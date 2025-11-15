Nové nařízení EU zařízne pět vozů AMG. Tentokrát nejde o emise
Evropská legislativa se znovu zpřísňuje a výrobci prémiových modelů musí přepočítat své plány. Některé současné vozy tak skončí dřív, než by naznačoval běžný životní cyklus, a prostor dostanou nové generace navržené přímo podle aktuálních pravidel.
Automobilky jsou opět pod tlakem. Od 1. července vstupuje v platnost třetí část technické normy UN R51.03 posvěcená Hospodářskou komisí OSN pro Evropu.
Norma obecně definuje způsob měření hluku vozidel, kdy automobil projede kolem certifikovaného mikrofonu, stanovuje povolená maxima a zamezuje obcházení, kdy je auto naprogramované na „tichý režim“ pouze během zkoušek. Aktualizovaný předpis už neřeší pouze průjezdy a hluk ve volnoběžných otáčkách, ale také akceleraci v přesně stanovených otáčkách a rychlostech.
Data kombinuje s měřeními v konstantních rychlostech. Cílem je co nejvěrněji simulovat hladinu hluku v běžném provozu. Dle normy R51.03 klesá maximální akustický limit ze 74 dB(A) na 68 dB(A). Na papíře to nevypadá dramaticky, ale protože křivka hluku je exponenciální, v reálu jde o radikální omezení.
Nová norma navazuje na dlouhodobou iniciativu v rámci nařízení 540/2014. První fáze začala platit pro nové typy vozidel od roku 2016. Další omezení přišlo v roce 2020 s platností pro nově registrované vozy od roku 2022 a na současnou třetí fázi se automobilky připravovaly od roku 2024 s platností od 1. 7. 2026.
Na jednu stranu se EU snaží auta ztišit, na druhé straně, pokud jsou elektrické a elektrifikované modely v nízkých rychlostech příliš tiché, musí být vybaveny generátorem zvuku, aby auto na svou přítomnost upozornilo chodce během pomalé jízdy nebo parkovacích manévrů.
Nové limity nepůsobí zpětně, takže starší už registrovaná auta nikdo nepřeměřuje a nepřikazuje dodatečné úpravy. Regulace se týká pouze nově typově schvalovaných vozů a po přechodném období, které příští rok v létě skončí, i nově registrovaných kusů.
Tato skutečnost má zásadní vliv na modelovou skladbu výkonné divize Mercedes-AMG. Její modely jsou naladěné tak, aby navzdory maloobjemovým čtyřválcům měly náležitě jadrný zvuk. Bohužel ten se neslučuje s novými hlukovými limity.
Pro jejich splnění by AMG muselo zkultivovat sací a výfukové potrubí, přeladit software převodovky, aby běžela v nižších otáčkách, a v nejhorším případě udělat zásah do konstrukce pohonu. Něco takového se AMG finančně nevyplatí a raději postižené modely vyřadí z výroby. Tím spíš, když jsou blízko konce životního cyklu.
Konkrétně se jedná o Mercedes-AMG C 43 4MATIC, GLC 43 4MATIC a GLA 35 4MATIC. Jejich výroba bude během února 2026 ukončena, takže i prodejci byli vyzváni, aby při objednávkách nepřesáhli výrobní termín. Překvapivě nepadlo ani slovo o GLA 45 S 4MATIC+, které pravděpodobně poběží dál bez omezení. Produkce plug-in hybridních modelů C 63 S E Performance a GLC 63 S E Performance zřejmě poběží do konce května.
Zajímavé je, že AMG nemluví o osmiválcích, což znamená, že nové nařízení splní s větším či menším zásahem. Přeci jen, velkoobjemové motory táhnou nabídku AMG a dává smysl do nich investovat.
Proč takový povyk? Evropská komise i Evropská agentura pro životní prostředí dlouhodobě uvádějí, že hluk z dopravy patří mezi nejvýznamnější environmentální rizika pro zdraví obyvatel – hned vedle znečištění ovzduší. Desítky milionů Evropanů trpí poruchami spánku a vyšším stresem právě kvůli dopravnímu hluku. Podle Světové zdravotnické organizace zvyšuje hluk z dopravy riziko kardiovaskulárních onemocnění.
Pro automobilky je jediným řešením omezovat vnější zvuk motoru, a naopak jej ladit v interiéru v rámci audiosoustavy, což se děje už nyní. AMG vyvíjí pro elektromobily platformu se zvukem tradičních V8. Tento trend převezmou i spalovací verze, aby si posádka udržela dramatický zážitek z jízdy.
Zdroj: ATS Group, Carscoops, Elektroauto-News, Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Mercedes-AMG, UNECE I Video: Mercedes-AMG