V Česku se ročně prodá 70.000 ojetin se zfalšovaným původem

Nahrává tomu skutečnost, že čeští zákazníci vnímají jako kvalitnější auta s českým či německým původem, a někteří prodejci proto zemi prvního prodeje prodávaných vozů upravují. Částka, o kterou se díky zatajení skutečné země původu zvýší cena vozidla, se šplhá řádově do desetitisíců korun. Uvedla to dnes společnost Cebia.

Auta původem z Česka považuje za kvalitnější 53 procent českých zákazníků a původ z Německa vidí jako záruku kvality 21 procent Čechů. Tomu odpovídá i taktika neseriózních prodejců, kteří v 55 procentech případů falšování uvádí zemi původu Německo a ve 40 procentech ČR.

Tuto praktiku podporuje také to, že řada lidí nesprávně interpretuje zemi původu, respektive považuje za ni zemi dovozu, tedy poslední zemi, ze které bylo vozidlo dovezené do Česka. Země původu je však ve skutečnosti zemí, pro kterou bylo vozidlo vyrobeno. Velká část ojetých aut, která se do Česka dováží, se nedováží napřímo ze země původu, ale přes více států. Například se tak stává, že je vozidlo přivezeno do Německa a zde účelově zaregistrováno například jen na jediný den a v Česku je následně deklarován u vozidla německý původ, přestože může pocházet třeba z Ukrajiny.

Mezi skutečné země původu u vozidel s falšovanou minulostí patří zejména země jižní, jihovýchodní a východní Evropy či pobaltské země. Setkat se lze i s tím, že auto pochází například ze Spojených arabských emirátů, Ománu či Jihoafrické republiky. Taková vozidla mají na českém trhu výrazně nižší hodnotu než ojetina z Německa, což potvrzuje fakt, že 67 procent lidí by si ojetinu z těchto zemí jednoznačně nekoupilo.

Dovoz ojetých aut v minulém roce vzrostl o 0,1 procenta na 177.261 vozů. Jejich průměrné stáří bylo 10,3 roku, což je o 4,6 roku méně než průměr tuzemského vozového parku. Prodej nových vozů v Česku loni klesl o 4,4 procenta na 249.915 aut.