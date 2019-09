Nehoda slavného herce může vést dokonce až ke změně zákonů

Dopravní nehoda, během které utrpěl slavný americký komik a herec Kevin Hart vážné poranění zad, by mohla vést až ke změně silničních zákonů v americké Kalifornii, naznačil zdroj z tamní policie.

Kevn Hart je známý především jako herec a komik, na sociálních sítích se však prezentuje i jako zapálený petrolhead, který má slabost pro upravené americké muscle cars. V jeho garáži tak donedávna parkoval i upravený Plymouth Barracuda z roku 1970, který si Hart nadělil ke svým 40. narozeninám.

A právě jízda v Barracudě se známé celebritě málem stala osudnou. Prvního září totiž zahraniční média informovala o autonehodě, během které Hartův Plymouth vyletěl ze silnice a řidič i Hart na místě spolujezdce utrpěli vážná zranění zad. A podle nedávného vyjádření kalifornské dálniční policie (CHP) se zdá, že na vině byla absence kvalitních bezpečnostních pásů.

Zdroj z kalifornské dálniční policie pro americký magazín TMZ uvedl, že kvůli přesnému zjištění příčin nehody bude havarovaný vůz v příštích týdnech kompletně rozebrán. Proces, který by měl trvat zhruba tři týdny, by pak mohl vyústit v návrh nového zákona, který by u renovovaných a upravovaných klasických vozů vyžadoval instalaci lepších zádržných systémů.

Podle magazínu TMZ totiž Hart i řidič utrpěli vážná poranění zad z důvodu, že byli připoutání pouze jednoduchým dvoubodovým pásem přes klín. Pokud by však byli během nehody připoutáni například pětibodovým pásem, riziko vážných poranění by se výrazně minimalizovalo.

„I kdyby havárii automobilu zavinila technická závada, vícebodový pás by mohl zabránit nebo minimalizovat zranění zad Kevina i řidiče,“ uvádí publikace. TMZ současně dodává, že Hart měl kvůli poranění absolvovat již tři operace a v současné doby by již měl být propuštěn do domácího léčení.

Kvůli nehodě slavného herce a komika se však očekává, že kalifornská policie znovu navrhne přísnější bezpečnostní opatření pro renovované a modifikované starší vozy. O to se ostatně již jednou v minulosti pokusila a všechny podobné stroje nyní musí projít inspekcí, než mohou na silnice. Do budoucna však existuje šance, že už se žádný podobný vůz neobejde bez pětibodových bezpečnostních pásů.