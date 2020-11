Nabídka ojetin na trhu klesla proti loňsku o 24.000 aut

Střední hodnota ceny byla v říjnu 149.000 Kč, což je stejně jako před rokem a stav tachometru se rovněž pohyboval na loňských 150.000 km. Stáří aut v české inzerci se stále pohybuje lehce pod desetiletou hranicí. Nejvíce vozů je nabízeno v Praze, následují Středočeský a Jihomoravský kraj. Naopak nejmenší výběr mají zákazníci na Liberecku a Karlovarsku.

"Obecně se dá říci, že po opětovném zavedení vládních opatření proti šíření koronaviru, se zákazníci začali orientovat na auta z levnějších kategorií. Dá se očekávat, že tento trend bude pokračovat i v nejbližší době, protože lidé stále nemají ekonomickou jistotu," uvedl provozní ředitel AAA Petr Vaněček.

Nejvíce se v nabídce vyskytuje Škoda Octavia a to včetně své první generace, která se již deset let nevyrábí. Průměrná cena Octavie I za posledních deset let klesla o 73.000 korun na současných 65.000. Průměrné stáří je v současnosti 16 let s nájezdem přes 210.000 km. Na druhé příčce je Škoda Fabia a na třetí VW Passat.