o opravu stáhly. Jenže pak změnily dodavatele součástek, který je vyrobil z jiného materiálu. Jezdcům vybojované body zůstávají, Ducati ale podala protest... Z paddocku zaznívají hlasy, že jde o podvod a celá záležitost způsobila velký poprask. Jorge Lorenzo by se měl coby zkušební jezdec přesunout od Yamahy k Aprilii. Aleix Espargaró není zrovna nadšený: „Nepřinese týmu nic nového!“ Andrea Dovizioso může najít práci právě u Japonců, zatímco Cal Crutchlow s nadsázkou prohlásil: „Najdu si místo u McDonalda.“

Nejprestižnější třída zaznamenala dvě velké změny ve startovní listině. Bradley Smith už nesedlá Aprilii, místo něj na italský stroj usedl Lorenzo Savadori. Ital má na kontě 30 startů ještě z MS stopětadvacítek bez výraznějšího úspěchu, loni jezdil MotoE. Známe ho i ze světového mistrovství superbiků, kde pravidelně bodoval, je italským šampionem v této kategorii. Yamaha nominovala náhradníka za Valentina Rossiho, Američana Garretta Gerloffa. Ten letos skončil jedenáctý právě mezi superbiky s třemi pódiovými umístěními. Jinak jde o dvojnásobného amerického mistra supersportů.

Rossi ovšem po posledním negativním testu na covid-19 mohl v sobotu nastoupit, Gerloff tedy odjel pouze páteční tréninky. V těch byl nejrychlejší Jack Miller. První se jel na mokru. V závěru druhého tréninku upadl Danilo Petrucci. Spěchal rychle do boxů pro náhradní motorku, vyjet už však nestihl. Alespoň si zaběhal... Miller „po márquezovsku“ podjel Viñalese,Maverick se asi pořádně lekl.

Maverick Viñales musel použít už v pátek šestý motor a pravidla továrním týmům povolují jen pět pohonných jednotek na sezónu. To znamená, že bez ohledu na výsledek kvalifikace odstartuje Španěl do závodu z pit lane. Brad Binder zavinil při GP Teruelu kolizi s Millerem, bude si tedy muset odbýt trest dlouhého kola. Mezi jezdci chybí bez náhrady Iker Lecuona, který skončil v karanténě. Spekulovalo se o startu Marca Márqueze, toho ale do konce sezóny už pravděpodobně neuvidíme. „Jeho zdravotní stav se lepší,“ řekl bratr Álex novinářům. Zbytek závodů se odjede, i když to ještě nedávno vypadalo bledě... Třetí trénink na osychající trati ve Valencii patřil Johannu Zarcovi.

Před začátkem čtvrtého oznámila oficiálně Esponsorama Racing (donedávna Avintia) jezdeckou dvojici Luca Marini a Enea Bastianini na příští rok. Tito Rabat tedy končí. Během něj vysvitlo nad tratí slunce. Johann Zarco se ocitl v kačírku, spadl i Viñales. Trénink vyhrál Miguel Oliveira.

Ten také postoupil coby nejrychlejší muž Q1 do druhé kvalifikace. Z druhé příčky Q1 odsunul Stefana Bradla Zarco. Němec ve finále spadl, takže už se nemohl pokusit výsledek zvrátit. Do souboje o pole position vyrazila dvanáctka jezdců na pneumatikách se vzorkem, na hladké bylo ještě příliš mokro. Trať ale rychle osychala.

Velmi rychle jel Takaaki Nakagami, v momentě, kdy havaroval, jej na čele výsledkové listiny vystřídal Álex Rins. Pak zaúřadoval Pol Espargaró s KTM... a mohl slavit, získal nejvýhodnější pozici na startu. Výše zmínění jezdci jej doplní v čele roštu. Výsledkovou listinu naopak ve druhé kvalifikaci uzavírali Fabio Quartararo a „Dovi“. Francouz z výsledku rozhodně nadšený nebyl...

Moto2

Mezi jezdce se vrátil Arón Canet, který dostal speciální rukavici. Prst na levé ruce, který si poranil při zahřívacím tréninku v Le Mans, mu byl amputován. Speed Upu na příští rok podepsal Ital Yari Montella. Petronas má kontrakt coby dodavatel paliva pro Moto2 na další dva roky.

