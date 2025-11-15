Čas přezouvání pneumatik je tu! Jak ušetrit peníze? A jaký je dnes standard pneuservisů?
Přezouvání gum bývá trochu alchymie, kterou řeší mnoho řidičů dvakrát do roka. Někdo už má svůj oblíbený pneuservis vybraný, jiní se rozhodují třeba podle ceny nebo si kola přehodí sami. Zjišťovali jsme, jaké služby jsou už dnes standardem.
Než začnete číst náš článek, koukněte se schválně na své dlaně. Podobně velká plocha na čtyřech pneumatikách totiž drží vaše auto na silnici. A pokud se podíváte ven z okna a nebude zrovna sněžit, mrznout a silnice nebude zledovatělá, ještě máte na přezutí na zimní gumy čas. A určitě vám pomůžou i naše informace, abyste zbytečně neplatili za služby, které jsou jinde standardem.
Časy se mění
Někdo z vás si možná ještě pamatuje, jak vypadaly pneuservisy před dvaceti i více lety. Dřív chtěli být řidiči u zvedáku, stát přímo v dílně a dívat se na celou výměnu kol. Pozorovali, jaké má technik vybavení či vyvažovačku, a jakmile měl někdo počítač s monitorem, tak byl za profíka. Dneska nic podobného nikoho nezajímá. Přes osmdesát procent šoférů si většinou sedne, odevzdá klíče, chce kafe a otevře si notebook nebo mobil.
Poznat kvalitní služby v servisu je v posledních letech už trochu těžší, ale pár indicií máme. Pokud už investujete peníze do přezutí v pneuservisu, měli byste vědět, že vyvážení kol, závaží, dofouknutí gum a mnohdy také mytí kol je dneska už běžnou službou. Potvrdil nám to třeba i majitel rodinného plzeňského pneuservisu Jan Drnec. „Tyto přidané služby jsou už nás automatické, nabízíme je v cenových paketech a neúčtujeme je jednotlivě. Standardní také je, že umyjeme zákazníkovi kola a zabalíme je do pytlů, aby si neušpinil auto,“ vysvětluje Jan Drnec a dodává, že přibývá řidičů, kteří nechtějí ztrácet čas jezděním do pneuservisu. „Přijde e-mail, že auto bude třeba v pondělí v tolik a tolik hodin stát na tom a tom místě, my si jej vyzvedneme a v ten den ho v určitý čas zase přivezeme zpátky,“ líčí. To už je ale prémiová služba, kterou si pneuservis nechá zaplatit. Využívá ji proto jen zámožná klientela.