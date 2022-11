Munro Mark 1 se představí již brzy, chce být elektrickou konkurencí Defenderu

Již pátého prosince představí společnost Munro svůj elektrický offroad Mark 1, který má ambice stát se nejschopnějším vozem svého druhu na světě. S ohledem na vývoj a výrobu ve Velké Británii se tak nelze divit, že ho mnozí označují za čistě elektrickou alternativu k původnímu Land Roveru Defender. Společnost už navíc zveřejnila i vcelku působivé parametry.

Elektrický offroad se stálým pohonem všech kol, zřejmě prostřednictvím jednoho elektromotoru, slibuje nejvyšší výkon 280 kW (cca 376 k) a nejvyšší točivý moment až 700 Nm. O napájení se stará baterie s kapacitou 80,1 kWh, která by měla zajistit kombinovaný dojezd asi 270 kilometrů. Případně by měla vystačit na 16 hodin práce.

Video se připravuje ...

Díky podpoře rychlonabíjení výkonem 100 kWh stačí k nabití z 15 na 80 procent kapacity pouze 36 minut. Pomalé nabíjení pak probíhá při výkonu až 22 kW, díky čemuž by nabití z 15 na 100 % mělo být otázkou zhruba tří hodin.

Pro maximální schopnosti v terénu je vůz vybaven redukční převodovkou, uzavíratelnými diferenciály a pevnými nápravami. Nosnost vozu je až jedna tuna, přičemž do nákladového prostoru by se měla vejít i paleta. Vůz navíc utáhne vlek o hmotnosti až 3,5 tuny a celková hmotnost soupravy by měla být do cca 7 tun.

V terénu vůz nabízí světlou výšku 45 cm pod karoserií a 29 cm pod nápravami. Nájezdový úhel by měl být až 88 stupňů, odjezdový zhruba 70 stupňů. Brodění by pak měl vůz zvládat do hloubky až 100 centimetrů.

Konstrukce vozu s karoserií na rámu by navíc měla být snadno opravitelná a ve velkém používá široce dostupné díly, což by mělo provoz vozu výrazně usnadnit i zlevnit. Stejně tak bude možné snadno provádět servis vozu, případně společnost disponuje servisními týmy. Společnost je navíc schopná vůz upravit potřebám zákazníka a specifickému využití.

Premiéra vozu je neplánována na 5. prosince, přesto už nyní nabízí společnost možnost předobjednávky vozu za cenu 500 liber. Tedy cca 14.000 Kč. Hlavní využití vozu se očekává v těžebním průmyslu, mezi farmáři, apod. Vůz by zkrátka měl být připraven na náročnou práci v těžkém terénu.