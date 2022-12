Nej dárky pro nadšence do aut: Zábavné, naučné, praktické i módní tipy

Na aktuálním českém trhu jsme vybrali dárky, které by nám samotným udělaly radost. Hračky pro velké i malé kluky, knížky, hry, modely, oblečení a další tipy.

Vánoce jsou za rohem. Je váš táta, syn, manžel, děda, vnuk nebo snad strýc a tchán nadšenec do aut - petrolhead? Nejspíš by ocenil jeden z těchto dárků.

Vybírali jsme pouze z tipů, které najdete běžně skladem v ČR. Stíháte je koupit i na poslední chvíli!

Auta Lego: Creator a Technic

Stavebnice Lego jsou v posledních letech často obtížně sehnatelným zbožím. Licencovaná ze sérií Lego Technic a Lego Creator nejsou výjimkou. Vyrábí se v úrovních pro všechny věkové kategorie.

Technic používá kolíky a ozubená kola, zatímco Creator používá převážně klasické Lego kostky a destičky. Obvykle se oba překrývají, ale Technic je více zaměřen na inženýrství, stabilitu a pohyb. Creator je obecně o něco levnější a pro mladší stavitele.

Lego Ford F-150 Raptor

Herní volanty

Slušný herní volant ve spojení se simulátorem je úžasným způsobem, jak se naučit řídit. Jasně, člověk příliš nepochytí reálný provoz, nebo třeba parkování. Co se ale týče samotného ovládání auta, kluci odchovaní za volantem "v pokojíčku" můžou mít před ostatními náskok. Však i profesionální závodnici ze všech odvětví motorsportu dnes simulátory využívají. Minimálně pro nastudování trasy.

Jak ale vybrat správní herní volant? Pokud nechcete "hračku", ale reálný zážitek, kvalitu, libovolné herní nastavení a něco se naučit, doporučujeme sledovat 3 základní parametry:

– Max. úhel otočení alespoň 900 °

– Kovové vnitřní převody

– 3 pedály a řadící páka (alespoň jako příslušenství).

Vstupní úrovní do světa slušného virtuálního závodění jsou typicky volanty Logitech řady G. Střední úrovni vládnou hlavně volanty Trustmaster řady T. A nejnáročnější hráči volí hlavně značku Fanatec.

Herní volant Logitech G29 Driving Force

Hry na PC, Playstation i Xbox

Pro PC, PS4 i Xbox One: Assetto Corsa - za nás i po letech stále nejlepší simulátor a nejlepší hra k hernímu volantu. Na PC do ní stáhnete bezpočet aut i tratí i grafické mody, se kterými vypadá stále špičkově. I se všemi rozšířeními dnes stojí pár stovek.

Pro Xbox a PC: Forza Horizon a Forza Motorsport 7 - nejznámější závodní série pro Xbox a také PC. První jmenovaná nabízí arkádovější řízení, multiplayer a otevřený svět, druhá je spíše pro závodníky a mířící proti Gran Turismu

Pro PS4/5: Japonské Gran Turismo 7 už nenabízí tak šílený počet aut jako v minulosti a je trochu arkádovější. Vypadá ale úchvatně a auta jsou tu představena včetně jejich příběhů.

Pro PC/PS/XBox: Pro milovníky offroadu je hra Snow Runner z roku 2020. Prezentuje se jako nejpomalejší hra s auty světa, ale najdou se tu i svižné offroady. Nabízí dokonalé terénní peklo a nádherně zpracovaný sníh, bahno a další nezpevněné povrchy. Jedno rozšíření obsahuje i tatrovky.

Gran Turismo 7

Staré dobré stolní hry: Rallyman GT a Heat

Rallyman GT je dnes už klasická desková hra z roku 2009. Vyzývá hráče, aby pokoušeli své štěstí a co nejrychleji projeli po dráze. Vše od hrací plochy po kostky a figurky je samozřejmě závodnické! Budete riskovat a vymáčknete z trati každou vteřinu, nebo budete hrát v klidu a vyhnete se karambolu v ostrých zatáčkách, na hrbolech a v jiném zrádném terénu? Stolní RallymanGT vyjde na asi 1250 kč a nabízí různá rozšíření.

