Odpadl další papír! Malou bouračku už vyřešíte bez policie a v mobilu. Jak na to?
Při malém ťukanci už nemusíme hledat tužku. Od letoška je možné nehodový formulář vyplnit online na telefonu. Vyzkoušeli jsme, jak to funguje.
Prší, fouká vítr, je zima, jedete po úzké okresce plné zatáček, přibrzdíte před křižovatkou, nikde nikdo, a najednou bum! Přehlédli jste auto. Naštěstí je to jen lehce pomačkaný plech. Policii není třeba volat, ale kde mám tužku, kde mám nehodový formulář? A jak to v podzimním dešti vyplním?
Jednoduší je vytáhnout telefon, nafotit svoji občanku, občanku druhého účastníka nehody, cvaknout espézetky obou aut, udělat snímky nehody a jet dál. Od léta 2025 už hlášení nehod tímto způsobem funguje. Řidiči se tak zbavili papírování. A to díky aplikaci Bouračka. Vyzkoušel ji Martin Karlík a vše názorně ukazuje v našem videu.
Bez papírů
Víte, že řidiči dnes už u sebe nemusí mít v Česku skoro žádné doklady? Zatímco v minulých letech jsme prohledávali kapsy s otázkou, kde jsou papíry, techniček, zelená karta, dnes stačí mít občanku v kapse, v mobilu. Česká kancelář pojistitelů letos přišla s dalším krokem, který šetří naše lesy. V případě nehody, kde se účastníci dohodnou a nebudou volat policii, už není třeba vyplňovat papírový záznam o nehodě. Lze to vyřešit telefonem. Pojišťovny sice mluví o aplikaci, ale nic si stahovat nebudeme. Jde o aplikaci webovou. Proč? Neb je zbytečné mít v telefonu aplikaci, kterou použijete třeba dvakrát za život.
Zdroj: Autorský text, foto: Svět motorů, video: auto.cz