Na veřejnost unikly nákresy nové Toyoty Land Cruiser, dostane i verzi GR?

Toyota Land Cruiser J200, tedy největší zástupce populárního offroadu, je na trhu již dlouhých 14 let. Během té doby sice prodělala několik různých modernizací, přesto už je ale nejvyšší čas představit nástupce, který se podle počtu nedávných úniků zdá být téměř hotový. Na co se tedy můžeme těšit?

Nový Land Cruiser by měl být postaven na rámu s delším rozvorem, cca až o 5 centimetrů, díky zkráceným převisům karoserie by však celkové rozměry vozu měly zůstat téměř stejné. Karoserie si zřejmě ponechá své jednodušší tvary, díky tomu však zůstane i nadále snadno identifikovatelná.

Na různých nákresech, které se v poslední době objevují například na instagramovém profilu Kurdistan Automotive nebo ruském fóru prado-club.su, můžeme vidět tradičně tvarovanou kapotu, která ale působí elegantněji. A totéž můžeme říct o nové masce chladiče a světlometech, které by s ní mohly být v jedné rovině (nyní maska lehce vystupuje).

Při pohledu z profilu si můžeme všimnout naznačených lemů podběhů, nášlapů nebo přemístěných zrcátek, která jsou jinak uchycena do dveří. Odlišné je také tvarování posledního okna – tedy mezi C a D sloupkem, které má dynamičtější tvary. A nepatrně změněné se zdá být i křídlo pátých dveří.

Ostatně páté dveře by měly přinést další výraznou změnu. Namísto děleného designu, kdy se spodní část vyklápí směrem dolů, by totiž nové generace Land Cruiseru měla dostat jednodílní páté dveře, které se budou celé vyklápět směrem vzhůru. Celkově tak design Land Cruiseru prošel spíše evolucí, než revolucí.

Výraznější změny by se však měly odehrát uvnitř. Novinka by měla dostat zcela nový digitální přístrojový štít, který bude doplňovat samostatně stojící obrazovka infotainmentu ve stylu tabletu. Další změny pak proběhly ve středové konzole, kde by měla automobilka pozměnit rozvržení ovladačů, atd.

Například volič jízdních režimů, včetně ovladače Crawl Control, by se měl přesunout blíže k řidiči. A zajímavostí je také startovací tlačítko – na některých uniklých materiálech se totiž objevuje s logem GR, což je další příslib dynamičtěji laděného modelu GR Sport.

Technické nákresy pak přinesly zajímavé informace o velikostech kol nebo motorech. Základem pro nový Land Cruiser by měly být obyčejné 17“ plechové disky, naopak na druhé straně nabídky nalezneme až 20“ lité ráfky. Pod kapotou by se pak měly objevit čtyřválcové i šestiválcové motory, přičemž některým pomůže k vyšším výkonům a nižším emisím i elektrifikace.

Na některých trzích, jako je Jižní Afrika nebo oblast Středního Východu, by se mohl objevit i poctivý atmosférický osmiválec. Vrcholem nabídky by pak podle některých spekulací mohla být dvakrát přeplňovaná V8, kterou by Land Cruiser mohl sdílet s novým Lexusem LX. A některé trhy by mohly dostat i 3,3 litrový vznětový motor.

Vzhledem k rozsahu informací, které v poslední době unikly na světlo, se dá předpokládat, že je nová generace Land Cruiseru prakticky hotová. Její odhalení by tak skutečně mohlo proběhnout v období několika následujících měsíců, jak již před časem slibovaly některé spekulace. Je však otázkou, zda se nová generace největšího Land Cruiseru dokáže vrátit na evropský trh.