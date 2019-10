Motocyklovou VC Austrálie 2019 vyhrál v MotoGP Marc Márquez po souboji s Viñalesem

Na Phillip Islandu se jezdily závody, byť zprvu jen automobilové už ve 20. letech minulého století, pochopitelně ještě na běžných silnicích. Motocykly přišly na řadu v sezóně 1931, skutečný okruh se zrodil o čtvrtstoletí později. Jednostopá GP Austrálie se zde konala už v letech 1989 a 1990, po nákladné rekonstrukci a přestavbě závodiště. Počínaje rokem 1997 se sem vrátila, nádherná trať měří 4,45 km, má sedm levých a pět pravých zatáček.



Ranní zahřívací tréninky (warm upy), které začaly dle našeho času už v sobotu ve 23:50, ovládli v jednotlivých třídách Maverick Viñales (MotoGP), Brad Binder (KTM) a Sergio García (Moto3). Všechny tři probíhaly za sucha. Viñales předváděl v Austrálii vynikající jízdu, ukázal se ve skvělé formě. Nováček García je na konci sezóny ve čtyřdobých 250 také hodně vidět.

MotoGP

V nejprestižnější kubatuře zbývalo odjet kvalifikace, které se včera neuskutečnily kvůli silnému větru. Ta první začala v 1:20 ráno středoevropského letního času. Bylo jasné, že Miguela Oliveiru (Tech 3 KTM), jenž měl včera těžký pád a poranil si ruku, už tento víkend neuvidíme. V tempu přes 300 km/h chytil poryv větru a nemohl vůbec nic dělat...

Marod Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) musel poprvé kvůli své páteční havárii v prvním tréninku do Q1. Té však zcela dominoval. Spolu s ním šel dál k nejrychlejší desítce z volných jízd Andrea Iannone (Aprilia). Na Francouze ale ztratil přes 0,6 s. Dramatický pád potkal ve velké rychlosti v Doohanově zatáčce Miku Kallia (KTM), Fin si zabušil pěstí do kačírku, ale nic se mu nestalo. Karel Abraham byl solidně rychlý, nechal za sebou pět soupeřů.



Viñales pokračoval v senzačních výkonech, zaznamenal několik nejrychlejších kol víkendu, pole position mu časem pod 1:28,5 min patřila plným právem. Quartararo ani šampion Márquez na něj recept nenašli, o ostatních nemluvě. Marc si dokonce v závěru vyjel do trávy. Devítinásobný mistr světa Valentino Rossi, kterého čekal jubilejní 400. start napříč všemi kubaturami v MS (nikdo v historii nemá více), obsadil čtvrté místo. Oba tovární stroje Aprilia příjemně překvapily umístěním ve spodní polovině Top 10.

VC Austrálie MotoGP 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:28,492 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:29,043 min 3. Marc Márquez Honda Reale Avintia Racing 1:29,216 min 4. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:29,243 min 5. Danilo Petrucci Ducati Ducati Team 1:29,339 min 6. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 1:29,535 min 7. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:29,558 min 8. Andrea Iannone Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:29,581 min 9. Jack Miller Ducati Pramac Racing 1:29,615 min 10. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:29,667 min 16. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing 1:30,165 min

Jezdci se na rošt postavili v pět hodin ráno a čekalo je 27 kol. Hned po startu došlo k dramatu, kdy ducati Danila Petrucciho smetla Fabia Quartarara. Viñales kvůli tomu prohospodařil pole position, ocitl se až na šestém místě, vedl Rossi před Crutchlowem, Iannonem, Marcem Márquezem a Aleixem Espargarem. Ve čtvrtém kole se ovšem do vedení dostal Brit a „Valeho“ zdolal i Iannone, který se prosmýkl na chvilku do čela! Aprilia však nemohla konkurovat hondě v rychlosti na rovince.



Situace připomínala spíše Moto3, celkem devět jezdců se pralo o vedení, Rossi ale padal pořadím. Viñales naopak ožil, bojoval nejprve s oranžovou hondou a pak i s tou na samotné špici. Úspěšně. Crutchlow s Márquezem málem kolidovali a Brit ztratil, ale udržel se třetí, i když první dvojice se po deseti kolech ostatním vzdálila. Aprilie tempo neudržely, skupinu pěti jezdců bojující o 4. místo vedl Rossi. Byl v ní i Jack Miller, který měl v domácím závodě svou ducati ve speciálních barvách. Pak se ale rozrostla dokonce na osm jmen!



Otěže v ní převzal dnes výborný „Pecco“ Bagnaia (Pramac Ducati). Jenže Crutchlow byl daleko vpředu, o vedoucí dvojici nemluvě. V předposledním kole se Iannone srazil s Álexem Rinsem, ale bez následků, pokračovali ve velké grupě dál. Kdo ale vyhraje? Marc Márquez zaútočil zkraje posledního kola a uspěl. Motivovaný Maverick mu to chtěl vrátit, jenže ve sjezdu z Lukey Heights se mu jeho modrý motocykl rozvlnil do té míry, že se na něm neudržel a přistál v kačírku.Bylo dobojováno, tedy alespoň o triumf. Cal Crutchlow měl z druhého místa radost, oslavil ho průjezdem cílem po zadním kole.

