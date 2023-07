Auto z virtuálního světa, které se dostalo do světa skutečného. I takto se dá popsat hypercar McLaren Solus GT. Po světě, lépe řečeno po světových okruzích, se bude prohánět pouze 25 speciálů a to za předpokladu, že některé z nich majitelé neuloží pod plachtu do garáže. První kusy by měly být dodány v druhé polovině letošního roku.

V útrobách hypercaru se skrývá motor V10 o objemu 5,2 litru, který dodává výkon 609 kW (828 k) a 648 Nm točivého momentu. Zrychlení je impozantní, z nuly na stovku se Solus GT dostane za 2,5 sekundy. Váží pouze jednu tunu, což z něj dělá hbité závodní náčiní.

McLaren se rozhodl svůj vymazlený hypercar ukázat fanouškům a celému světu na letošním Festivalu rychlosti v Goodwoodu. A nemohl si přát lepší reklamu. McLaren Solus GT se stal nejrychlejším vozem letošního sprintu do vrchu.

Německý jezdec Marvin Kirchhofer za sebou nechal americkou legendu Travise Pastranu s modelem Subaru GL Family Huckster a také další speciály jako Porsche 911 GT3 Cup, a dokonce i elektrický Rimac Nevera.

Kirchhofer zvládl 1,86 kilometrů dlouhý úsek za 45,34 sekund. S tímto časem se McLarenu nepovedlo probojovat do první desítky historicky nejrychlejších časů v Goodwoodu, nicméně se model Solus GT stal třetím nejrychlejším produkčním vozem po McMurtry Speirling a Nio EP9. Toto prohlášení je třeba brát v nadsázce, protože jak Nio EP9, tak McLaren Solus GT nejsou uzpůsobeny pro provoz na veřejných silnicích.

Video se připravuje ...

Kdo měl možnost sledovat nedělní program u online přenosu nebo dokonce živě v Goodwoodu, musí potvrdit, že Solus GT s vidlicovým desetiválcem je slastí pro uši. Na okruzích by mohl burácet již na konci tohoto roku.

Majitelé obdrží k vozu závodní kombinézu homologovanou FIA, helmu, systém ochrany krku HANS a trenérský program, který je naučí, jak svůj hypercar na okruhu zvládat co nejlépe.