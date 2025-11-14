Nový Nissan Micra má český ceník. Naživo je k vidění v pražských Letňanech
Japonské dvojče Renaultu 5 přijíždí do Česka s ambiciózním ceníkem, už v základu však má tepelné čerpadlo. Odhalil se na pražském e-Salonu.
S nejnovější, šestou generací Nissanu Micra, která využívá koncernovou platformu AmpR Small a techniku svého již loni uvedeného sourozence Renaultu 5, jsme se měli možnost už svézt na mezinárodní prezentaci před několika týdny. Tehdy však nebyly známé klíčové informace – ceník pro český trh. To se čerstvě změnilo; web automobilky to zatím nereflektuje, ale při tiskové konferenci jsme se dozvěděli, že základní ceníková cena bude 659 tisíc korun.
Základní výbava se bude jmenovat Engage a bude k mání jen se základní 40kWh baterií. To znamená výkon motoru 120 koní a dojezd až 317 km na jedno nabití. Palubní nabíječka na střídavý proud má 11 kW, stejnosměrným proudem je možné vůz dobíjet až 80 kilowatty.
Ceníková cena je 659 tisíc korun, o 20 méně, než stojí Renault 5 se stejnou baterií před padesátitisícovou slevou. Za tyto peníze dostanete tepelné čerpadlo, nikoliv ale předehřev baterie před nabíjením; baterie se zahřívá pro co nejlepší nabíjecí výkon až po připojení kabelu.
Dále výbava obsahuje např. 10,1“ centrální displej se zrcadlením smartphonu, automatickou klimatizaci, 18“ ocelová kola či bezklíčový přístup, to samozřejmě navíc k povinným jízdním asistentům a hlídačům vč. ISA.
Prostřední varianta Advance stojí od 744 tisíc korun s menší baterií nebo od 800 tisíc korun s větší, 52 kWh baterií. To znamená také 150k elektromotor, dojezd až 408 km a nabíjení DC až 100 kilowatty. Tato verze už má tzv. inteligentní plánovač tras, který připraví baterii na rychlonabíjení předem.
Dále výbava obsahuje navíc k Engage např. parkovací senzory a couvací kameru, možnost jednopedálového ovládání, pádla pod volantem k úpravě rekuperačního brzdění, vyhřívané sedačky a volant či adaptivní tempomat.
Vrchol dostal název Evolve a je k mání jen s větší baterií. Za cenu od 849 tisíc korun nabídne audio Harman Kardon, 18“ litá kola, ambientní osvětlení, asistent vedení ve středu jízdního pruhu, samostmívací zrcátko nebo ambientní osvětlení. Připlatit lze např. za poloautomatické parkování.
Micru jsem si mohl prohlédnout na e-Salonu zblízka. Podle informací od automobilky nemá žádný vnější panel shodný s Renaultem 5, i dveře a střecha jsou odlišné. Třeba ty dveře mají prolis táhnoucí se od předních lamp až úplně dozadu, což je zajímavý detail. V celkovém tvaru karoserie však je R5 celkem jasně poznat.
Přední světlomety připomínající přimhouřené oči jsou opravdu velké a všechny jejich části tvořící stylizovaný kruh blikají. Jejich design trochu připomíná vyboulené „oči“ třetí generace, ale na rozdíl od té nevypadá novinka tak nafoukle. Hlavní lampy jsou reflektorové LEDky, stejně jako u R5, a na zjištění, jak fungují, si budu muset počkat, až se mi micra dostane do rukou na týdenní test.
Interiér se podobá tomu v R5 mnohem víc než zevnějšek. Z francouzského vozu pochází úplně všechny ovládací prvky od tlačítka pro přístup do individuálního režimu jízdních asistentů a hlídačů úplně vlevo přes tři páčky vpravo pod volantem – shora volič převodovky, páčka stěračů a ovladač rádia – až po panel s ovládáním klimatizace. Stejně vypadají také sedačky, byť mají samozřejmě jiné čalounění.
Zadní lampy jsou samozřejmě opět unikátní a osobně mě velmi zajímalo, jak fungují. Fotografie to odhalují – „ocásek“ stylizovaného písmene Q je spolu s přilehlou částí kruhu blinkrem, pod ním je část obrysovky spojená s brzdou. To znamená, že se zbytek kruhu může otvírat s pátými dveřmi. Kromě dvou segmentů na vnitřní straně tvoří zbytek obrysovky.
Odhlédneme-li od vrcholné specifikace Roland Garros, Renault 5 je o chloupek dražší než Nissan Micra – ovšem v tzv. ceníkových cenách. Akční ceny R5 jsou oproti micře nižší, dá se však očekávat, že Nissan velmi brzy přijde s nějakým akčním ceníkem. A po vzoru Alpine A290 můžeme také doufat ve verzi Nismo.
|Nissan Micra - Tech. data
|Kapacita baterie
|40 kWh
|52 kWh
|Motor
|synchronní elektromotor
|Nejvyšší výkon (kW)
|90
|110
|Nejvyšší točivý moment (Nm)
|225
|245
|Převodovka
|stálý redukční převod, pohon předních kol
|Maximální rychlost (km/h)
|150
|150
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|9
|8
|Provozní hmotnost (kg)
|1.400
|1.524
|Kapacita baterie (kWh)
|40
|52
|Maximální dobíjecí síla AC/DC (kW)
|11/80
|11/100
|Čas dobití AC 10-100 %/DC 15-80 %
|3 h 45 min/30 min
|4 h 45 min/30 min
|Kombinovaná spotřeba WLTP (kWh/100 km)
|12,6
|12,5
|Dojezd WLTP (km)
|317
|416
|Délka x šířka x výška/rozvor (mm)
|3.974 x 1.774 x 1.498
|Velikost zavazadelníku (l)
|326
zdroj: Autorský text, Nissan | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz