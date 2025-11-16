Předplatné
Jak vybrat zimní pneumatiky? S tímto návodem nemůžete šlápnout vedle

Jak vybrat pneumatiku
Luděk Hubáček
Opět se na nás motoristy valí ze všech stran testy zimních pneumatik. Která je ta správná pro vaše auto? Odpovědět dokonale nedokáže sebelepší test. V redakci jsme dali hlavy dohromady, abychom vám výběr ulehčili.

Když John Boyd Dunlop v roce 1888 vyrobil ze zahradní hadice svůj první patent vzduchové pneumatiky, aby vylepšil tříkolku svého syna, netušil, že už ho se svým patentem předběhl William Thomson. Z obyčejné zahradní hadice se za více než sto let vyvinuly sofistikované směsi.

Zimní pneumatiky v poslední dekádě nejsou jen „měkčí gumy na sníh“, ale velmi vyspělé produkty. Kombinují pokročilé směsi s vysokým obsahem siliky a speciálních polymerů, chytré dezény optimalizované 3D lamelami s efektivnějším odvodem vody a břečky a díky digitálně řízené výrobě a simulacím jízdních podmínek je jejich vývoj rychlejší a preciznější. Třeba podle největšího prodejce gum, webu Pneumatiky.cz, se výrazně zlepšila přilnavost, brzdná dráha, ovladatelnost i úspornost.

Rozhodující je styl jízdy

Nejlepším rádcem pro výběr vhodné zimní pneumatiky jste vy sami. Můžete mít kolem sebe tisíce poradců a internetových vyhledávačů, ale váš selský rozum nic nenahradí. Gumu tak vybírejte podle toho, kde s autem nejčastěji jezdíte: ve městě, nebo spíš na horách, či obojí. Napovědět by vám při výběru měl i počet kilometrů, které za rok najedete. Do patnácti tisíc kilometrů ve velkém městě a okolí se vyplatí už přemýšlet o celoročních pneumatikách. Podle manažera obchodu a nákupu Lukáše Bábíčka je to dané mimo jiné stále širší nabídkou. „Za celý rok 2025 zatím tvoří celoroční pneumatiky 18 % všech prodaných pneumatik a očekáváme, že do konce roku tohle číslo dál poroste,“ vysvětluje Bábíček.