Heat stolní hra má zábavný systém závodní sezóny, který zahrnuje vylepšování vozů, počasí, podmínky na silnici a různé události, což je zábava. Motivy jsou krásné a stylizované do klasického prostředí. Na druhou stranu pro dospělé hráče je až příliš jednoduchá pro opakované hraní a stojí docela hodně – asi 1500 Kč.

Desková hra Heat

Mini vysavač do auta

Pro muže co si rádi potrpí na pořádek v autě je dobrý pomocník malý autovysavač. Jsou buď akumulátorové, nebo do zapalovače a jsou chytře řešeny tak, že z nich nečistoty neunikají a lze je tak čistě vozit v autě. Některé mají také kompresor. Na kvalitnější si připravte asi 2 tisíce korun.

Northix Ruční vysavač s hadicí

Kamera do auta

Kamera se do auta dává hlavně ze dvou důvodů:

Záznam provozu a případných nehod: tzv. palubní kamery, často obsahují i kameru dozadu)

Záznam chyb v řízení nebo sportovní jízdy (typicky GoPro)

Při nákupu byste měli zvážit několik věcí, ať už je vaše použití jakékoliv:

Čím širší zorné pole je u předního fotoaparátu, tím lépe.

je u předního fotoaparátu, tím lépe. Zásadní je také snímková frekvence kamery . Obecně platí, že kamera do auta by měla zaznamenávat alespoň 30 snímků za sekundu (menší interval můžete později navolit).

. Obecně platí, že kamera do auta by měla zaznamenávat alespoň 30 snímků za sekundu (menší interval můžete později navolit). Je potřeba LCD displej? Displej se samozřejmě hodí a umožňuje další funkce, ale také zpravidla zvětšuje velikost přístroje. Záleží proto na použití.

Displej se samozřejmě hodí a umožňuje další funkce, ale také zpravidla zvětšuje velikost přístroje. Záleží proto na použití. Integrovaná baterie: pokud má kamera nahrávat i když neběží motor, nebo bude umístěná příliš daleko od napájení, určitě by měla mít vlastní baterii.

pokud má kamera nahrávat i když neběží motor, nebo bude umístěná příliš daleko od napájení, určitě by měla mít vlastní baterii. Cyklické natáčení: tato funkce znamená, že po zaplnění kapacity úložiště přepíše nejstarší záznam bez přerušení aktuálního nahrávání.

tato funkce znamená, že po zaplnění kapacity úložiště přepíše nejstarší záznam bez přerušení aktuálního nahrávání. GPS funkce: kromě samotného videozáznamu získáte také přesnou trasu nebo údaje o přetížení.

funkce: kromě samotného videozáznamu získáte také přesnou trasu nebo údaje o přetížení. Noční vidění: užitečná a efektní funkce

užitečná a efektní funkce Zobrazení aktuální a povolené rychlosti (pouze s GPS funkcí a LCD displejem)

Kamera PILOT XR Radar

RC auta (na vysílačku)

Kdo alespoň na chvíli nechtěl pořádné autíčko na vysílačku? Tahle nás aktuálně zaujala:

Cena: cca 2300 Kč

Pokud nespěcháte, přímo z čínského Aliexpressu koupíte identické auto asi o 800 Kč levněji pod původním obchodním označení WPL D12 1:10. Dělá se i v menším měřítku, ale doporučujeme rozšířenější 1:10, které je 40 cm dlouhé.

Pokud vás na první pohled zaujalo tak vězte, že nejste sami. Nejen v asijských zemích je toto jednoduché autíčko (respektive platforma) kultem, pořádají i setkání. Proč? Tuning! A to jak vizuální, tak funkční.

Koupíte na něj bezpočet vylepšených dílů. Od kovových součástí přes spojlery, nárazníky, kola...Mnoho lidí nezůstane jen u jednoho trucku!

V základní podobě to není žádný rychlík. Dá se ale upravit na rychlé driftovací, nebo offroadové autíčko. Řízení je plně proporcionální.

Proti plnohodnotnému (a mnohonásobně dražšímu) driftovacímu autu bude i "postavený" Kei Truck trochu horší a menší, ale vadí to někomu, když by to tak bylo i ve skutečnosti?

