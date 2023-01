Na prodej je Porsche 944. Jako šestikolový pick-up!

Porsche nikdy nenabídlo sériový pick-up. Ke sportovní prestiži značky se tak nějak nehodí… I když pod ní v minulosti vznikalo všelicos, třeba naftové traktory. Je zde tedy prostor pro přestavby. Čekáte, že někdo uřízl kus Cayenne nebo Macanu, které by se k takové vylomenině coby SUV hodily nejvíce? Omyl. Za základ téhle konkrétní posloužilo starší kupé 944. A výsledek má celkem šest kol. Vážně!

Bizarní. Ale je zároveň mixem různých modelů výrobce z Zuffenhausenu. Konverze zabrala 2,5 tisíce člověkohodin, ale dělalo se na ní postupně plných 26 let – od poloviny „devadesátek“ do předloňska! Od kompletace stihl „jezevčík“ ujet sotva 1200 kilometrů. Pochopitelně – je přihlášen normálně do provozu. Aktuálně má registrační značku CW DK 914.

A co onen zmíněný mix? Předek je z 944 S2 z přelomu 80. a 90. let minulého věku. Znalci ovšem vědí, že hlavní pevné reflektory darovala o dekádu starší speciální 924 GT. „Mrkačky“ tedy chybějí. Sedmnáctipalcová litá kola BBS zase zkrášlovala devětsetjedenáctku. Konkrétně Turbo generace 993. Vpředu obouvají pneumatiky rozměru 205/50, vzadu pak čtveřici širších 255/40. Zde jsou lakována černou barvou a mají středy v oranžové Continental, v ní je nastříkáno i celé auto. Doplňují ji černé pruhy na kapotě, bočních prazích a zadním víku.

Nejvíce se toho ale změnilo za sedačkami. Ložná plocha je dlouhá přes dva metry, konkrétně 205 centimetrů a pokrývá ji dubové dřevo. Auto má také výklopný díl střechy. Ten lze ale rovnou celý vyjmout a vejde se do hliníkového boxu. Posádka je ale i tak při případném převrácení v bezpečí. Porsche má vzadu řádně široké blatníky, mohutný nárazník a stylová kulatá koncová světla. Ovšem moderní diodová. Třetí brzdové je mimochodem na hraně střechy, Kdyby korba nestačila, je tu ještě koule, takže se dá táhnout i přívěs.

I interiér kombinuje černou a oranžovou, respektive kůži a látku. S prošíváním. Sedačky jsou vyhřívané, při couvání přijde určitě vzhlede k délce vhod kamera.

Třílitrový atmosférický čtyřválec pochází z modernější řady 968, která se vyráběla v letech 1991-1995 a byla poslední evolucí vozů Porsche s motorem vpředu a uspořádáním „transaxle“. V té motor dával 240 koní, tedy 177 kW. Mimochodem 944 S2 měla jen 155 kW (211 k). Pětistupňová manuální převodovka přenáší newtonmetry samozřejmě dozadu. Tedy v tomto případě na obě nápravy! Tu, kterou porsche původně nemělo, darovalo Audi 200 Turbo a má panhardskou tyč. Je řiditelná, aby se zamezilo nerovnoměrnému opotřebení pneumatik. Brzdy najdeme na všech šesti kolech, podvozek dostal tlumiče a pružiny KW.

Auto prodává jeho tvůrce Denis Kunze, milovník Porsche 914 a majitel firmy 914 Boxergarage z Karlsbadu. Zmíněná registrační značka tedy mnohé vysvětluje... Samozřejmě ne západočeských lázní, nýbrž toho na jihovýchod od Karlsruhe v Bádensku-Württembersku. Cena není lidová: 175 tisíc eur, tedy skoro 4,21 milionu korun. Bez vespy, která je vyobrazena na korbě. Ano, přestavba je provedena naprosto precizně… Ale tohle je ekvivalent sumy v korunách za novou 911 řady 992 ve verzi Carrera 4 GTS, která aktuálně přijde na 4,11 milionu. A když si připlatíte sedm set tisíc a nějaké drobné, postavíte si do garáže 911 GT3…

Otázka priorit, šestikolka 944 je pochopitelně unikátem, který určitě vzbudí pozornost. Pro milovníky mladších historických aut v co možná nejpůvodnějším stavu zase bastard. Ale upřímně: velmi zajímavý!

Zdroje: Unique Cars For Sale In Europe FB, Carscoops, Wikipedia, Porsche.cz, TÜV SÜD

Foto: Denis Kunze/Unique Cars For Sale In Europe