Ostrý Volkswagen ID.3 GTX rozšíří nabídku značky zřejmě již v příštím roce

Ralf Brandstatter, který od července 2020 stojí v čele značky Volkswagen, již během loňského veletrhu mobility v Mnichově potvrdil, že koncept sportovního elektrického hatchback ID.X dostal zelenou a zamíří o výroby. „Rozhodnutí bylo učiněno. Máme ID.4 GTX a budeme mít i ID.3 GTX,“ citovali tehdy jeho slova kolegové z AutoExpress.

Dlouho se přitom nevědělo, kdy bude vlastně nový model představen, jistou představu si však můžeme udělat díky uvedení modelu ID.5 v Rakousku. Martin Hube, produktový tiskový mluvčí, měl totiž podle AutoExpress během této příležitosti zmínit, že model ID.3 GTX dorazí do nabídky společně s modernizací modelu ID.3.

Hube dodal, že projekt úspěšně pokračuje a s modernizací ID.3 se dočkáme několika zajímavých detailů. Součástí modernizace by navíc mělo být naplnění očekávání ohledně zvýšení výkonu a modelu s pohonem všech kol, neboť očekávání zákazníka jsou prý tím, co musí značka naplňovat.

Již z minulosti přitom máme informace, že modernizace modelu ID.3 je naplánována na rok 2023. Je tedy velmi pravděpodobné, že právě v příštím roce představí značka také svůj elektrický hot-hatch ID.3 GTX, který bude po modelech ID.4 a ID.5 dalším modelem v čistě elektrické sportovní řadě GTX, navazující na GTI, GTD a GT-E.

Na přesné parametry produkčního modelu ID.3 GTX si ještě budeme muset počkat, Ralf Brandstatter nicméně již v Mnichově naznačoval, že nemusí být tak výkonný, jako původní koncept. Ten přitom počítal s použitím dvou elektromotorů a kombinovaným výkonem 245 kW (333 k). Baterie pak měla mít využitelnou kapacitu 77 kWh.

V současnosti se ale očekává, že ID.3 GTX převezme techniku z modelu ID.4 GTX. Pohon všech kol přes dvojici elektromotorů by tak zůstal zachován, stejně jako využitelná kapacita baterie, kombinovaný výkon by však mohl klesnout na 220 kW (299 k). Tato kombinace přitom většímu ID.4 GTX umožňuje akcelerovat na 100 km/h za 6,2 sekundy.

Za připomenutí navíc stojí, že ID.3 GTX nemusí být jediným přírůstkem do nabídky koncernových elektromobilů. Již v minulosti se totiž objevovaly spekulace, podle kterých by model ID.3 mohl přijít o střechu a stal by se základem elektrického kabrioletu ID.3 Cabriolet.

Sportovní nabídka modelů ID by se pak do budoucna mohla rozrůst o ještě extrémnější a výkonnější vozy, které by pro budoucí generace zachovaly odkaz písmene R, které mezi současnými osobními vozy Volkswagen představuje vrchol sportovnosti.