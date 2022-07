Na prodej je Porsche Carrera RS 993. Podobných vzniklo omezené množství

Prodejce Graham Rahal Performance nabízí do aukce Porsche 911 Carrera RS z roku 1996. Raritní staromilské kupé patří do sestavy vyhledávaných sběratelských exemplářů, na pozoru jsou milovníci charismatických modelů kusově omezené produkce. Bohatě okřídlený kanárek je jedním z přibližně tisíce vyrobených kusů. První majitel měl tu čest v Japonsku, po 19 letech bylo Porsche vyvezeno do Velké Británie, následně zamířilo do Francie a nakonec zaparkovalo v americké Indianě.

Carrera RS generace 993 zastupovala odlehčenou variantu představenou pro modelový rok 1995, ve srovnání se současností se vyznačovala úsporou hmotnosti například pomocí hliníkové kapoty nesené jedinou vzpěrou, pár deka uspořilo také odstranění ostřikovačů světlometů, tenčí prosklení a úbytek protihlukové izolace. Mezi další poznávací prvky základní výbavy patří přední spoiler, kryty prahů a hlavně nepřehlédnutelné zadní křídlo.

Vnější charakter podtrhují třídílné osmnáctipalcové disky Speedline, na leštěné límce má prodávaný kus obuté semislicky Michelin Pilot Sport Cup 2 o rozměrech 225/40 vepředu a 265/35 vzadu. Sportovní RS bylo posláno k zemi prostřednictvím sériových tlumičů značky Bilstein, které v zatáčkách dobře spolupracují s nastavitelnými předními a zadními stabilizátory. Červeně lakované brzdiče prozrazují přítomnost čtyřpístkových třmenů svírajících vrtané kotouče na všech kolech.

Ryze funkční kabině dominují skořepiny složené z pevných opěradel. Anatomické sedačky v černé kůži ladí s dveřními panely, stropnicí, středovým tunelem a palubní deskou. Kulatý čtyřramenný volant je nezvykle bez tlačítek, vítaný konzervativní přístup převládl i v kapličce pěti kulatých přístrojů ukazující teploty, rychlost, otáčky a nízký nájezd 22.283 mil (35.861 kilometrů). Ukazatel rychlosti a ujeté vzdálenosti byl přizpůsoben americkému trhu, rychloměr cejchovaný do 300 km/h vystřídala hodnota 180 mph, stejnou konverzi podstoupil odometr. Zánovní RS má navíc žluté pásy, čelní airbagy, klimatizaci, elektricky ovládaná okna a klasické rádio.

Největší klenot Carrery RS 993 se skrývá pod typickým zadním křídlem, za žebrováním je vměstnán plochý šestiválec M64/20 o objemu 3,7 litru. Atmosférický motor se skládá z odlehčených vahadel, kovaných pístů, většího variabilního sání a zdvojeného chlazení oleje. Výkon byl z výroby dimenzován na 221 kW (300 koní) při 6.500 ot./min a 355 Nm na hranici 5.400 ot./min. V případě správného řazení šestistupňovým manuálem G50/31 dokázala Carrera o hmotnosti 1.345 kg akcelerovat na 100 km/h asi za 5 sekund, velkou roli hrál i prokluz zadní poháněné nápravy spojené samosvorným diferenciálem. Maximální rychlost dosahovala necelých 270 km/h v doprovodu líbezného projevu dvou výfukových koncovek. Chraplavý zvuk boxeru ještě lépe vyniká na volnoběh.

Původ dvoumístné Carrery v uhrančivé barvě Speed ​​Yellow dokládá kompletní historie připravena k předání šťastnému majiteli. Do konce dražby zbývá několik dní, aktuální nejvyšší příhoz vychází na 210 tisíc dolarů (5,05 milionu Kč), což nebude konečná prodejní cena výtečně opatrovaného Porsche.