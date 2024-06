Mototest Royal Enfield Shotgun 650: U sta broků!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Původně britský výrobce motocyklů přestěhoval svou produkci do Indie již v roce 1955, aby uspokojil požadavky indické armády. Mateřská společnost zavřela svůj výrobní závod ve Velké Británii v roce 1967 a dále výroba pokračovala již pod hlavičkou Enfield India. V roce 1993 získala značku skupina Eicher a od královské rodiny dostala opět souhlas k používání přívlastku Royal. Majitelé se tedy měnili, výroba stěhovala, ale to nejdůležitější zůstalo: klasický styl motocyklů. Takový je i bobber Shotgun 650, který se světu představil loni.

Návrat v čase

A pokud bude shotgun jezdit tak, jak vypadá, máme se na co těšit. Klasický střih s velkou nádrží, přiznaným rámem a dvojicí doutníkovitých laufů připomíná stroje ze šedesátých let. Celá motorka je řemeslně poctivě vyrobena. Co má být z plechu, je z plechu – přední štítek, blatníky i boční kryty boxů. Bytelně působí i hliníkové odlitky u stupaček nebo držáku řídítek. Celý koncept krásně doplňuje řadový dvouválec s žebrováním, který je v případě shotgunu celý lakovaný načerno. Hezky je schovaný olejový chladič, který neruší stavbu motorky.

Milým detailem jsou motýlí křídla u napojení výfukových svodů k válcům a ke stylu stroje se hodí i archaicky působící analogové přístroje s mechanickou ručičkou rychloměru. Ale Indové nezapomněli ani na moderní prvky, takže čirý reflektor využívá diody, stejně jako zadní kulaté světlo. Pod levým krytem pod sedlem najdete i konektor USB pro dobíjení mobilů a vedle přístrojového štítu je malá obrazovka pro navigační systém Trippler z mobilní aplikace.

Jako celek působí shotgut impozantně, zejména s jedním sedlem – prodává se v dvoumístném uspořádání, ale část pro spolujezdce lze jednoduše odmontovat. A moc mu sluší nejdražší barevná kombinace Stencil White.

Poklidná síla

Základem motorky je řadový dvouválec 648 cm3 z vývojového centra Royal Enfield nedaleko britského Leicesteru. Mírně krátkozdvihový agregát (78 x 67,8 mm) s rozvodovým řetězem mezi válci a vstřikováním s řídicí jednotkou Bosch ze sebe dostane výkon 34,6 kW při 7250 otáčkách a maximum točivého momentu 52,3 Nm při 5650 min-1. Nízký kompresní poměr 9,5:1 ukazuje na nízkou úroveň výkonového ladění, ale je to dané tím, aby motor fungoval i na méně kvalitní palivo a měl nízkou spotřebu.

Není to tedy žádný závodník a nějakou výraznou dynamiku u něj ani nehledejte, zvlášť ve spojení s vysokou hmotností shotgunu (240 kg). Táhne hezky odspodu a není potřeba ho příliš vytáčet. Ono totiž zrychlení je v celém pásmu víceméně stejné. Ideální je poklidné pohodové cestování, které spodový motor obohacuje podmanivým brumlavým hlasem. Do toho slyšíme i pleskání z výfuků, což dohromady dělá zajímavou muziku. Ani nám nevadila absence otáčkoměru či malinké číslo zařazené rychlosti na displeji. Řadíme podle pocitu, podle zvuku a se strojem se rychle sžíváme. Snad jen jednou se nám stalo, že jsme si mysleli, že jedeme na šestku, ale ještě tam byla pětka.

Tulák indický

Shotgun je postavený na stejném ocelovém rámu jako cruiser Super Meteor, avšak s výraznými úpravami. Zásadní je strmější úhel řízení, 25,3° namísto 27,6°. Zdvih přední nastavitelné vidlice Showa BPF zůstal 120 mm, ale zadní tlumičů jen 90 mm (Super Meteor má 101 mm). Rozvor se zmenšil o významných 35 mm a sedlo je naopak 55 mm výše než u Super Meteoru. Na shotgunu se proto sedí sportovněji, ale i tak je pozice za řídítky stále příjemná.

Sportovnější jsou také vlastnosti stroje, i když při manipulaci na místě je znát jeho hmotnost. Překvapivě ochotně se vrhá do zatáček. V malých rychlostech se až zavírá, což může být nepříjemné, ale po chvilce si na to zvykáme. Potom oceňujeme, že se motorka díky nízkému těžišti hezky sklápí a výborně drží. Stačila chvilka na osahání, a už v každé zatáčce škrtáme stupačkami o asfalt a přitom se cítíme jistě a bezpečně. Tedy hlavně na hezké vozovce, na níž je tuhý podvozek stabilní. Na rozbitých českých okreskách potom motorka výrazněji poskakuje a natřásá nás. To bychom jí ale odpustili, protože tak by se měl správný drsný bobber chovat.

Plusy

Originální styl

Příjemný posez

Poctivé zpracování

Nízké těžiště

Jistota a stabilita v zatáčkách

Minusy

Tuhé zadní odpružení

Slabší dynamika

Vyšší cena