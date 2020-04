Můžete zvýšit výkon plug-in hybridního BMW? Ano, a nestojí to moc

Společnost BSR už poladila mnoho různých aut. S modifikacemi vozů do zásuvky se ale zas až tak často nesetkáváme. Nicméně, jde to!

O společnosti BSR jsme psali poměrně nedávno. Český freeskier Roman Holub si od úpravce nechal poladit svůj kombík Seat Leon Cupra, jehož modifikace posunula sériových 300 koní na hodnotu 511 k a 620 newtonmetrů točivého momentu. Tady už nestačí jen pár úprav softwaru, došlo i na použitou techniku, o které si můžete více počíst zde:

Ladění aut se spalovacími motory není mezi úpravci ničím výjimečným. Zpravidla lze drobného navýšení výkonu dosáhnout prostou úpravou řídicí jednotky. Jak je to ale v případě vozů do zásuvky? Třeba takových plug-in hybridů? Ano, i tady je to možné.

BSR to demonstruje na plug-in hybridním BMW 330e sedan. Pro generaci G20 byla v modernizované laboratoři vyvinuta optimalizace výkonu, která strčí do kapsy i nejvýkonnější článek v aktuální modelové řadě - M340i.

BMW řady 3 plug-in hybrid slibuje systémový výkon 252 koňských sil a 420 newtonmetrů točivého momentu. Měření sériového kousku vykázalo ještě o něco lepší čísla, jmenovitě 259 koní a 456 newtonmetrů. Ani to ale společnosti BSR nestačilo a pustila se do práce.

Výsledek? Výkon narostl o 142 k a nyní se pohonná soustava chlubí silou 401 koní. Výrazně si polepšil i točivý moment, z původní hodnoty je teď působivých 702 newtonmetrů (+246 Nm). To všechno bez zásahu do původní techniky. Za vyladění plug-in hybridní trojky, kde je základem pořád spalovací motor, si BSR po slevě účtuje 16.603 Kč. To není zas až tolik. A co myslíte, dočkáme se brzy i modifikací elektromobilů?