V základní podobě to není žádný rychlík. Pokud si chcete zadriftovat bez úprav, v podobné cenové relaci doporučujeme spíše menší truck od Wltoys.

AMEWI RC asijský mini transporter KEI TRUCK 1:10

Cena: od 4000 Kč

Aniž bychom chtěli nadržovat nějaké značce, můžeme doporučit všechny RC auta od americké firmy TRAXXAS založené roku 1986 v Texasu. Tyhle auta začínají na střední cenové hladině, ale technika je špičková.

Například nastavení podvozků mají geniální. Jsou známé svou odolností, výkonem, rychlostí a snadným používáním. Pozor, k dražším modelům musíte přikoupit zpravidla ještě minimálně baterku a nabíječku.

Modely aut: Jaké měřítko a značku?

Pár angličáků měl asi každý kluk, pro ty odrostlejší jsou tu "high end" modely, tedy špičkové miniatury. Je dobré zvolit model od jedné ze známějších značek, protože takový je nejen jistotou po stránce kvality, ale následně také dobrou komoditou mezi sběrateli.

Důležité je také zvolit správné měřítko. Je třeba uvážit, kolik je na modely místa a hlavně měřítko případných dalších modelů sbírky. Vybrali jsme ty nejčastější:

1:64 – Nejmenší z nejrozšířenějších měřítek. Klasické jednoduché "angličáky", typicky od Matchbox, Hot Wheels. Samotná autíčka koupíte kdekoli pod 100 Kč, jako dárek se víc hodí celé herní dráhy.

1:43 – Zřejmě nejrozšířenější měřítko, méně však v USA. U nás snad v každé benzínce nebo supermarketu narazíte na modely Bburago právě v tomto měřítku. Z prémiovek se nám líbí třeba Spark Model. Nesmíme zapomenout také na český Abrex.

1:24 – V tomto měřítku koupíte třeba Bburago, ale prémioví výrobci se do něj příliš nepouštějí. Mrkněte ale třeba na modely Škodovek od Whitebox. V 1:24 je drtivá většina kitů, tedy modelů, které si sami postavíte. Některé jen "nacvakáte", ale ty lepší nabídnou také hodiny zábavy (nebo utrpení) při lepení, lakování a barvení štětečkem (např. japonské značky Tamia, Fujimi nebo Hasegawa a francouzský Heller).

1:18 – Nejčastější měřítko špičkových modelů. Obvykle 18 až 20 cm dlouhé. Většinou určené pro dospělé. Dražší, ale často dobrá investice. Doporučujeme třeba značku AUTOart. Pro náročné potom CMC.

1:12 – Velmi velké a detailní modely obvykle dlouhé okolo 37 cm. Tyto modely jsou obvykle ještě mnohem dražší než modely v měřítku 1:18. Stojí klidně jako slušně ojeté auto, proto je cílová skupina velmi úzká. V tomto měřítku ale často najdete dostupné modely a stavebnice motocyklů.

Model od společnosti Abrex

Chytré GPS chytré lokátory

Chytré lokátory mají velikost i tvary přívěsku a nabízí možnost sledování jejich polohy na mobilu. Motoristům tak mohou sloužit jako jednoduché GPS lokátory pro případ krádeže auta, nebo třeba ztráty klíčů. Některé mají i zvukovou signalizaci.

Data mohou být odesílána v reálném čase, nebo jen archivována v paměti lokátoru. Některé nabízí zjištění polohy po zaslání příkazu v SMS, jiné mapují celou trasu.

Začínají na zhruba 700 Kč, pozor ale, některé potřebují SIM kartu. U některých je již integrovaná a předplacená.

GPS Lokátor

Oblečení od oblíbené značky

Pro některé chlapy bývá jejich oblíbená značka něco jako náboženství. Doporučujeme proto nákup pouze originálních produktů. Třeba BMW má teď kolekci k oslavám 50 let divize M. Oblíbenou a širokou nabídku oblečení nabízí typicky také třeba Škoda Auto, Subaru, nebo Alfa Romeo.

