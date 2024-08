Mototest Piaggio Medley: Na skútru na hory

Piaggio Medley 125 S rudé barvy je nepřehlédnutelné stejně jako svítivě žlutá Aprilia SR GT 125. Tu máme v redakci letos na dlouhodobý test. S aprilií má medley stejný motor o výkonu 11 kW a multifunkční displej. Vlastně jde o sourozence. Přesto každý vypadá úplně jinak a taky se trochu jinak chová.

U Italů většinou narážíme na odstávající plasty nebo jiné nešvary jižanského průmyslu. Námi testovaný kus byl z tohoto pohledu naprosto v pořádku. Zaznamenali jsme ale jiný problém, a to nepříjemné, i když jen lehké vibrace, které se občas objevovaly v rychlosti okolo 70 km/h. Když jsme je zaregistrovali poprvé, vypadalo to jako možný defekt zadní pneumatiky, který se taky projevuje zpočátku nepříjemným chvěním. Po zrychlení nebo zpomalení ale vše odeznělo, což by se v případě píchlé gumy nestalo. Vibrace se projevovaly až po zahřátí stroje při delší jízdě. Když byl skútr krátce po startu, nevibroval.

Trochu skáče

Žít v zemi, kde mají hladké silnice bez výmolů, tak není tomuto skútru skoro co vytknout. Bohužel ale stav českých silnic není nejlepší, a tak pohodlí při jízdě musí zachraňovat tlumiče a kola našich vozidel. Rozbité pražské ulice jsou pro medley trochu moc a při svižné jízdě, byť stále povolenou padesátkou, občas stroj skáče. Tím se liší od zmiňované aprilie.

Některé nerovnosti jsou dost nepříjemné, takže při vyšší rychlosti jezdec nadskočí. Na vině bude celkové nastavení, protože medley má v porovnání s jinými skútry velká kola. Vpředu 16 a vzadu 14 palců.

Jinak je tento rudý Ital ale velmi obratný. I když se svými 140 kilogramy není lehčí než jiné stopětadvacítky, pocitově se zdá být o nějaké to kilo hubenější. Postavit ho na hlavní stojan jde velmi lehce a vlastně ani jakákoliv jiná manipulace s ním nevyžaduje velkou fyzickou námahu. Lehkost, s jakou se dá tlačit nebo otáčet, je znát i při jízdě. Nechceme nikoho navádět k porušování předpisů, ale když se budete prosmýkávat kolonou mezi auty, jde to velmi hladce.

Kam s ním

Medley se odemyká klasickým klíčkem. Ten je trochu nešikovně umístěn nízko pod řídítky a utopený mezi plasty. Jezdec tak při nasednutí nevidí, kde je škvíra zámku, a chvíli tak vráží klíčem naslepo do okolí zámku, než se trefí. Případně se musí ohnout a chtě nechtě se před jízdou skútru poklonit.

Když už jsme u klíčku, tak nádrž se odemyká přímo na víčku. Po odemčení do ní můžete natankovat sedm litrů benzinu, na které ujedete při úsporné jízdě okolo 250 kilometrů. Úplně do sucha jsme nádrž nevyjeli, takže jsme tankovali po přibližně dvou stech kilometrů. Ač jsme jeli i do hor a kousek cesty absolvovali taky po dálnici, dokázali jsme držet spotřebu na 2,5 l/100 km. Na dálnici jsme se ale dostávali přes hranici tří litrů. Na jízdu po tomto typu komunikací ale medley není.

Nevadí mu ovšem kopce. I s plnoštíhlým jezdcem o hmotnosti 130 kilogramů jsme během jednoho odpoledne zvládli vyšplhat na nejvýše položenou a volně přístupnou silnici v ČR. Vyjeli jsme na Klínovec a dosáhli nadmořské výšky 1244 metrů nad mořem. Cestou do hor jsme přitom projeli tunelem Blanka v Praze, který leží nějakých 170 metrů nad mořem. Během jedné cesty tak medley muselo vystoupat o více než tisíc výškových metrů a pak opět o více než kilometr klesnout. Brzdovou kapalinu jsme neuvařili a sjezd zvládli naprosto bez problémů.

Při výletu mimo město je medley ideální parťák na křivolaké okresky. Na rovných hlavních silnicích se budete trápit vy i stroj. Sice zvládne jet i stokilometrovou rychlostí, ale je to na hranici možností. Zato v serpentinách na vedlejších silnicích si užijete obratnost skútru i krásu krajiny.

Když vás u cesty něco zaujme, díky malým rozměrům můžete vlastně kdekoliv zastavit a prohlédnout si objekt svého zájmu. V okolí Božího Daru jsme si tak projeli naučnou stezku, jejíž panely jsou podél silnice směrem na Potůčky. Malý skútr se dá snadno postavit na stojánek na kraji silnice a nikomu nepřekáží. Jezdec si přečte pár zajímavostí o daném místě a může pokračovat v cestě. Třeba na Klínovec.

Plusy

Dobrá manévrovatelnost

Atraktivní design

Pohodlný posez

Minusy

Horší odpružení

Špatně dostupná spínací skříňka