Jak vybrat zimní pneumatiky? S tímto návodem nemůžete šlápnout vedle
Opět se na nás motoristy valí ze všech stran testy zimních pneumatik. Která je ta správná pro vaše auto? Odpovědět dokonale nedokáže sebelepší test. V redakci jsme dali hlavy dohromady, abychom vám výběr ulehčili.
Když John Boyd Dunlop v roce 1888 vyrobil ze zahradní hadice svůj první patent vzduchové pneumatiky, aby vylepšil tříkolku svého syna, netušil, že už ho se svým patentem předběhl William Thomson. Z obyčejné zahradní hadice se za více než sto let vyvinuly sofistikované směsi.
Zimní pneumatiky v poslední dekádě nejsou jen „měkčí gumy na sníh“, ale velmi vyspělé produkty. Kombinují pokročilé směsi s vysokým obsahem siliky a speciálních polymerů, chytré dezény optimalizované 3D lamelami s efektivnějším odvodem vody a břečky a díky digitálně řízené výrobě a simulacím jízdních podmínek je jejich vývoj rychlejší a preciznější. Třeba podle největšího prodejce gum, webu Pneumatiky.cz, se výrazně zlepšila přilnavost, brzdná dráha, ovladatelnost i úspornost.
Rozhodující je styl jízdy
Nejlepším rádcem pro výběr vhodné zimní pneumatiky jste vy sami. Můžete mít kolem sebe tisíce poradců a internetových vyhledávačů, ale váš selský rozum nic nenahradí. Gumu tak vybírejte podle toho, kde s autem nejčastěji jezdíte: ve městě, nebo spíš na horách, či obojí. Napovědět by vám při výběru měl i počet kilometrů, které za rok najedete. Do patnácti tisíc kilometrů ve velkém městě a okolí se vyplatí už přemýšlet o celoročních pneumatikách. Podle manažera obchodu a nákupu Lukáše Bábíčka je to dané mimo jiné stále širší nabídkou. „Za celý rok 2025 zatím tvoří celoroční pneumatiky 18 % všech prodaných pneumatik a očekáváme, že do konce roku tohle číslo dál poroste,“ vysvětluje Bábíček.