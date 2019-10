Motoristické sprinty 2019: Vyhlášení těch nejlepších

V polovině dubnu letošní roku jsme čtenářům slíbili, že Svět motorů bude i nadále pečlivě mapovat, zda poroste zájem o úspěšný seriál, který sledujeme od jeho vzniku na začátku sezony 2013. Jedná se o snadný způsob, jak si bez rizika zazávodit a vybít adrenalin.

Bezpečnosti není nikdy dost

Mistrovství republiky organizuje Svaz motoristických sprintů (SMS), který tento seriál zastřešuje. Nezodpovídá ovšem za každý podnik. Pořadatelé jednotlivých závodů si zajišťují na své trati všechno, tedy i v prostorech pro diváky a depu.

Bezpečnost, její prvky a zajištění jsou na všech druzích automobilových a motocyklových závodů neustále skloňovaným prvkem. Zakladatel sprintového seriálu Tomáš Vavřinec je dlouholetým českým reprezentantem v závodech do vrchu a dobře ví, jak funguje takzvané safety first v zahraničí.

„S Autoklubem České republiky (AČR) spolupracujeme na zajištění bezpečnosti a uplatňujeme jeho nejnovější standardy. V předpisech seriálu máme přesně uvedeny všechny parametry, které musí být splněny,“ vysvětluje Vavřinec, jenž je současně předsedou Svazu motoristických sprintů. Z tohoto důvodu měl letošní seriál jen pět závodů, jejichž organizátoři splnili všechny bezpečnostní parametry.

Ačkoliv bylo letos v konečných výsledcích šampionátu uvedeno méně jezdců než v minulém roce, zájem o závody byl mnohonásobně větší. Na letišti v Panenském Týnci se v květnu v rámci tunigové akce Car Wars sešlo dokonce 172 startujících! Jedná se o rekordních počet na jednom podniku za dobu sedmileté existence sprintů!

Proč se tedy do konečného pořadí nevešli všichni? Jsou v něm uvedeni pouze závodníci, kteří jsou členy Autoklubu ČR a startovali v seriálu mistrovství republiky. Pro příští rok by již mohly být udělovány licence. „Jednáme s představiteli Autoklubu ČR a současně také řešíme, jak by mohli být majitelé licencí pojištěni,“ vysvětluje Vavřinec. Mezi pravidelné účastníky patří majitel autoškoly a autodopravy Vlastimil Hercok. Startuje s vozem GTR, se kterým bojuje v absolutním pořadí o příčky nejvyšší. „Současné sprinty jdou správným směrem. Na závody chodí spousta lidí. Na ty musíme myslet zejména z hlediska zážitků i bezpečnosti,“ říká jezdec speciálu disponujícího výkonem na úrovni 600 koní.

Co dovolují pravidla

Na startu jednotlivých závodů motoristických sprintů se může objevit v podstatě kdokoliv, kdo vlastní řidičský průkaz a má pojízdný automobil či motocykl. Není povinností absolvovat celý seriál, můžete přijet třeba pouze jednou. Automobily pro závody sprintů jsou rozděleny do dvou kategorií. Vozy pro tu první musí mít technický průkaz, platnou STK, všechny sedačky a další náležitosti, jak je uvedeno v textu „Výběr z pravidel“. Je pro ně vypsáno deset benzinových a pět dieselových kategorií od 1400 až nad 4000 cm3. Dále existuje hodnocení aut na elektrický pohon plus hybridy, veterány (do roku výroby 1989 a příští sezonu to bude do roku výroby 1990) a také vozy s ručním ovládáním (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Auta pro kategorii II (speciály) mají povoleny všechny úpravy, které nesmí mít vliv na bezpečnost provozu vozidla. V seriálu sprintů jedou ve dvou benzinových a stejném počtu dieselových tříd do 2000 a nad 2000 cm3. Také zde je nezbytností vlastnit řidičský průkaz. Na fungování seriálu mají výraznou zásluhu také stálí partneři – olejářská společnost Motul, výrobce autobaterií Banner, autokosmetiky Sonax a pneumatik Pirelli.

