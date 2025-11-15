V Číně zkusili napodobit slavnou jízdu do schodů. Je z toho mezinárodní ostuda
Automobilka Chery chtěla zopakovat slavný výjezd po schodech, kterým se proslavila automobilka Land Rover. Pokus však skončil pořádným průšvihem.
Slavná finální část stezky na čínské hoře Tianmen je kombinací prudké přístupové cesty a téměř tisícovky schodů vedoucích k ikonické Bráně do nebe. Range Rover Sport P400e zde roku 2018 dokázal předvést působivý výjezd, který mu zajistil celosvětový ohlas a uznání.
Letos se o něco podobného pokusila i čínská automobilka Chery. Nový model Fulwin X3L měl demonstrovat schopnosti pohonu i kvalitu konstrukce. Místo toho se stal odstrašujícím příkladem, jak snadno se může marketingová show změnit v nepříjemný a hlavně nebezpečný trapas. Můžete vidět na videu:
Nezvládnutý výjezd a technická závada
Pokus proběhl 12. listopadu 2025 v poledne. V době, kdy byl vstup ke schodům ještě otevřený běžným návštěvníkům. Vůz byl podle informací vybaven bezpečnostním lanem, které mělo zamezit případnému pádu – standardní opatření pro podobné demonstrace.
Podle oficiální verze však selhala jedna z klíčových součástí: kovové oko, kterým bylo lano uchyceno k zajišťovacímu bodu. Lano se po uvolnění dostalo k pravému přednímu kolu, omotalo se kolem něj a vůz ztratil schopnost pokračovat vzhůru. Auto poté začalo pomalu klouzat zpět po strmých kamenných schodech a zastavilo se až o zábradlí.
Situace byla natolik vážná, že bylo nutné místo okamžitě uzavřít. Podle zpráv z místa zůstalo vozidlo dvě hodiny zablokované tam, kde se zastavilo, a až poté bylo odtaženo. Turisté se na místo mohli vrátit až poté, co byla oblast zabezpečena a odstraněny následky nehody.
Reakce automobilky a vyšetřování
Chery zveřejnila oficiální omluvu, ve které přiznala chybu v přípravě celé akce. Podle jejího prohlášení nebyla rizika spojená s využitím veřejné turistické atrakce dostatečně vyhodnocena a konstrukce bezpečnostního zajištění neodpovídala podmínkám extrémně prudkého výjezdu. Firma zároveň uvedla, že všechny náklady spojené s opravami uhradí.
Vyjádření zároveň naznačilo, že vedení automobilky zahájilo interní vyšetřování, které má prověřit postup technického týmu i rozhodnutí o samotném provedení testu. Řidič a členové štábu vyvázli podle dostupných informací bez zranění.
Pokus, který měl ukázat odvahu a technickou zralost nového modelu Chery Fulwin X3L, nakonec dopadl přesně opačně. Zatímco Land Rover na stejném místě před lety upevnil pověst schopného prémiového SUV, čínská automobilka nyní řeší především otázky reputace opačného charakteru.