Zbývalo vyluštit tajenku, který jezdec vystoupí na poslední pódium. Nakonec nejnižší stupínek čekal na Jacka Millera, jenž Bagnaiu porazil o 55 tisícin. Joan Mir s Iannonem si připsali na konto skalp Doviziosa, jistě potěšující. Zprvu vedoucí Rossi dojel až za nimi jako osmý... Karel Abraham se celý závod pohyboval na hranici bodů a sváděl bitvu o ten poslední, Viñalesův pád mu nakonec dopomohl ke dvěma.

VC Austrálie MotoGP 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 40:43,729 min 2. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol +11,413 s 3. Jack Miller Ducati Pramac Racing +14,499 s 4. Francesco Bagnaia Ducati Pramac Racing +14,554 s 5. Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar +14,817 s 6. Andrea Iannone Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +15,280 s 7. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team +15,294 s 8. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP +15,841 s 9. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +16,032 s 10. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini +16,590 s 14. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing +44,912 s

Pořadí MS jezdců po sedmnácti závodech: 1. Marc Márquez 375 (mistr světa 2019), 2. Andrea Dovizioso 240, 3. Álex Rins 183, 4. Maverick Viñales 176, 5. Danilo Petrucci 169... 25. Karel Abraham 7...

Moto2

Australské předjaří znamenalo chladno, před startem prostřední kubatury teploměr ukazoval jen 15 stupňů. Souboje o body v Moto2 začaly ve 3:20 ráno. Marco Bezzecchi jsou s Lucou Marinim velcí kamarádi, ale na trati spolu bojují. Dnes jim ale v úvodním kole z 25 stál v cestě Iker Lecuona, ten srazil vítěze předchozích dvou GP a Marco šel k zemi rovněž. Tento incident nejen Mariniho připravil o byť matematickou šanci na titul, ale hlavně hned roztrhal špičku. Na čele jely dvě KTM s Bradem Binderem a Jorgem Martínem za řídítky, následoval Jorge Navarro (Speed Up) a Tom Lüthi.



Ve 4. kole spadl Xavi Vierge a jeho kolega ze stáje Marc VDS Álex Márquez, vedoucí jezdec průběžného pořadí tím přišel o dvě pozice. Musel se prokousávat dopředu, na špičku však nestačil, naopak se pral s Lorenzem Baldassarrim a Stefanem Manzim o šesté místo – za pátým Remym Gardnerem, který byl doma zase po delší době více vidět. Binder, Navarro a Lüthi, kteří mu mohli cestu za letošní korunou ještě znepříjemnit, jeli daleko před ním... Lecuona dostal spravedlivý trest dlouhého kola, ten si později odbyl mimo záběry kamer.



V 10. okruhu se Tom Lüthi dostal před Navarra na průběžný bronz, Márquez naopak bojoval o konec Top 10 s Lecuonou a Tetsutou Nagashimou. První jmenovaný ovšem ztratil, ale dokázal se rychle vrátit do hry a spolu s „Baldou“ pokračovali ve spanilé jízdě, zdolali Gardnera. Jenže právě od 5. až do 12 místa se pole sjelo a vytvořila se velká skupina. Závod spěl rychle do finiše...



3 kola před šachovnicí poodjel vedoucí Brad Binder svému parťákovi od Akiho Aja. Jihoafričan jezdí agresivně se zadním kolem ve smyku, jeho styl je atraktivní. Dnes slavil zasloužený triumf před týmovým kolegou Martínem. Škoda, že KTM v Moto2 končí, rám se podařilo ke konci sezóny s motorem Triumph sladit excelentně. Augusto Fernández naopak dnes zcela zklamal, v závěru závodu opustil i bodovanou patnáctku.



Zato Lüthi jezdí jako pokropený živou vodou. Oba mají ještě šanci na titul, totéž platí o Jorgem Navarrovi. Toho málem dojeli pátý Baldassarri i šestý Gardner, který si to ještě rozdal na ostří nože s Lecuonou, Álex Márquez dorazil do cíle osmý a pokud se nezmátoří, nemusí se mistrem světa letos vůbec stát. Konce sezón mu nevycházejí pravidelně, pravda, má titul z Moto3 (2014), kdy přelstil Jacka Millera...

VC Austrálie Moto2 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo 38:53,277 min 2. Jorge Martín KTM Red Bull KTM Ajo +1,968 s 3. Thomas Lüthi Kalex Dynavolt Intact GP +6,021 s 4. Jorge Navarro Speed Up Beta Tools Speed Up +8,151 s 5. Lorenzo Baldassarri Kalex Flexbox HP 40 +8,806 s 6. Remy Gardner Kalex Onexox TKKR SAG Team +8,955 s 7. Iker Lecuona KTM monday.com American Racing +9,455 s 8. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS +10,055 s 9. Stefano Manzi MV Agusta MV Agusta Temporary Forward +10,699 s 10. Tetsuta Nagashima Kalex Onexox TKKR SAG Team +11,132 s

Pořadí MS jezdců po sedmnácti závodech: 1. Álex Márquez 242, 2. Thomas Lüthi 214, 3. Brad Binder 209, 4. Jorge Navarro 199, 5. Augusto Fernández 192...

