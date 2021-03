Muzeum ruské značky Lada slaví 45 let. Mrkněte, jaké speciality vystavuje

Automobilky rády připomínají svoji historii, zvlášť když je bohatá. Platí to i pro ruského výrobce AvtoVAZ prodávajícího vozy značky Lada. Jeho firemní muzeum bylo otevřeno už šest let po zahájení sériové výroby v Toljatti, v roce 1976, a tak letos slaví 45 let od svého otevření.

Za tu doby se přitom expozice hodně změnila a výrazně zvětšila. Původně muzeum zahajovalo svoji činnost s pouhými třemi automobily, dnes už však jeho sbírka čítá přes 60 vozidel, která doplňují další tisíce exponátů spjatých s výrobou v Toljatti.

Součástí expozice jsou přitom hodně zajímavé automobily z různých etap historie výrobce a různé koncepce. Vystavený „třešňově“ červený VAZ 2101 je vůbec první automobilkou prodaný vůz, který před příchodem do muzea 19 let opečovával jediný majitel. Za odměnu, že žigulíka daroval zpět automobilce, dostal od ní nové auto.

Prezentovaný VAZ 2103 je zase miliontý vyrobený automobil, který byl smontován 21. prosince 1973. Nechybí ale ani VAZ 2101, který objel svět, nebo VAZ 2105 s unikátním Wankelovým motorem. S myšlenkou rotačního agregátu v Sovětském svaz několik let koketovali, kvůli nízké spotřebě a vysoké spotřebě se však většího rozšíření nedočkal. Vozy s tímto silným motorem tak využívalo KGB či sovětské milice.

Důležitou kapitolou v historii ruského výrobce je ale také VAZ 2121, známá dnes opět jako Lada Niva (v nedávné době Lada 4x4). Proto muzeum vystavuje jeden z prvních postavených kusů, v renovovaném stavu, stejně jako exemplář, co více než 10 let sloužil na Antarktidě, nebo pětidveřový kousek, co v Himalájích vyšplhal až do nadmořské výšky 5726 m.n.m.

Z novější historie automobilky dnes patřící do aliance Renault-Nissan-Mitsubishi zase zaujmou jubilejní kusy Samary nebo Priory. Je tu sedan VAZ-21099 (prodávaný jako Lada Samara), který byl uveden v roce 1991 jako oslava čtvrtstoletí existence výrobce. Vystavené kombi Lada Largus je zase podepsána ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který nechyběl při zahájení jeho výroby. Se žlutou Lada Kalina Sport se Putin zase svezl při inspekci amurské dálnice, když s ní absolvoval na 2.000 km. S prezentovanou předprodukční Ladou 110 se zase svezl Putinův předchůdce Boris Jelcin.

Zaujme také expozice konceptů, prototypů nebo závodních aut. Pamatujete si třeba dvoumístný roadster Lada Roadster nebo závodní verze Nivy a Samary? Série aut Projektu C zase vytvořila základ pro platformu dnes velice úspěšného modelu Vesta, jehož prototyp v továrním muzeu Lada rovněž nechybí.