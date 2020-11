Ojetá Škoda Rapid (2012 - 2018): Jednoduchá a (téměř) bez problémů

Co v autě není, nemůže se rozbít. Toto heslo občas slýchané od automechaniků má skutečně něco do sebe, neboť spolehlivost stroje obecně klesá s rostoucím počtem jeho součástek. Samozřejmě to ovlivňuje řada faktorů, zejména kvalita a také zdařilost technického návrhu. Že je však na tom spousta pravdy, dokazuje mimo jiné také recenzovaný rapid. V nabídce tuzemské značky Škoda měl úlohu nahradit stárnoucí, avšak tehdy stále velmi oblíbenou Octavii Tour, coby poslední štaci kdysi přelomové první generace modelu.

O tom, že je rapid jednodušším autem, svědčí kupříkladu výbava. Po celou dobu produkce u něj výrobce nabízel za příplatek pouze jednozónovou samočinnou klimatizaci, což typickým kupujícím ale pranic nevadilo. Beztak se většinou spokojili se standardní manuální. Na druhou stranu třeba dvouohniskové přední světlomety měly všechny rapidy bez výjimky.

Technicky je vůz takovou směsicí různých modelů Škody. Přední náprava je shodná s Fabií II, posilovač řízení existuje dvojího typu: elektrohydraulický, dobře známý už z dob první fabie, a dále elektromechanický s elektromotorem na sloupku řízení. Důležité je, že ani s jedním nejsou problémy. Zadní nápravu převzal rapid pro změnu z octavie první generace. Jednoduchý podvozek slibuje odolnost a nízké servisní náklady. Oboje nám potvrdil i známý specialista na vozy skupiny VW Petr Petřík z pražské Malé Chuchle. „Snad jen v prvních dvou letech výroby se rapid potýkal s vyteklými předními tlumiči,“ upozornil.

Rapid se po celou dobu nabízel také s motorem 1.6 TDI, chvíli také s tříválcem 1.4 TDI. Vzhledem k ceně a poslání auta ale většina kupujících volila zážehové verze, které tak na trhu ojetin převládají. Do roku 2015 to byly starší motory 1.2 TSI, respektive 1.4 TSI splňující emisní normu Euro 5, pak je vystřídaly novější stejně pojmenované agregáty splňující Euro 6.

Auto Tip 22/2020

Asi nejčastěji narazíte na 1.2 TSI. Původní motor se vyznačoval rozvodem OHC a osmi ventily, hlavně však pohonem rozvodů řetězem. A i tady platí, že nejlépe udělá ten, kdo problémům s ním předejte. „Svým zákazníkům doporučuji preventivní výměnu řetězu po ujetí 80.000 km,“ říká Petr Petřík. „Při tom se nemění jen řetěz samotný, ale také veškeré jeho příslušenství od rozet, klouzátek až po napínák,“ upřesňuje. Jenže pozor, k tomu je potřeba ještě vyměnit krátký řetěz pohonu olejového čerpadla. „Ten totiž obyčejně chrastí více než ten dlouhý pohánějící vačkový hřídel,“ poznamenává odborník. Pokud se teď bojíte, kolik to všechno bude stát, vězte, že to nemusí být vůbec drahé. Petr Petřík si za popsaný servisní úkon, který nikoho z majitelů těchto motorů beztak nemine, účtuje překvapivě příznivých 10.000 korun. A to včetně práce. Pouze motorový olej se platí zvlášť.

Větší agregát 1.4 TSI se i přes rozvod DOHC vyznačuje stejným problémem s řetězem, takže i v jeho případě platí preventivní výměna po ujetí 80.000 km. Cena je jen o málo vyšší než u dvanáctistovky.

Nové motory nabízené od roku 2016 jsou zcela jinými pohonnými jednotkami. Z pohledu uživatele je nejdůležitější přechod na ozubený řemen, přičemž obě kubatury (1.2 a 1.4) mají v této generaci koncepčně shodnou hlavu, tedy s dvojicí vačkových hřídelů a 16 ventilů. Výměna rozvodů by měla proběhnout po ujetí 120.000 km nebo po pěti letech. Jde však pouze o doporučení, nikoliv o závazný servisní interval. Nové motory TSI se zatím ukazují jako spolehlivé. Snad jediné, co se častěji vyskytuje, je tekoucí vodní pumpa, která je poháněna rozvody.

U všech motorů TSI v rapidu výrobce sice předepisoval palivo o oktanovém čísle 95, avšak Petr Petřík doporučuje alespoň při každém čtvrtém tankování načerpat řekněme 15-20 l benzinu o vyšším oktanovém čísle 98. Ještě lepší je použití aditiv do benzinu, přičemž dobré zkušenosti jsou s tím od VIF, případě ještě lepší s produktem ProTec Fuel Cleaner. Bohužel v klasické maloobchodní síti, tedy například na čerpacích stanicích, jej nekoupíte. Aplikací ale můžete předejít drahým problémům majícím původ v zanesených vstřikovačích. V extrému může dojít až k upálení hrany pístu, což je pro motor konečná.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2013 Rapid 1.6 TDI 66 kW 151 000 km 132 000 Kč 2013 Rapid 1.2 TSI 63 kW 159 000 km 160 000 Kč 2014 Rapid Spaceback 1.2 TSI 77 kW 60 000 km 185 000 Kč

Motory

1.2 MPi/55 kW: Asi nejjednodušší motor, jaký lze v rapidu nalézt. Vystačí si se třemi válci a nepřímým vstřikováním benzinu. Rozvod DOHC pohání řetěz, který zde běžně neselhává. Pokud teď máte v hlavě problémy starých motorů HTP, tak v tomto případě nejsou na místě. Jedná se o jiný agregát.

