Na výrobu pouze elektromobilů je zatím příliš brzy, prozradil šéf koncernu VW

Přechod od spalovacích motorů k čisté elektromobilitě je v plném proudu a těší se podpoře z nejrůznějších stran: od automobilek, vlád, klimatických organizací i řady zákazníků. Jde však o komplexní a dlouhodobý plán, který nelze urychlit. A to si dobře uvědomuje i koncern Volkswagen, který v současnosti patří mezi největší propagátory elektrické mobility.

Herbert Diess, šéf koncernu VW, dokonce na nedávné konferenci Financial Times Future of the Car upozornil, že na přechod k čistě elektrickým automobilům je zatím příliš brzy. Problémem by přitom neměla být poptávka ze strany nárazníků, která prý neustále roste, ale infrastruktura podporující rozvoj elektromobility a bezemisních vozidel.

„Vše bude připraveno pro růst, ale bude to chtít obrovské investice a čas,“ citují Diessova slova kolegové z britského Autocaru. „Potřebujeme, aby byly upraveny či postaveny správné továrny, musí být dostupné kapacity baterií a musí být vybudován a zajištěn udržitelný zásobovací řetězec. Zákazníci potřebují vytvoření odpovídající infrastruktury, aby mohli žít s automobily,“ dodal Diess.

Na cestu čistě elektrickým směrem je tedy podle Diesse zatím příliš brzy, přesto se šéf německého koncernu domnívá, že by se skupina Volkswagen mohla časem stát předním světovým prodejcem elektromobilů. Díky nedávným obrovským investicím by k tomu prý mohlo dojít dokonce již do roku 2025. V budoucnu přitom Diess očekává souboj o prvenství s Teslou, přesto věří, že VW bude mít větší výrobní kapacity.

Velký potenciál pak Diess vidí v připravované trojici městských elektromobilů značek Volkswagen, Škoda a Cupra, jejichž první skici byly nedávno prezentovány veřejnosti. Trojice modelů postavených na právě vyvíjené elektrické platformě MEB Small by měla dorazit kolem roku 2025, podle Diesse po nich bude velká poptávka a navíc se počítá s takovou marží, díky které budou i malé elektrické vozy ziskové.