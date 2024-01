Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Díky mezinárodním prezentacím nových aut v zahraničí mám relativně dobrý přehled o provozu ve zbytku Evropy. Ve srovnání s ní čeští řidiči překvapivě nedopadají tak špatně. Jen s tím dodržováním rychlosti a ohleduplností k ostatním na tom nejsme příliš dobře.

Společné však máme mimo jiné to, že někteří účastníci silničního provozu neznají ani fundamentální pravidla, ačkoliv bychom si je všichni měli pamatovat z autoškoly. Nebo si je alespoň osvojit v rámci pohybu v běžném provozu.

Začíná to například oblíbeným „zipováním“ neboli střídavým řazením z jednoho pruhu do druhého. Zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) tento způsob řazení definuje takto: „Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu.“

S tím souvisí také způsob, jakým se do průběžného pruhu řadíme. Spousta z nás se totiž snaží do jedoucí kolony zařadit ještě daleko před zúžením, čímž ohrožuje ostatní řidiče a zpomaluje provoz. Správně se ovšem do průběžného pruhu zařadíme až na konci. Jedině dodržováním tohoto pravidla tak zajistíme plynulost a bezpečnost provozu.

Sám se na českých silnicích někdy setkávám také s brzkým zařazováním z připojovacího pruhu. Podle pravidel bychom ovšem měli využít celou jeho délku, přičemž blinkr zapínáme až před samotným přejetím do průběžného pruhu, abychom nemátli ostatní řidiče. A samozřejmě zrychlíme na stejnou rychlost jako vozidla v průběžném pruhu.

V případě odbočování se včas přemístíme do pravého průběžného pruhu, zapnutím blinkru dáme ostatním řidičům na vědomí, že se chystáme změnit směr, následně do odbočovacího pruhu plynule přejedeme již na začátku a teprve poté brzdíme (v ideálním případě).

Oříškem bývá také jízda po silnici s třemi pruhy v jednom směru. Na takové komunikaci smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního pruhu z pravého (pomalejšího) jízdního pruhu. Obdobně se postupuje při přejíždění z levých do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce.

A co vy? Jaké nešvary (nejen) na českých silnicích trápí vás?