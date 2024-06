Mototest Honda CB500 Hornet: Nejslabší z hejna sršňů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nahý streetfighter Honda s dvouválcovým motorem určený pro držitele řidičského oprávnění kategorie A2 nesl ještě loni označení CB500F. Jeho prapůvod sahá do roku 2013, kdy Honda představila celou skupinu pětistovek pro začínající řidiče – součástí bylo i cestovní enduro CB500X, kapotované CBR500R a nakonec bobber CMX500 Rebel. Troufám si říct, že jde od začátku o povedené stroje, kterým se zejména čínská konkurence stále snaží jen přiblížit. Naháč CB500F navíc dostal při modernizaci v roce 2022 vylepšený podvozek a jako nejlevnější „velká“ motorka Hondy funguje skvěle.

Tak proč po dvou letech opět změna, když základ je tak dobrý? Aby Honda odolávala konkurenci, musí se otáčet, a hlavně se o ní musí mluvit. I proto nyní přichází s označením Hornet, které mně osobně sice k motorce o výkonu 35 kW příliš nesedí, ale co se dá dělat. Hornet by měl mít točivý čtyřválec a trhat řidiči ruce z řídítek, jak uměly šestistovky a devítikila na přelomu tisíciletí.

Drobné změny

Nové jméno a vzhled dodávají modelu CB500 Hornet nový náboj. Přepracovaná přední kapotáž nyní působí agresivněji, a to zejména díky diodovým světlometům s širším světelným kuželem umístěným nad nimi. Geometrické úhly ukrývají boční kanály vedle světlometů, které plynule usměrňují proudění vzduchu kolem horní části palivové nádrže. Tento aerodynamický prvek přispívá k lineární odezvě řízení a k lepší ovladatelnosti. Rám, podsedlovka i tvar nádrže zůstaly stejné, změnilo se ještě zadní světlo. Když na CB500 usedám, uvědomuji si, jak je malý hornet štíhlý, jak stehna hezky obepínají velkou nádrž a jak se na něj příjemně nasedá.

Sedlo je ukotvené jen 785 mm nad zemí, takže s výškou 174 cm krásně oběma nohama dosáhnu na zem. Určitě bude vyhovovat i menším holkám, protože v případě začínajících motorkářů s řidičákem A2 předpokládám, že v osmnácti jsou stejně všichni vyšší než já. Sedlo je pohodlné, vzpřímenější jízdní pozice fajn a řídítka jsou přesně v místech, kde je chci mít. Skrčené nohy a poloha stupaček dávají tušit, že se na horneta bez problémů poskládají i mnohem vyšší jezdci.

A za řídítky si všímám další novinky. Přístrojový štít už není z tekutých krystalů, ale nad světlem nyní trůní 5“ barevný displej TFT s možností výběru ze tří zobrazení. Čitelnost je velmi dobrá i na přímém slunci a potěší konektivita systému s mobilními telefony prostřednictvím aplikace Honda RoadSync. Jezdec si tak může na displeji pouštět pokyny navigace nebo přes bluetooth a headset telefonovat a poslouchat v helmě muziku.

S novým přístrojovým štítem přichází i čtyřsměrový a v noci podsvícený ovladač v levé rukojeti, u nějž se ale do titěrných tlačítek v rukavici hůře trefuje. A na rukojeti se objevil i přepínač „T“ pro vypnutí kontroly trakce. Ta je totiž od roku 2024 také standardním vybavením. Systém porovnává otáčky předního a zadního kola a v případě zjištění jeho prokluzu omezí vstřikování paliva, čímž plynule sníží točivý moment.

Široký rozsah

Osmiventilový, kapalinou chlazený řadový dvouválec o objemu 471 cm3 disponuje výkonem 35 kW dostupným při 8600 min-1, točivý moment 43 Nm je k dispozici při 6500 min-1. Vrtání a zdvih jsou 67 x 66,8 mm a kompresní poměr dosahuje hodnoty 10,7:1. Zalomení klikového hřídele jsou vzájemně pootočena o 180° a hlavní vyvažovací hřídel je umístěn za válci blízko těžiště motocyklu. Motor má upravené vstřikování paliva PGM-FI, protože proudění vzduchu přes vzduchovou komoru a těleso škrticí klapky je přímější.

Optimalizace časování zapalování a poměru vzduchu a paliva přispěla k silnější akceleraci od nízkých otáček s lineárním průběhem výkonu a pocitem z ovládání plynu. Motor tak běží kultivovaně v širokém spektru otáček a zprostředkovává slušný zátah již od 2000 min-1. Proplétání městským provozem je pohodové. Spojku zmáčknu jedním prstíkem a jednotlivé kvalty do sebe jemně zapadají. To nejlepší ale ze sebe vydá až po překročení pěti tisíc, kdy se i malý hornet slušně rozvášní. Celá motorka je přitom hezky vyvážená. Tlumiče nabídnou nejen dostatek komfortu při překonávání kanálů a zpomalovacích prahů, ale zajišťují i vysokou dávku jistoty, když zalehnete do zatáček. Motorka se sklápí ráda v nízké i vysoké rychlosti a nabídne slušnou porci zážitků i zkušenějším motorkářům. A když se k tomu připojí výborné přední brzdy s dvojicí 296mm kotoučů a čtyřpístkovými třmeny Nissin, je i s malým hornetem slušná zábava.

Plusy

Kvalitní motor a podvozek

Líbivý design

Dobře čitelné přístroje

Působí dospěle

Účinné přední brzdy

Minusy

Asi bychom ho neoznačili Hornet