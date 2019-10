Musk naznačil podobu Tesla pick-upu, zapomeňte na všechny známé nákresy

Jak Elon Musk naznačil v jednom ze svých říjnových příspěvků na Twitteru, nový elektrický Tesla Pick-up by mohl být představen již v průběhu příštího měsíce, tedy listopadu. A ačkoliv už jsme se o něm v uplynulých měsících dozvěděli pár zajímavostí, jeho podoba zatím stále zůstává tajemstvím.

Není tedy divu, že se Musk na Twitteru nestále setkává s dotazy na vzhled nového vozu. „Co si myslíte o nákresech Tesla pickupu, které kolují kolem?“ zazněl dotaz, který Musk obdržel od uživatele Twitteru @28dayslater. A překvapivě následovala i Muskova odpověď.

„Cybertruck nevypadá jako nic z toho, co jsem viděl kolovat na internetu. Přibližuje se spíš obrněnému transportéru z budoucnosti.“ Označení Cybertruck přitom Musk nepoužívá poprvé. Vzniknout mělo právě díky designu připravovaného pick-upu, na kterém se měl s šéfdesignérem Franzem von Holzhausenem podílet i samotný Musk.

Z oficiálních zdrojů tak zatím máme stále jen jednu jedinou designovou skicu, na které by měla být část nákladového prostoru nového pick-upu. Zbytek informací pak vychází ze spekulací a různých náznaků, které Musk někde utrousil (nejčastěji na Twitteru).

