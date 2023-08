Příští vrcholový mclaren nenabídne 2000 koní a nebude vážit dvě tuny, protože to umí udělat každý, říká vedení automobilky. Vítá povolení syntetických paliv i po roce 2035 a pracuje na nové řadě hybridních supersportů s V8.

McLaren v posledních letech představil několik hypersportů, jako je senna či speedtail, na skutečné špičce však pořád stojí jen dva modely – F1 a P1. Od představení plug-in hybridního modelu P1 uplynulo už více než deset let. Automobilka pořád říká, že na to, aby přišel nějaký nástupce, musí nejdříve přijít skok v technologiích.

To znamená, že pokroky ve vývoji technologií elektromobilů nás přibližují nástupci čím dál víc. Ale zároveň ne tak rychle, že by McLaren chtěl elektrickou vlajkovou loď odhalit letos či příští rok: „Možná na konci desetiletí,“ cituje britský web Autocar Michaela Leiterse, generálního ředitele McLarenu.

Firma si totiž elektromobily stále není tak úplně jistá. „Hlavním důvodem je hmotnost. Nechceme udělat auto, které váží dvě tuny a má dva tisíce koní – to dokáže každý. To není DNA McLarenu,“ vysvětluje Leiters.

Video se připravuje ...

„Chceme udělat auto, které je po stránce hmotnosti srovnatelné se 750; nepotřebujeme 2000 koní. Pracujeme na nějakých konceptech, zkoumáme to a máme vážně vzrušující nápady. Ale musí to být lepší, než co děláme se spalovacími motory,“ pokračuje ředitel. McLaren 750S je historicky nejlehčí a nejvýkonnější sériový model značky, dává 750 koní a 800 Nm při suché hmotnosti kupé 1281 kg; spider je zhruba o půl metráku těžší.

„Lepší“ neznamená jen výkon či třeba hodnoty zrychlení, ale také, jak vůz jezdí, jak je agilní, jak se ovládá. Automobilka totiž nehledá skok v technologickém vývoji jen po stránce dynamických schopností, ale také aby bylo vzrušující je řídit, aby pasovaly k DNA značky.

Mají zákazníci o elektrický mclaren zájem? „Ne, ale musíme být opatrní. Časy se mění a musíme se připravit na novou dobu. Úspěch 750S říká, že naši zákazníci zbožňují auta se spalovacími motory, ale také mohou být jiní zákazníci, které zajímá něco jiného,“ uvažuje Leiters, že by elektrický hypersport mohl cílit na trochu jinou skupinu zákazníků.

Po stránce budoucnosti spalovacích motorů vítá, že EU navrhuje umožnit prodej nových aut schopných spalovat syntetická paliva i po roce 2035. Pochybuje totiž, že po stránce používání aut existuje jediná odpověď na všechny otázky. V případě McLarenu, tedy automobilky s malým objemem výroby, jejíž auta navíc mají malý roční nájezd kilometrů, jsou investice do emisí a vývoje elektromobilu velmi těžko umořitelné během výrobního cyklu jednoho modelu.

„Nedává to smysl. Myslím si, že je velmi důležité brát v potaz životní prostředí i okolnosti, za kterých činíte rozhodnutí,“ říká Leiters.

Automobilka už dříve v letošním roce oznámila, že pracuje na nové řadě hybridních modelů s osmiválci. Obnovila partnerství s britským výrobcem motorů Ricardo, aby vyvinul nový osmiválec konkrétně připravený na to, že bude součástí hybridního ústrojí. To už vyvíjí McLaren sám. Detaily jsou ovšem zatím samozřejmě opředeny tajemstvím.