1.2/1.4 TSI/63/77/90 kW, označení CBZA, CBZB, CAXA: Původní motory TSI s rozvodovým řetězem nabízejí pružnost i úsporný provoz. Dodnes přetrvávající hysterie ohledně kolabujících řetězů je již neopodstatněná. Stačí jej po ujetí 80.000 km vyměnit a máte klid. A občas natankovat palivo o vyšším oktanovém čísle, řekněme od 98 výše. A samozřejmě měnit olej po ujetí 15.000 kilometrů nebo po roce. Pokud toto dodržíte, může vám i původní TSI prokázat velmi dobré služby.

1.2/1.4 TSI/66/81/92 kW, označení CJZC, CJZD, CZCA: Novější motory TSI jsou tišší a ještě úspornější v rámci splnění normy Euro 6. Velmi dobrou spolehlivost narušuje snad jen občas tekoucí vodní pumpa. Ohledně paliva platí to, co u předchůdců.

1.4 TDI/66 kW/1.6 TDI/66/77/85 kW: Dva vznětové motory mají v rapidu vždy částicový filtr. Zejména ten větší dobře jede a je velmi úsporný, avšak spektrum závad a problémů je větší než u zážehových agregátů. Navíc některé rébusy, například zanesený ventil recirkulace spalin (EGR) či vadný vstřikovač common-railu, vás dokážou zcela znehybnit. Menší motor 1,4 litru má jen tři válce a na trhu se vyskytuje sporadicky.

Náhradní díly na Škodu Rapid 1.2 TSI 66 kW Spodní rameno přední nápravy 2977 Kč Sada rozvodů 4232 Kč (INA) Vodní čerpadlo 8112 Kč Termostat 702 Kč Přední světlomet 4196 Kč Brzdový kotouč Ferodo 1301 Kč Přední brzdové destičky ATE 1780 Kč

Problémy

Špatně rozprašující vstřikovače u motorů TSI. Může dojít až v poškození pístu.

Zanesený EGR ventil. Motor 1.6 TDI.

Vadný vstřikovač common-railu. Motor 1.6 TDI.

Tekoucí přední tlumiče. V prvních dvou letech.

Vytahaný rozvodový řetěz. Motory TSI do roku 2015

Tekoucí vodní pumpa. Motory TSI od roku 2015.

Koroze výfuku.

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Škoda Rapid

Přestože se po uvedení snášela na rapid kritika za jeho zbytečně okatou snahu o úsporu výrobních nákladů, na trhu se uchytil velmi dobře a vyplnil mezeru mezi fabií a octavií. Coby nové auto se až do letošního konce své kariéry prodával výborně a v bazarech dnes patří k nejpočetnějším ojetinám. Z prodejních statistik se ale nedovíte, že převaha nabídky nad poptávkou s sebou nese jeden problém – vzhledově méně atraktivní kusy s plechovými koly, s nezajímavou výbavou nebo vyšším nájezdem mohou bazaristy pěkně potrápit. Na trh jich z firemních flotil neustále přichází velké množství a prodejci, kteří je často od firem musejí nakupovat v „balíčcích“ po mnoha kusech (aby se dostali i k atraktivním exemplářům) se jich zbavují relativně obtížně. Stejné je to ale i s trojkovou octavií. Přece jen to nejsou auta za pár korun a dnešní klientela je stále vybíravější. Ceny nejlevnějších rapidů už proto začaly padat pod 150 tisíc, s dvousettisícovým rozpočtem už můžete v inzerci vybírat z mnoha desítek ojetin. Rychlý pokles cen zkrátka dnes dělá z rapidu (i z trojkové oktávky) jednu z nejvíce smysluplných mladých ojetin na trhu, alespoň tedy v dané věkové a cenové relaci.

Závěr

Škoda Rapid plní, co slibuje. Na nic si nehraje a přitom je velmi spolehlivá a nenáročná na údržbu. Pro mladé rodiny s dětmi tak představuje téměř ideál, který nezpůsobí, že místo na dovolenou budete šetřit na drahé opravy. Vyhnuli bychom se vznětovým motorům a také samočinné převodovce DSG, které se mohou prodražit.

Plusy

Vyvážené jízdní vlastnosti

Prostornost

Dvě karosářské verze

Jednoduchá technika

Spolehlivost a odolnost

V měřítkách moderních aut dostupný a levný servis

Velký zavazadelník

Zajímavý vzhled (Spaceback)

Nabídka ojetin

Ergonomie

Minusy