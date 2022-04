Nástupce Volva XC60 dorazí v roce 2024 s novým jménem a elektrickým i hybridním pohonem

Švédské Volvo je jednou z automobilek, které se zavázaly v blízké době (v případě Volva do roku 2030) přejít na modelovou paletu výhradně sestávající z plnohodnotných elektromobilů. Mezikrokem mají být prodeje nových vozů z 50 % tvořené elektromobily nejpozději v roce 2025. Pro srovnání, v loňském roce elektromobily tvořily 6,5 % celosvětových prodejů Volva. S rychlým přerodem značky má pomoci příští generace jejího nejprodávanějšího modelu XC60, jehož prodeje v roce 2021 činily téměř třetinu odbytu značky.

Video se připravuje ...

Kolegové z britského Autocaru přišli s informací, že nástupce Volva XC60 pravděpodobně využije stejnou platformu SPA2, jaká bude základem příští generace modelu XC90. Ta je připravena jak na plně elektrický, tak na hybridní pohon, což by mohlo znamenat, že XC60 nebude výhradně elektromobilem. Baterie budou v každém případě pocházet od partnera Volva, společnosti Northvolt, která aktuálně ve Švédsku staví novou továrnu na jejich výrobu. Od roku 2026 má produkovat baterie až pro 500.000 vozů ročně, což jsou více než dvě třetiny stávajících ročních prodejů Volva.

Sdílení platformy s větším sourozencem by mohlo také znamenat, že příští XC60 nabídne pokrokové autonomní funkce a široké možnosti konektivity. S modelem XC90 má novinku dále pojit design, který bude vycházet z Concept Recharge představeného v loňském roce. To znamená, že se XC60 vzhledově více přiblíží klasickým kombi od Volva a bude spíše crossoverem než SUV.

Příští generace XC60 by měla dorazit v roce 2024 a Volvo doufá, že nepřetržitý vývoj technologií tou dobou umožní tento pro automobilku důležitý model nabídnout za plně konkurenceschopnou cenu. Automobilka tedy na jednu stranu chce elektrickou XC60 představit co nejdříve, aby dostála svým slibům, ale na druhou stranu čím později to udělá, tím finančně zajímavější výsledný vůz bude pro zákazníky i Volvo samotné. Kolegové z Autocaru navíc spekulují, že by se stávající generace modelu XC60 vzhledem ke své popularitě mohla po omezenou dobu vyrábět společně s nástupcem.

S novou XC90, která se má představit v průběhu letošního roku, bude příští XC60 spojovat ještě jeden detail. Stejně jako u většího modelu, také u menšího sourozence se spekuluje o přechodu z písmeno-číselného označení na slovní pojmenování. Zatím ovšem nevíme, jaké jméno by to mělo být.