Pánská bunda

Pánské hodinky

Každý správný muž má mít nůž. A hodinky. Tady jsou naše tipy na hodinky s automobilovou tématikou s dostupnými cenovkami:

Dámské kovové hodinky Octavia

Alkohol tester

Pro základní orientaci stačí i levnější polovodičově, doporučujeme ale připlatit za elektrochemický (cca od 2500 Kč), který je mnohem přesnější a má delší životnost bez kalibrace. Výběrem vás kompletně provede video:

Knížky o autech

Dobrá knížka nikdy neurazí, zvláště pokud je o tom, co máte rádi. A na současném českém trhu je spousta zajímavých kousků. Ceny námi vybraných knížek se pohybují od 300 do 1000 korun.

Jak na to – Tato známá série knížek je velkým pomocníkem pro ty, kteří si na autě dělají údržbu i větší servisy sami. Vznikají pro celou řadu aut. Nejprodávanější z nich jsou o starších modelech Škoda a BMW. Počet stran: okolo 300.

Dvě století českých automobilů – Úspěšná (a dnes již aktualizovaná) obrázková encyklopedie mapující dvousetleté období konstrukce a výroby vozidel na našem území. Od Božkova parovozu (1815) až po Škodu Kamiq nebo Scala. Počet stran: 166.

Niki Lauda - Autobiografie. Do pekla a zpět – Neobyčejný pohled do života a mysli sportovní legendy. Počet stran: 324.

Auta východního bloku – Škoda, Tatra, Lada, Trabant, Dacia, Polski Fiat, Wartburg, Oltcit, Moskvič, Volha... Snad o všech autech která brázdila naše silnice. Počet stran: 224.

AUTA: Velký obrazový průvodce – Od prvních aut z 80. let 19. století po současnost. Počet stran: 360.

Porsche/Lamborghini: Kompletní historie značky – Dražší (okolo 1000 Kč), ale pořádné kroniky pro fandy těchto oblíbených značek. Od autora Aloise Pavlůska. Počet stran: 392/412.

1983 Vojtěch-Enge – Úžasný příběh závodníků Zdeňka Vojtěcha a Břetislava Engeho, kdy s BMW 635 CSi Hartge postaveným v Praze a Liberci všechny okouzlili na mistrovství Evropy cestovních automobilů v roce 1983. Počet stran: 336.

Fenomén Ecce Homo: Historie závodu do vrchu 1905-2020 – Celá, více než 100 let dlouhá a nesmírně zajímavá historie jednoho z nejvýznamnějších motoristických "kopců" Evropy, závodní tratě Ecce Homo u moravského Šternberku. Počet stran: 320

Auta. Velký obrazový průvodce

Předplatné

Když už jsme u kvalitního čtení, určitě můžeme doporučit i naše "stájové" tituly:

Předplatné Auto Tip – Licenční partner nejznámějšího evropského časopisu o autech, Auto Bildu. Novinky, kvalitní srovnávací testy a exkluzivní informace. Dlouhodobě i česká jednička mezi motoristickými čtrnáctideníky i měsíčníky. Roční předplatné: 819 Kč. A za 1014 Kč i s kávovarem Tchibo Cafissimo!

Předplatné Svět Motorů – Vychází každý týden, přesto nabízí ty nejlepší testy, novinky i technické rozbory. Již od roku 1947. Roční předplatné: 1513 Kč i se super dárkem (stolní hra Svět motorů, nebo kávovar Tchibo Cafissimo)

Předplatné 4FLEET – Časopis 4FLEET je jedinečným titulem pro provozovatele automobilových flotil, pro firmy se služebáky. Pomáhá sledovat ty nejlepší nabídky, takže s ním firma vybere ty nejlepší auta a ušetří. Roční předplatné: 369 Kč

PREMIUM+ – Exkluzivní obsah na 9 webech bez reklam, včetně auto.cz a mnoha testů ze Světa Motorů online. První zkušební měsíc pouze za 1 Kč, poté 199 Kč měsíčně.

Premium Plus

Plachta na auto: Ano nebo ne?

Ožehavé téma je plachta na auto. Obecně ji spíše nedoporučujeme, protože může auto zbytečně poškrábat, nebo zadržovat vlhkost. Ale pokud jde třeba o perfektně čistého veterána lehounký potah s podšívkou má určitě pozitivní efekt už kvůli prachu. Pokud parkujete venku, plachta také může chránit proti kroupám. Nevyplatí se šetřit, plachta by měla být prodyšná, ideálně s podšívkou.