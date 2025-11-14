Hyundai Concept Three naživo: Budoucí malá elektrika připomíná dětství

Předplatné
Hyundai Concept Three
Marek Bednář
Českému zastoupení značky Hyundai se podařilo přivézt na pražský e-Salon svou největší novinku, koncept Three. Předpovídá budoucí kompaktní elektromobil, sám o sobě však nejvíc připomíná úplně něco jiného.

Kdysi dávno v televizi běžel seriál Zmije, vzniklý coby tvorba legendy a podpora prodeje tehdy horké novinky Dodge Viper. Hlavním hrdinou tedy byl samozřejmě stejnojmenný vůz, ovšem do akce se stiskem tlačítka – a notnou pomocí filmařských vizuálních efektů – proměnil ze silničního supersportu do interceptoru speciálních jednotek policie s názvem Viper Defender.

V sériové výrobě samozřejmě nikdy nebyl a poté, co seriál po čtyřech řadách v roce 1999 nadobro skončil, Viper Defender se už na světě neukázal. Až do nynějška, kdy jeho moderní inkarnaci postavila značka Hyundai. Nejen to – také ho dovezla na pražský e-Salon a pustila mě ho zblízka prozkoumat.

Šedá placka s otevřenou hadí tlamou se jmenuje Concept Three a je ztělesněním nového designového jazyka Hyundai s názvem Art of Steel. Ten má vyjadřovat tvarovatelnost a sílu oceli a jednou z klíčových součástí je tlustý oblouk táhnoucí se od zadních dveří přes záď auta až na druhé dveře.

Hyundai Concept Three naživo

Obliny vozu skutečně dominují a síla a drsnost jsou tím, co z něj při osobním setkání vyzařuje. Stojí za tím jak placatost vozu, tak i veliká kola, ale třeba i plexisklový spoiler na velmi široké zádi či obří difuzor vespod. Ten ukazuje i veselou stránku vozu – všimněte si hlášky „Nechť vás provází přítlak,“ která naprosto jednoznačně odkazuje na Hvězdné války.

Dalším veselým prvkem je Mr. Pix, maskot auta, který se objevuje třeba i na difuzoru, v displejích umístěných nelogicky na krajích palubní desky tak, že je osádka zevnitř vozu nevidí, anebo animovaně i v přední masce.

Interiér nicméně těžko hodnotit – na koncept jsem se mohl jen zblízka dívat, nikoliv na něj sahat nebo se dokonce posadit dovnitř. Vůz měl k sobě vlastní obsluhu, člověka, který ovládá animace či otvírá a zavírá dveře, nikdo jiný na něj nesmí sáhnout. Proto ho taky postavili daleko za skleněnou zábranu; čeká ho dlouhá tour po výstavách a nesmí se mu nic stát.

U zevnějšku můžeme doufat, že se maximum z konceptu dostane do sériové výroby. Uvnitř je celkem jasné, že tomu tak nebude. Sedačky připomínající půlky skořápky vejce by sice asi držely tělo skvěle v zatáčkách, ale nastupování a vystupování by bylo krajně obtížné. Zvednout se z výrazně dozadu skloněné zadní lavice stejně tak.

Koncept ovládání a zobrazení pomocí dvou čtveřic panelů po stranách volantu je podle automobilky spíš vizí vzdálenější budoucnosti. Produkční auto tak nejspíš dostane stejný panel dvou velkých barevných displejů s jedním malým mezi nimi, který slouží k ovládání klimatizace a řidič na něj přes věnec volantu nevidí, jako má řada jiných aut Hyundai a Kia.

Produkční verze totiž není otázkou vzdálené budoucnosti – měla by přijít už v roce 2026. Už teď víme, že nebude ani náznakem podobná jakémukoliv sporťáku, ať už z 90. let, nebo modernějšímu. Ioniq 3, v nějž se vyvine, bude stát na levnější verzi platformy E-GMP s 400V architekturou a pohonem předních kol.

To samozřejmě neznamená, že by tento vůz nemohl dostat verzi N s pohonem všech kol, jejíž schopnosti budou víc odpovídat dojmu, který Concept Three vyvolává. Ostatně, Kia EV4, s níž bude ioniq 3 sdílet techniku, taky má dostat verzi GT.

foto, video: Marek Bednář/Auto.cz

