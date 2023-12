Jak používat mlhovky? Tito řidiči to neumí správně

Používání světel do mlhy není žádná věda, ale auto to za vás neudělá a zákon nevymyslí. Pojďte se podívat, jak se to dělat nemá.

Na podzim a v zimě vždy na silnicích vídáme dva protipóly řidičů a nedávné chladné dny to velmi krásně ukázaly. Na jedné straně jsou ti, kteří chtějí do písmene splnit § 32 zákona 361/2000 Sb. a zapnuli zadní mlhovky svého vozu, i když to nebylo potřeba, a na druhé ti, kteří všechno nechali na automatice a ani v poměrně husté mlze vzadu nesvítili vůbec.

Při každé mlze totiž potkáte zástupce obou těchto táborů – jak lidi, kteří věří, že za ně auto všechno vyřeší, tak i ty, kteří si ochotně nechají vypalovat sítnice vozem před sebou a sami budou oslňovat rudou září řidiče za sebou. Spojuje je jedno – rezignují na to, aby za volantem přemýšleli a používali osvětlení svého vozu ku prospěchu věci.

Ať říká zmíněný paragraf cokoliv, faktem je, že zadní mlhovky slouží k jediné věci – k tomu, aby bylo vaše vozidlo zezadu dobře vidět, pokud na to kvůli dešti, sněžení nebo husté mlze standardní obrysová světla nestačí. Pokud tedy vidíte auto před sebou na několik stovek metrů i bez mlhovek, máte jasno – ty zadní rozsvěcovat nepotřebujete.

Naopak pokud je pár desítek metrů před vámi neprostupná „bílá tma“, vezměte osvětlení vozu do vlastních rukou a zapněte, co máte. Totiž, systém automatického řízení osvětlení vozu reaguje nikoliv na viditelnost, nýbrž na množství světla. A při mlze nemusí být množství světla menší oproti lehce zamračenému dni, třebaže pro lidské oko je viditelnost zásadně snížená. Proto auta sama nikdy neovládají světla do mlhy a proto v mlze často nezapnou ani potkávací světla.

