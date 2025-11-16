Novou dálnici D4 opravují pomocí velké mikrovlnky. Je to rychlé a nehrozí ani kolony
Tradiční záplaty často nevydrží více než pár zim, protože voda se dostane do spár a asfalt znovu popraská. Nová technika vytvoří jednolitý povrch, který mráz nenaruší. Oprava navíc trvá jen pár minut a je ekologicky šetrná.
Boj s výtluky na silnicích je nekončící příběh připomínající útrapy Dona Quijota. Jednu sezónu se díry zalepí a po další zimě tam jsou znovu, mnohdy ještě větší. Tomu je ale díky nové technice na principu mikrovlnného záření konec.
S tímto klasickým postupem, kdy se díra po ošetření zasype novým asfaltem a uválcuje, je však konec. Tento postup totiž nezaručuje, že se původní povrch dokonale spojí se záplatou. Mohou vznikat dutiny, kam zateče voda, která po zmrznutí opět povrch naruší.
Na čerstvě vybudované dálnici D4 tým Via Salis Operations používá moderní stroj s mikrovlnnou technologií. Ten původní vozovku s výtlukem zahřeje a do díry se aplikuje horká asfaltová směs. Obě části se neprodyšně spojí tak, že na okrajích nevznikne žádná spára, kam by mohla proniknout vlhkost, která by v mrazivém období znovu opravený výtluk narušila.
Další výhodou je časová nenáročnost, protože proces zabere jen pár desítek minut, takže doprava není omezená na dlouhou dobu. Práce je možné provádět celoročně v teplotách od -10 do +40 °C. Benefitem je také ekologie, protože jde o neinvazivní a materiálově šetrnou metodu. Z výmolu se během začištění odstraní jen malé množství asfaltu, který následně putuje k recyklaci. Pro záplatu si pracovníci nachystají pouze potřebné množství materiálu, takže nevzniká skoro žádný odpad.
Možná se ptáte, proč se zde bavíme o relativně nové dálnici D4, která funguje teprve rok. Nejde o opravu defektů způsobených únavou povrchu, ale o opravy poškození způsobených například dopravní nehodou. Tato metoda opravy silnice se postupně rozšiřuje. Celkově téměř tři čtvrtiny z oprav mikrovlnnou technologií proběhly v noci bez uzavírek a dokonce 87 % oprav zvládli silničáři do 60 minut.
Zdroj: Via Salis Operations