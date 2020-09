Motoristické sprinty 2020: Sprinty povýšily

Letiště v Panenském Týnci bývá tradičním dostaveníčkem automobilových nadšenců. Kolem šesti tisíc návštěvníků toho bylo letos v srpnu důkazem. A to i navzdory občasným dešťovým přeháňkám, které nikoho z přítomných neodradily.

Bezpečnost především

Mistrovství republiky organizoval od jeho vzniku v sezoně 2013 Svaz motoristických sprintů (SMS), který tento seriál zastřešoval. Od letošní sezony se jede již pod Autoklubem České republiky (AČR) i oficiální mistrovství ČR. Za každý závod zodpovídá organizátor jednotlivého podniku, jako je to u všech motoristických disciplín. Zabezpečuje na tratích všechno, a to i v prostorech pro diváky a depu. A za to patří poděkování pořadatelům závodů Car Wars a JH Tuning.

Motoristický sport byl, je a bude vždy nebezpečný. Na jednotlivých akcích bez rozdílu jde však o to, aby se toto riziko co nejvíce eliminovalo. Novinkou pro letošní seriál jsou povinné licence vydané Autoklubem České republiky (AČR) a také předpis mít ochrannou přilbu, což se týká i případného spolujezdce při závodní jízdě.

Byli jsme se podívat na letišti v Panenském Týnci, kde se podnik mistrovství republiky konal v rámci setkání automobilových nadšenců na srazu Car Wars. Tentokrát jsme viděli v akci 121 startujících na vozech 23 značek v 45 typových specifikacích, které se objevily v 18 kategoriích. Průvodce nám dělal dlouholetý úspěšný český reprezentant v závodech do vrchu a zakladatel seriálu Tomáš Vavřinec.

„Autoklub České republiky (AČR) zastřešuje tento šampionát a pochopitelně nám pomáhá a radí v otázkách bezpečnosti, která je samozřejmě na prvním místě. V předpisech seriálu máme přesně uvedeny všechny parametry, které musí být splněny,“ vysvětluje Vavřinec, jenž je současně předsedou Komise sprintu AČR.

Co skrývají auta?

Na závodech startují vozy ve dvou kategoriích. V „jedničce“, která je početnější, musí mít vozy platnou STK a dají se používat v běžném provozu. Ve „dvojce“ startují speciálně upravená auta. Všechna bez rozdílu jsou dělená na benzinová, dieselová a současně také podle objemu motoru. Zeptali jsme se proto dvou techniků, přes které procházejí automobily při technických přejímkách, na jejich práci.

Aleš Janeček jezdil sprinty od jejich vzniku v roce 2013 a již loni spolupracoval s organizátory na technických pravidlech. „Tomáš Vavřinec ví, že mám auta rád a rozumím jim,“ říká mechanik vozů Volkswagen z Hradce Králové a pokračuje: „Při přejímce zkontrolujeme řidičák, technický průkaz a platnou STK. Prohlédneme auto, zda nemá úpravy na motoru, slicky, odlehčenou přední kapotu, jestli jsou všechny sedačky, zda má všechna světla. Musíme být důkladní, abychom vůz zařadili mezi klasické, nebo do speciálů. Chceme také omezit možnost protestu a nic nezanedbat. Například v Panenském Týnci chyběly u dvou aut zadní sedačky, a tak si je majitelé aut vypůjčili, aby mohli startovat v kategorii I.“

Společně s Janečkem pracuje jako technický komisař Kamil Roth, který má za sebou zkušenosti ze značkového autoservisu v Praze a s Tomášem Vavřincem se zná dvacet let. „Po přejímkách kontrolujeme vozidla ještě před startem, zda jsme náhodou něco nepřehlédli. Zásadní problémy se závodníky nebývají, ale občas někteří z nich něco zkoušejí. Působím kolem sprintů od jejich vzniku a je dobře, že se předpisy neustále vyvíjejí. Například nově zavedená povinnost mít přilby. Můžete si říci, co se může stát, když jede auto jen čtyři sta metrů a rovně? Práce na bezpečnosti nikdy nekončí a nikdy se nesmí podcenit,“ dodává zkušený technik.

Výsledky

Kategorie I - benzin do 1400 cm3: Ladra (Citroën AX), do 1600: Čulík (Honda Civic), do 2000: Jíša (Honda Civic), do 2500: Francl (BMW E36), do 3000: Horňák (Peugeot 207 RC), do 3500: Zborník (VW Golf APR), do 4000: Ďuroška (BMW M3), nad 4000: Říha (Ferrari F12), 4x4 do 4000: Budža (VW Golf), 4x4 nad 4000: Slanina (Audi R8).

Kategorie I - diesel do 2000 cm3: Cibula (VW Lupo), do 2500: Šedivý (Alfa Romeo 156), nad 2500: Šebestián (Mercedes), 4x4 do 2500: Kapoun (Seat Leon), 4x4 nad 2500: Vašíček (BMW 7), Elektro, Hybridy: Hunčovský (Tesla X).

Kategorie II - benzin do 2000 cm3: Burda ml. (Škoda 110R), nad 2000: Vavřinec (Mitsubishi Evo).

Kategorie II - diesel do 2000 cm3: Neshyba (VW Golf 2).

Kategorie I absolutně: 1. Slanina (Audi R8), 2. Hunčovský (Tesla X), 3. Říha (Ferrari F12).

Kategorie II (speciální vozy) absolutně: 1. Vavřinec (Mitsubishi Evo), Hájek st. (Pontiac Fiero), 3. Neshyba (VW Golf 2).

Výběr z pravidel sprintů

Závod se odehrává na uzavřené trati mimo silniční provoz.

Rovná trať v minimální délce 400 metrů s minimální šířkou 5 metrů pro jednu závodní dráhu.

Závodu se mohou zúčastnit jezdci s platnou národní nebo mezinárodní licencí vydanou AS AČR. Podniku se mohou zúčastnit i jezdci s jinou licencí (jednorázová nebo jiných států) nebo jen s řidičským průkazem, pokud splňují i ostatní zbývající podmínky pro účast, nebudou však bodovat v Mistrovství ČR.

Jezdec (fyzická osoba) musí vlastnit platný řidičský průkaz.

Během volných jízd a závodu je povinné používání bezpečnostních pásů a povinná je ochranná přilba.

Start je pevný s motorem v chodu.

Vítězem se stává jezdec, který dosáhl v jedné z měřených jízd nejrychlejšího času.

Účastníci jsou rozděleni do kategorií I (cestovní vozy) a II (speciální vozy).

Soutěžícímu v MČR zůstává poprvé přidělené startovní číslo pro celou sezonu.

Zbývající podniky: 5. 9. Jindřichův Hradec – letiště, 19. 9. Panenský Týnec – letiště.