První mokré měření sil prostřední kubatury ovládl Thomas Lüthi, i když lehce havaroval. Hafizhe Syahrina potkal drsný pád a rozhodně po něm nevypadal zdravě. Druhý trénink patřil Eneovi Bastianinimu. Jake Dixon si z divokého pádu odnesl zlomené pravé zápěstí a Grand Prix pro něj skončila. Zkusil jet i Syahrin, který neoplýval pohyblivostí, byl ale o skoro 15 sekund pomalejší než lídr. Augusto Fernández po své havárii v FP2 ve víkendu nepokračuje, má zraněnou nohu.

Kasma Daniel dostal do závodu penalizaci v podobě průjezdu boxovou uličkou. Po startu GP Teruelu sundal Lüthiho. Smlouvu se SAG Teamem má ale na příští rok jistou. Luca Marini se potřeboval dostat do druhé kvalifikace. Povedlo se mu to z třetí příčky, rychlejší byli jen Izdihar a vítěz Syahrin. Nagashima upadl na přední kolo a havárie jej vyřadila z boje o postup. Posledním, který šel dál, byl Bo Bendsneyder.

Xaviho Viergeho bychom na čele výsledkové listiny asi nečekali, vévodil jí poměrně dlouho. Soupeři v čele se Samem Lowesem jej však pět minut před koncem poslední kvalifikace dnešního programu překonali. Čas ale stačil dolů Joe Roberts a po něm Marco Bezzecchi. Jenže Lowes sundal další skoro 1,2 s, dostal se pod 1:40 min. Enea Bastianini prakticky upadl, ale stroj zvedl a jel dál! A pak přišel ke slovu znovu Vierge, který se dostal pod 1:39. Lowes se musí smířit s třetí příčkou, rychlejší byl i Roberts.

Moto3

Páteční program začal tradičně tréninkem nejslabší třídy čtyřdobých dvěstěpadesátek. Nejrychlejší ze všech byl Jaume Masiá. Druhý trénink ovládl Celestino Vietti. Po odmávnutí šachovnicovou vlajkou si chtěl natrénovat start, ale jeho KTM přestala fungovat. Totéž zažil Ayumu Sasaki. Ryusei Yamanaka narazil do zadního kola svého parťáka Sergia Garcíi a výsledkem byl opravdu drsný kotrmelec. Přišla ke slovu nosítka, ale Japonec se rychle otřepal...

Z nehody ve třetím tréninku na vlhké trati si náš Filip Salač odnesl jen prasklé plexisklo, lehké uklouznutí provázely jiskry. Něco podobného potkalo Davida Pizzoliho. Nejrychlejší byl John McPhee. Na časy neměl tento trénink vliv.

První kvalifikace se odehrála za drobného deště. Začalo se padat, Gabriel Rodrigo dokonce dvakrát v jednom kole, k oběma jezdcům týmu Prüstel přistál Jeremy Alcoba. Všichni zamířili do boxů, nazuli mokré gumy. O čtyřce postupujících se tak rozhodlo hned na počátku: do Q2 šli Ai Ogura, Rodrigo, Albert Arenas a Dennis Foggia. Upadl ještě Deniz Öncü. Jaume Masiá musí vyrazit do závodu až z konce pole. Niccolò Antonelli příští rok opustí tým Paola Simoncelliho a přesune se k Avintii, kde zůstává Carlos Tatay. Tentokrát skončil úplně poslední.

Filip Salač díky pátečním časům postoupil přímo do kvalifikace druhé. V boji o pole position se ocitl na zemi Alonso López a nebylo to jen jednou, nýbrž dvakrát. Záhy ho napodobili García a Tatay. V kačírku se ocitl i Vietti. O nejrychlejší čas se přetahoval Skot McPhee s Raúlem Fernándezem. John na vodě umí, což dokázal i dnes. Španělovi bylo sice nejrychlejší kolo zrušeno jako mnoha jiným, ale nakonec uhájil prostředek první řady. Oba v ní doplní Vietti. Překvapil Riccardo Rossi, Filip Salač obsadil 15. příčku.

