Může být Fiat 500e ještě stylovější? S touto sadou příslušenství beze všeho

Nová generace elektrického Fiatu 500e se oficiálně představila na jaře letošního roku. Pořád je to to malé roztomilé retro autíčko stavějící na úspěších svých předchůdců. To ale neznamená, že by nedokázalo nabídnout bohatou a moderní výbavu. Přesvědčuje nás o tom firma Mopar.

Ta pro elektrickou pětistovku nabízí na osm desítek nejrůznějších doplňků exteriéru a interiérů, kterými si můžete svůj nový elektromobil dozdobit. Například řada Sport Techno obsahuje kryty zrcátek a loga ve specifických barvách, stejně jako svébytná sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny s matným povrchem v šedé barvě.

Kromě toho si mohou zákazníci objednat také osvětlené prahové lišty a systém okolního osvětlení. Firma Mopar připravila rovněž sadu krytů klíčku a speciální kapsu na středové konzole pro odložení telefonu či kosmetických potřeb.

Podobně jako u jiných modelů dostává i Fiat 500e možnost sady D-Fence Pack, což je vlastně balíček vytvářející uvnitř lepší prostředí. Nechybí čistič vzduchu či vysokotlaký filtr. Podle tvůrců celá sada průběžně dezinfikuje kabinu a posádku chrání, přičemž dokáže zachytit až 99 % bakterií. Kromě toho si můžete připlatit také za „uklizenou šňůru“, což není nic jiného než taška pro nabíjecí kabel v zavazadlovém prostoru.

Technické specifikace známe již od jara. Pohon elektrické pětistovky obstarává jeden elektromotor o výkonu 88 kW (118 k). S ním vůz zrychlí na 50 km/h za 3,1 sekundy, stovka mu trvá rovných devět sekund. A maximální rychlost je v tomto případě omezena na 150 km/h. Lithium-iontový akumulátor má kapacitu 42 kWh a podle tabulek vystačí na dojezd 320 kilometrů.