Majitelé řidičských průkazů na osobní automobily často řeší, že by se jim v hustém městském provozu hodil hbitější dopravní prostředek. Ideální je stopětadvacítkový skútr, ale existuje i silnější možnost – tříkolový stroj, například Piaggio MP3.

Skútry s dvojicí předních kol má Piaggio ve výrobním programu od roku 2006 a o jejich úspěších hovoří 230.000 celosvětově prodaných exemplářů. Nám se model MP3 líbil již dlouho, a tak jsme ho ve Světě motorů zařadili do skupiny dlouhodobě testovaných strojů. Zatím si jeho služby nemůžeme vynachválit, protože i díky rozměrům je pohodlný a štít dobře chrání jezdce. I pro neznalého motorkáře je ovládání snadné. Stačí nasednout, pootočit bezklíčovým startérem, přidat plyn, zvednout nohy a jedete.

Piaggio na rozdíl od elektrické tříkolky představené na protější stránce má dvě kola vpředu a jedno poháněné vzadu. Rozhodně jde o stabilnější řešení a přední náprava je zkonstruovaná tak, aby se mohl motocykl naklánět. Stará se o to mechanismus sestávající ze čtyř hliníkových ramen spojených se čtyřmi klouby (jsou pevně uchyceny k centrální objímce) a dvou bočních objímek spojených s rameny pomocí čepů a kuličkových ložisek. Uvnitř postranních „rukávů“ se otáčí pravá a levá trubka řízení v klasickém jednoramenném uspořádání. Specialitou je i aretace, kdy skútr zůstane stát rovně na třech kolech i bez stojanu. Při zastavování u křižovatek ji moc nevyužíváme, ale pomáhá při parkování, kdy nemusíme bojovat s hmotností skútru.

Dvojité zavěšení předních kol zajišťuje lepší přilnavost a stabilitu v zatáčkách, i když zpočátku nám přišlo řízení trochu zvláštní. Dvě přední kola odpustí víc než jedno a nerozhodí je ani průjezd kanálem.

Vzhledem k rozměrům a hmotnosti 260 kg není MP3 v hustém městském provozu tak hbité jako menší stopětadvacítkové skútry, ale zase vás z bodu A do bodu B dopraví rychleji a pohodlněji. Také se s ním nemusíte bát vydat na delší cestu, komfort cestování je výrazně lepší a na dálnici v klidu zvládne udržet 130 km/h. Jednoválcová čtyřstovka totiž disponuje výkonem 26 kW při 7500 otáčkách a točivým momentem 37,7 Nm při 5750 min-1, takže si s ní i slušně zadovádíte. A komu by to bylo málo, pro toho má Piaggio připravenou verzi 530 hpe Exclusive s výkonem 32,5 kW, a dokonce i zpátečkou.

Video se připravuje ...

Plusy

Účinná kapotáž a štítek

Stabilita předních kol

Dostatečný výkon motoru

Minusy

Ve městě není tak hbitý

Aretační tlačítko daleko od palce

Vyšší cena