Moto3

Závod nejslabší kubatury na 23 kol odstartoval ve 2:00, vzhledem k přechodu z letního na standardní zimní čas byla mezi 2. kvalifikací MotoGP a jeho začátkem hodinová pauza. Na rošt se postavil i domácí Shaw, který včera způsobil zdržení programu kvůli vytékajícímu oleji z motoru KTM svého kalexu. Naopak chyběl Niccolò Antonelli, pádem v kvalifikaci si obnovil zranění ramene, i když v ranním warm upu ještě jel, pak své snažení vzdal.



Riccardo Rossi skončil hned v prvním kole po bodyčeku od Darryna Bindera, ten byl však v incidentu nevinně, protože se sťukl s jiným soupeřem. Pole vodil Marcos Ramírez. Ale to nebylo důležité. první zatáčka 3. okruhu se totiž stala konečnou pro Aróna Caneta, jednoho z kandidátů na titul. Po dramatickém pádu odstoupil, jeho KTM byla příliš poškozena. Australan Shaw byl příliš pomalý a raději zajel do boxů. Viděli jsme na čele obří grupu, ve které se pořadí přelévalo co zatáčku, klasika této kubatury. Mohli jste být jednu chvíli na čele a najednou až patnáctí. Pohyboval se v ní i Filip Salač.



Lorenzo dalla Porta nenechal nic náhodě a pohyboval se na čele, i když mu vypadl největší soupeř v boji o mistrovskou korunu. Netaktizoval, jel prostě naplno. Pokud zrovna nevedl, úřadoval i tak ve špičce. 14. kolo vidělo pád Sergia Garcíi, bez újmy na zdraví. Salač už jel v desítce a pral se o každou pozici. Zabojuje o pódium, nebo dokonce o vítězství?



Chvíli to tak i vypadalo, ale bohužel ne! Sťukl se s Alonsem Lópezem a šel ze čtvrtého místa k zemi. Záhy spadli i Gabriel Rodrigo a Raúl Fernández. López dostal trest dlouhého kola, ale vyjel v něm dvakrát do zelených zón, takže si ho musel zopakovat, tím byl definitivně ze hry o přední příčky. Když do něj vjel podruhé, tak kolidovali Kaito Toba s Andreou Mignem, jeden ze strojů zůstal ležet na dráze, Japonec navíc vypadal hodně potlučeně.



Poslední kolo! Drama vrcholilo, první skupina čítala 17 jezdců, ale Jaume Masiá s Celestinem Viettim ho neustáli, skončili na zemi. Masiova motorka navíc pokračovala sama až do plotu. Cílovou čáru jako první proťaly obě hondy týmu Leopard před Albertem Arenasem a ostatními. Lorenzo dalla Porta vyhrál a slaví titul jako první Ital po 15 letech - od Andrey Doviziosa. Dokázal, že plným právem.

Skvělé 8. místo patří Tomu Booth-Amosovi, který exceloval už včera v první kvalifikaci, byť rozhodně ne za úplného sucha, ba naopak, ale bylo jasné, že mu nádherný australský okruh sedí. Kornfeil získal jediný bodík, ke kterému mu pomohly předčasné konce soupeřů v závěru. Tým Prüstel možná nedostává nejnovější a nejkvalitnější tovární materiál, Kubajz občas dostává penalizace za věci, které jiným procházejí, ale ať se na mě jeho fanoušci nezlobí, současné výsledky nejzkušenějšího jezdce Moto3 jsou tristní.

VC Austrálie Moto3 2019 – Pořadí v cíli (Top 10) 1. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing 37:45,817 min 2. Marcos Ramírez Honda Leopard Racing +0,077 s 3. Albert Arenas KTM Gaviota Ángel Nieto Team +0,088 s 4. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse +0,126 s 5. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing +0,330 s 6. Darryn Binder KTM CIP Green Power +0,772 s 7. Ayumu Sasaki Honda Petronas Sprinta Racing +1,029 s 8. Tom Booth-Amos KTM CIP Green Power +1,545 s 9. Tony Arbolino Honda VNE Snipers +1,635 s 10. Stefano Nepa KTM Reale Avintia Arizona 77 +2,023 s 15. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP +8,109 s 'DNF. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP kolize

Pořadí MS jezdců po sedmnácti závodech: 1. Lorenzo dalla Porta 254 (mistr světa 2019), 2. Arón Canet 182, 3. Tony Arbolino 168, 4. Marcos Ramírez 164, 5. John McPhee 147... 13. Jakub Kornfeil 77... 25. Filip Salač 18...

Zdroje: MotoGPsport.cz, Nova Sport, iSport.cz, MotoGP.com, Wikipedia





Foto: Václav Duška jr.