Poprvé po skončení seriálu motoristických sprintů se odehrálo slavnostní vyhlášení ve Smetanově sále budovy Autoklubu České republiky za účasti téměř stovky závodníků i hostů. Podle slov Tomáše Vavřince je to další potvrzení úzké spolupráce organizátorů závodů a AČR. A co zkušený automobilový jezdec poradil šoférům, co chtějí závodit? „Ať jezdí motoristické sprinty. Tyhle akce mají adrenalin, mnoho diváků a rozumné náklady. Lidé si užijí rychlost, zábavu a bezvadnou atmosféru. Musím ještě také poděkovat pořadatelům, partnerům, závodníkům, našemu realizačnímu týmu a Autoklubu ČR, bez kterých by to nešlo.“

Mistři České republiky

Kategorie I - benzin – do 1400 cm3: Ladra (Citroën AX). Do 1600 cm3: Chládek (Honda Civic). Do 2000 cm3: Jíša (Civic).

Do 2500 cm3: Kozák (Honda Prelude).

Do 3000 cm3: Straka (BMW 330).

Do 3500 cm3: Horák (Seat Leon FR).

Do 4000 cm3: Kefurt (Ford Probe).

Nad 4000 cm3: Zita (Ford Mustang GT).

4x4 do 4000 cm3: Beran (VW Golf R6).

4x4 nad 4000 cm3: Vavřinec (Nissan GTR).

Kategorie I – diesel – do 2000 cm3: Voráček (Seat Ibiza). Do 2500 cm3: Loukota (BMW 525 D). Nad 2500 cm3: Trnka (BMW).

4x4 do 2500 cm3: Sedláček (Volkswagen Bora). 4x4 nad 2500 cm3: Marev (Audi 3.0 Tdi).



Kategorie II - benzin do 2000 cm3: Jan Golis (Formule). Nad 2000 cm3: Procházka (Honda Civic). Diesel – do 2000 cm3: Hudeček (Golf 2). Nad 2000 cm3: Janeček (VW Golf 2).

Kategorie I celkově: Vavřinec (Nissan GTR).



Kategorie II celkově: Janeček (VW Golf 2).

Výběr z pravidel

Závod se odehrává na uzavřené trati mimo silniční provoz.

Rovná trať v délce 200 až 1000 metrů s minimální šířkou 5 metrů pro jednu závodní dráhu.

Mistrovství ČR se mohou zúčastnit jezdci s platnou národní nebo mezinárodní licencí nebo průkazem AČR. Podniku se mohou zúčastnit i jezdci s jinou licencí nebo řidičským průkazem, nebudou však bodovat v MČR.

Jezdec (fyzická osoba) musí vlastnit platný řidičský průkaz.

Během volných jízd a závodu je povinné používání bezpečnostních pásů a doporučena ochranná přilba.

Start je pevný s motorem v chodu.

Vítězem se stává jezdec, který dosáhl v jedné z měřených jízd nejrychlejšího času.

Účastníci jsou rozděleni do kategorií I (cestovní vozy) a II (speciální vozy).

Každému soutěžícímu zůstává poprvé přidělené startovní číslo pro celou sezonu.

Více informací najdete na www.smscz.eu.

Stálý účastník motoristických sprintů Aleš Janeček: Adrenalin je u nás

Pětatřicetiletý Aleš Janeček se věnuje automobilům od sedmnácti let. Aktuálně pracuje jako mechanik vozů koncernu Volkswagen. Motoristické sprinty jezdí sedm let od roku jejich vzniku.

„Všechno začalo driftováním na staré škodovce. Později jsem se začal zúčastňovat tuningových srazů. Současné auto mám třináct let a baví mě neustále posouvat jeho hranice k maximálnímu výkonu,“ říká skromně závodník. Sprinty jsou „jenom“ jízdou po rovině, přesto se najdou místa, kde se Aleš cítí dobře. „Líbí se mi tratě, kde mají dobrý asfalt a velkou účast diváků. To je například v Panenském Týnci, kde je i výborná organizace,“ říká.

Letos se Aleš Janeček zapojil do technických konzultací. „Snahou Tomáše Vavřince je neustále vylepšovat pravidla. Líbí se mi atmosféra na našich závodech,“ připomíná. O sobě říká, že se na silnicích chová zodpovědně a jezdí svižně. „Velké rychlosti mě příliš nelákají,“ dodává královéhradecký nadšenec.

