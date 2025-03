Nafta přichází o své věrné. Cummins po 106 letech uvedl benzinový motor

Američané nejsou známi pro svou lásku k dieselovým motorům, to však platí jen pro osobní vozy. V užitkových má naopak nafta silnou pozici, kterou ale hodlá tradiční výrobce motorů Cummins narušit benzinovou novinkou.

Jméno Cummins je asi známo spíše příznivcům nákladních automobilů a pracovních strojů, právě těm totiž americká firma dodává už 106 let motory. Známe je i v Česku, používají je totiž i některé Tatry, ale také nákladní vozy dalších značek prodávaných u nás. Objevily se však i v civilnějších strojích, například některých verzích pick-upů Ram.

Celou svou historii Cummins produkoval naftové motory, i když se objevily také plynové varianty a dokonce i nějaké pokusy se spalováním vodíku. Až letos uvádí Cummins svůj první motor na benzín. Firma jej představila začátkem března, je určený pro tahače a jako první jej do nákladních vozů nasadí americká značka Kenworth.

Novinka se jmenuje B6.7 Octane, ve vývoji je od roku 2023, a vychází z dieselového řadového šestiválce o objemu 6,7 litru. Cummins jej na svém webu propaguje jako kombinaci výdrže dieselového motoru s jednoduchostí benzinového a právě jednodušší emisní systémy jsou jedním z důvodů existence benzinové novinky. Cummins udává maximální výkon motoru 224 kW s maximálním točivým momentem 895 Nm.

Dieselové motory sice vládnou kamionům i na americkém kontinentu, poslední dobou ale už nevycházejí finančně o moc lépe než benzin. Dražší je samotné palivo, údržba a navíc některé americké státy začaly diesely z cest vyhánět přísnějšími emisními normami, což platí třeba i pro Kalifornii, Nové Mexiko nebo New York.

Nový motor je výsledkem nového projektu Cumminsu nazvaného HELM, který chce na jedné platformě nabídnout zákazníkům na výběr z mnoha paliv. Stejný motor by měl být použitelný pro diesel, benzín, LPG, CNG nebo vodík. Není tím však myšleno, že by mohl zákazník do svého vozu natankovat cokoliv. Výběr proběhne při nákupu a auto pak bude využívat jediné palivo.

Základ motoru je tedy vždy stejný, liší se jen komponenty vstřikování a další detaily. Co konkrétně se změnilo na benzínové verzi, zatím Cummins nezveřejnil. B6.7 Octane má pasivní katalyzátory pro kontrolu emisí, odpadávají tedy DPF filtry i vstřikování močoviny a další emisní systémy. Podle Cumminsu by motor měl vyžadovat pouze takovou údržbu, jaká se očekává u benzinového motoru v pick-upu, a navíc by měl mít o 10 % lepší spotřebu než jiné podobně velké benzinové motory.