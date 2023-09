Válka na Ukrajině, záplavy ve Slovinsku a další geopolitické vlivy mohou za to, že teď řada z vás čeká na nedostatkové součástky. Co můžete dělat, když potřebujete jezdit?

Trefil jsem srnu a auto stojí už dva měsíce v servisu, protože se nedají sehnat reflektory. Případně se porouchaly diodové světlomety u zánovního auta v záruce a autorizovaný servis by mi je samozřejmě na záruku vyměnil, jenže potřebný díl není dostupný a nikdo neví, kdy bude.

Takové příběhy nám chodí do redakční pošty čím dál častěji. Stěžujete si, že platíte leasing a vaše zánovní auto stojí bez hnutí v dílně. Přejímací technici se vymlouvají a nedávají jasné odpovědi. Co se s tím dá dělat?

Když se vyrábí globálně

Problém nedostatku dílů se týká zejména těch originálních, které nemají náhradu, dokud je automobilka neuvolní do aftermarketu (typicky třeba po dvou letech). Jenže pokud na jedné lince vznikají originální i levnější aftermarketové díly pod značkou skutečného producenta, chybí pochopitelně obojí v situaci, kdy nastane nečekaná událost.

A právě to se stalo vinou nešťastného souběhu událostí hned poté, co se svět ještě neoklepal z kovidového nedostatku čínských čipů (platí to typicky pro světlomety). Stačilo šestidenní zablokování Suezského průplavu v březnu 2021, aby se na těžkostech ve světovém tranzitu projevil ještě dlouho poté. Vždyť 90 % světové přepravy pluje po vodě.